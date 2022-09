L’USWNT voulait battre le Canada “aussi mal que possible” lors de la finale du championnat W

Lindsey Horan a déclaré à ESPN que les États-Unis n’étaient pas prêts à se venger lorsqu’ils ont battu le Canada lors de la finale du championnat CONCACAF W, mais ont déclaré qu’ils cherchaient désespérément la victoire contre leurs rivaux de longue date.

L’USWNT a remporté le trophée du championnat W avec une victoire 1-0 contre le Canada en juillet, un an après avoir été battu par les éventuels médaillés d’or en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Les États-Unis ont remporté le bronze après avoir perdu contre le Canada.

Mais le milieu de terrain lyonnais Horan a nié l’idée que les Jeux olympiques aient joué dans l’esprit de l’équipe américaine lorsqu’ils ont affronté le Canada à l’Estadio BBVA de Guadalupe, au Mexique.

“Vous pouvez demander à n’importe lequel d’entre nous ou à n’importe lequel des joueurs du Canada, ce sera toujours un match rival et ce sera toujours un match énorme et vous voulez les battre aussi fort que possible”, a déclaré Horan dans une entrevue. avec Futbol Americas d’ESPN.

“Mais encore une fois, je pense que pour nous, c’était comme si nous voulions jouer comme nous le voulions … et en fait sortir avec un bang et surtout avec ce long voyage aussi.

“Je ne pense pas que nous pensions autant aux Olympiques, mais nous voulons toujours battre le Canada et toujours gagner.

“Ce n’est pas vraiment une vengeance, c’était plutôt nous voulons juste gagner – nous voulons gagner chaque match que nous jouons, chaque tournoi auquel nous participons et c’était le plus important pour nous, mais jouer comme nous le voulions en tant que bien.”

Lindsey Horan a aidé les États-Unis à soulever le trophée du championnat CONCACAF W en juillet. Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

Horan, 28 ans, a comparé chaque match de l’USWNT à un match de Coupe du monde étant donné que les finales en Australie et en Nouvelle-Zélande sont dans moins d’un an.

Les États-Unis ont battu le Nigeria 4-0 lors d’un match amical samedi au cours duquel Horan a marqué et les affrontera à nouveau mardi avant un affrontement des champions du monde et d’Europe contre l’Angleterre le mois prochain.

“Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous préparer si nous allons jouer la Coupe du monde demain”, a déclaré Horan.

“Cela signifie que chaque séance d’entraînement, chaque rencontre, chaque match, nous sommes pleinement concentrés et nous nous concentrons sur cette équipe et sur ce que nous faisons pour nous préparer pour la Coupe du monde.

“Nous savons que c’est sur le fil et que cette année va passer très rapidement avant la Coupe du monde, nous devons donc être prêts à tout moment.

“Chaque match que nous jouons, c’est comme si nous jouions un match de Coupe du monde, et je pense que c’est le plus important pour nous et nous nous appuyons sur chacun d’entre eux et nous espérons nous améliorer dans le processus.”