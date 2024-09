L’Utah, n°12, remporte sa première victoire en Big 12 en battant l’Oklahoma State, n°14, avec une défense étouffante

L’Utah n°12 a commencé sa première saison dans le Big 12 avec une victoire difficile de 22-19 en conférence contre l’Oklahoma State n°14, un samedi après-midi à 100 degrés à Stillwater.

Le statut du quarterback Cameron Rising, blessé à la main, a été une décision qui a été prise en temps réel. L’Utah espérait qu’il serait en mesure de débuter et le senior s’est échauffé avec l’attaque titulaire. Cependant, il a eu du mal à saisir suffisamment le ballon pour lancer et la décision a été prise de faire jouer le freshman Isaac Wilson à la place.

Wilson n’a pas été spectaculaire et a lancé deux interceptions. Il a complété 13 de ses 22 passes pour 141 yards et a couru pour 36 autres. En fin de compte, Wilson a bénéficié d’une formule familière qui a fait le succès de l’entraîneur Kyle Whittingham dans la Pac-12 – une attaque au sol percutante et une défense robuste contre des adversaires qui préfèrent un style de jeu plus ouvert.

Le porteur de ballon Micah Bernard a fourni ce dont l’attaque de l’Utah avait besoin, en courant pour 182 yards en 25 courses.

L’Oklahoma State n’a réussi que 119 yards offensifs en première mi-temps, tandis que l’Utah a contrôlé le ballon pendant 20 minutes. Le quarterback Alan Bowman a été mis sur le banc pour commencer la seconde mi-temps après avoir complété seulement 8 passes sur 22 pour 89 yards avec une interception. Un match qui comptait initialement un affrontement entre des QB de septième année dans la vingtaine s’est terminé sans aucun facteur.

Le remplaçant Garret Rangel n’a pas eu beaucoup de succès face à la défense de l’Utah, lançant pour seulement 31 yards sur 3 passes réussies sur 11.

L’Utah a marqué le premier touchdown du match au deuxième quart-temps, concluant une séquence de 11 jeux avec l’ailier rapproché Brant Kuithe aligné au poste de quarterback, à la manière d’un wildcat, et courant au milieu pour un touchdown d’un yard. Les Utes menaient 10-3.

Mené de deux touchdowns en deuxième mi-temps, l’entraîneur de l’OSU Mike Gundy n’a eu d’autre choix que de donner une nouvelle chance à Bowman. Il a finalement réussi à percer avec quelques longues passes, se connectant avec De’Zhaun Stribling pour 22 yards et Brennan Presley pour un touchdown de 28 yards.

L’OSU a ajouté un autre TD et une conversion à 2 points avec 1:47 restant dans le match pour porter le score à 22-19. Mais l’Utah a récupéré une tentative de coup d’envoi et a pu faire tourner le chrono.

Bowman a terminé avec 202 yards et deux touchdowns à la passe, mais il était finalement trop tard. Les Cowboys ont réalisé une moyenne de 432 yards d’attaque par match la saison dernière et de 446 lors de leurs trois premiers matchs cette année. Pourtant, contre l’Utah, ils ont terminé avec seulement 285 yards au total – et un maigre 48 yards au sol.

L’Oklahoma State affrontera le Kansas State (13e) samedi prochain à Manhattan. L’Utah accueillera l’Arizona, ancien membre de la Pac-12 devenu Big 12, à 22h15 HE.