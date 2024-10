L’Utah Hockey Club dépasse les attentes de la LNH avant le match inaugural

SALT LAKE CITY– Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, est apparu sur scène avec les propriétaires du club de hockey de l’Utah, Ryan et Ashley Smith, à l’extérieur du Delta Center, mardi, moins de six mois après que la Ligue a établi une nouvelle franchise ici.

Lors d’une conférence de presse avant le match inaugural de l’Utah contre les Blackhawks de Chicago (22 h HE; ESPN+, ESPN, SN, TVAS), Bettman a déclaré que Smith Entertainment Group avait dépassé les attentes extrêmement élevées de la LNH dans un laps de temps sans précédent.

« Nous sommes reconnaissants d’être ici à Salt Lake City et nous sommes reconnaissants d’avoir les Smiths comme propriétaires d’une franchise de la LNH », a déclaré le commissaire Bettman. « Alors, merci pour tout ce que vous avez fait, et nous savons que ce sera une belle course. »

Depuis que la LNH a créé la franchise le 18 avril, l’Utah a acquis les actifs de hockey de la franchise inactive des Coyotes de l’Arizona et a transféré ses dirigeants, entraîneurs, joueurs et membres du personnel à Salt Lake City.

SEG, qui comprend également l’Utah Jazz de la NBA, a effectué les premières rénovations du Delta Center tout en en planifiant d’autres à l’avenir, a construit un centre d’entraînement temporaire tout en inaugurant un centre permanent, a conçu les premiers uniformes tout en travaillant sur une identité de marque permanente, et bien plus.

« En gros, vous avez tous abandonné vos étés », a déclaré le commissaire. « Vous n’avez pas eu d’intersaison avec le Jazz et tout ce qui se passait. Encore une fois, ce que vous avez accompli est à la fois sans précédent et remarquable.

Ryan Smith a qualifié les employés de SEG de « vrais héros ».

« Vous enlevez votre insigne de SEG et vous portez tout le temps l’insigne de l’Utah, et j’espère juste que vous prendrez un moment pour apprécier ce que vous avez tous accompli », a-t-il déclaré.