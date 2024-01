L’Utah est le dernier État à interdire les efforts de DEI sur le campus et au sein du gouvernement : NPR

basculer la légende Laura Seitz/AP

Laura Seitz/AP

Le gouverneur de l’Utah a signé mardi un projet de loi qui fait de l’État le dernier en date à interdire les programmes de formation, d’embauche et d’inclusion en matière de diversité dans les universités et au sein du gouvernement de l’État.

La mesure signée par Spencer Cox, un républicain qui avait précédemment déclaré soutenir l’idée, avait été approuvée par la Chambre des représentants et le Sénat par de larges majorités de parti.

À l’approche de la dernière année de son premier mandat, Cox a viré à droite sur « la diversité, l’équité et l’inclusion ». Après avoir opposé son veto à l’interdiction des étudiants transgenres de pratiquer des sports féminins en 2022, Cox a signé un projet de loi en 2023 réglementant les discussions sur la race et la religion dans les écoles publiques afin d’interdire, par exemple, d’enseigner que n’importe qui peut être raciste simplement en raison de sa race.

Il a également signé mardi une loi distincte obligeant les gens à utiliser les toilettes et les vestiaires des écoles publiques et des bâtiments publics qui correspondent au sexe qui leur a été assigné à la naissance.

Cox avait précédemment qualifié le fait d’exiger des employés qu’ils signent des déclarations en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion sur le lieu de travail et sur les campus, ou DEI, “horrible, à la limite du mal”.

“Nous sommes préoccupés par certains programmes et politiques du DEI, en particulier en ce qui concerne les pratiques d’embauche, et ce projet de loi offre une solution équilibrée”, a déclaré Cox dans un communiqué mardi soir.

La nouvelle loi interdira aux universités et au gouvernement de disposer de bureaux dédiés à la promotion de la diversité. Ils ne peuvent pas non plus exiger des employés qu’ils soumettent des déclarations d’engagement à la DEI.

“Cela garantit la liberté académique sur les campus universitaires où toutes les voix seront entendues”, a déclaré le républicain Keith Grover, parrain du projet de loi au Sénat de l’État, peu avant que l’organisme ne vote jeudi dernier par 23 voix contre 6.

Les démocrates de la chambre ont tous voté non, citant des statistiques montrant que les inscriptions des minorités dans les collèges et universités sont loin derrière celles des étudiants blancs.

Cette année déjà, les législateurs républicains d’au moins 17 États ont proposé une trentaine de projets de loi visant à restreindre ou à exiger la divulgation publique des initiatives DEI, selon une analyse d’Associated Press utilisant le logiciel de suivi des factures Plural.

Les mesures sont fortement axées sur l’enseignement supérieur, mais les républicains parrainent également des mesures qui limiteraient le DEI dans les écoles primaires et secondaires, le gouvernement de l’État, les contrats d’État et les investissements dans les retraites. Certains interdiraient aux institutions financières de discriminer les personnes qui refusent de participer aux programmes DEI.

Pendant ce temps, les démocrates de neuf États ont déposé au moins 20 projets de loi exigeant ou promouvant les initiatives DEI. Elles comprennent des mesures visant à annuler la récente interdiction du DEI en Floride dans l’enseignement supérieur et des mesures exigeant des considérations dans le programme scolaire de la maternelle à la 12e année. D’autres postulent aux travailleurs des ferrys dans l’État de Washington et à un projet d’institut d’énergie éolienne offshore dans le New Jersey.

La Floride et le Texas, dirigés par les républicains, ont été les premiers à adopter l’année dernière des lois à grande échelle interdisant les efforts de DEI dans l’enseignement supérieur. D’autres États, dont l’Iowa et l’Oklahoma, ont mis en œuvre des mesures similaires.