L’Utah confirme la première chauve-souris enragée de la saison. Voici ce que vous devez savoir. – Nouvelles de St George

ST. GEORGE – Les responsables de la santé publique de l’Utah ont confirmé qu’une chauve-souris trouvée plus tôt ce mois-ci avait été testée positive pour la rage.

« C’est un rappel à chaque résident de l’Utah d’éviter tout contact avec les chauves-souris et autres animaux sauvages qu’ils pourraient rencontrer », indique un communiqué de presse publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’Utah. « Dans l’Utah, les chauves-souris sont le principal porteur du virus de la rage, mais vous pouvez contracter la rage par n’importe quel animal infecté. »

La rage affecte le système nerveux des humains et des animaux. Une personne peut contracter la rage par une morsure, une égratignure ou la salive d’un animal infecté. Gardez à l’esprit que les dents et les griffes d’une chauve-souris sont très petites, donc une morsure ou une égratignure peut ne pas laisser de marque ni même être ressentie par la personne blessée. Pour cette raison, une personne qui a côtoyé des chauves-souris n’est pas toujours consciente d’une exposition et doit être considérée comme à risque. La rage étant presque toujours mortelle une fois les symptômes apparus, toute exposition potentielle doit être prise au sérieux.

Même si seul un petit nombre de chauves-souris sont réellement porteuses de la rage, il est important de prendre les mesures appropriées pour éviter tout contact avec une chauve-souris. Si vous vous trouvez à proximité d’une chauve-souris, morte ou vivante, ne la touchez pas, ne la frappez pas, ne la détruisez pas et n’essayez pas de la retirer vous-même de votre maison.

Appelle ton bureau local de contrôle des animaux pour récupérer la chauve-souris et appeler votre service local de santé publique immédiatement pour déterminer s’il est nécessaire de tester la chauve-souris pour la rage. Le traitement préventif de la rage, appelé prophylaxie post-exposition, peut potentiellement sauver des vies et peut également être nécessaire. Votre service de santé publique local ou votre fournisseur de soins de santé peut vous aider à déterminer si ce traitement est nécessaire après une exposition potentielle.

Les signes de la rage chez les animaux peuvent inclure des changements évidents dans le comportement normal, tels qu’agressivité, écume à la bouche, manque d’intérêt pour la nourriture ou l’eau, chancelant ou paralysie.

Vous ne pouvez pas savoir si un animal est enragé simplement en le regardant, alors assurez-vous de signaler si un humain ou un animal de compagnie a un contact direct avec un animal inconnu. Seul un test de laboratoire (après la mort d’un animal) peut déterminer si un animal est atteint de la rage. Il est également important que les animaux de compagnie soient à jour dans leurs vaccins au cas où ils entreraient en contact avec un animal sauvage atteint de la rage. La loi de l’État exige que les chiens, chats et furets soient vaccinés contre la rage.

Ne manipulez jamais un animal sauvage à mains nues. Et suivez ces étapes pour réduire votre risque de contracter la rage.

Assurez-vous que vos animaux sont à jour de leurs vaccinations contre la rage

Gardez vos animaux à l’intérieur et surveillez-les lorsqu’ils sont dehors. Cela aidera à empêcher vos animaux d’entrer en contact avec des animaux sauvages.

Appelez vos responsables locaux du contrôle des animaux pour signaler les chiens et les chats errants.

Éloignez-vous des animaux sauvages. Si vous avez des enfants, assurez-vous qu’ils comprennent qu’il ne faut pas approcher ou ramasser des animaux sauvages. Si vous voyez un animal sauvage agir étrangement, signalez-le au contrôle des animaux.

Gardez les chauves-souris hors de votre maison. Scellez toutes les fissures et tous les interstices par lesquels les chauves-souris peuvent pénétrer dans votre maison. Si vous savez que vous avez des chauves-souris chez vous, travaillez avec un expert local pour trouver des moyens de les éloigner ou contactez le Division des services de la faune de l’Utah.

Envisagez le vaccin pré-exposition contre la rage si vous voyagez dans un pays où la rage est courante. Demandez à votre professionnel de la santé ou à un clinique de voyage si vous devez recevoir le vaccin contre la rage.

Agissez si vous êtes mordu ou griffé. Si vous êtes mordu ou griffé par un animal (domestique ou sauvage), lavez immédiatement la plaie avec de l’eau et du savon et consultez un professionnel de la santé. Contactez le contrôle des animaux pour vous aider à capturer l’animal à des fins d’observation ou de test de la rage. Vous pouvez également utiliser ceci outil en ligne pour déterminer ce que vous devez faire après une exposition potentielle.

