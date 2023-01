L’USWNT surfe en deuxième mi-temps pour vaincre la Nouvelle-Zélande

L’équipe nationale féminine des États-Unis a disputé son premier match de 2023 en dessous, remportant une victoire confortable contre la Nouvelle-Zélande, 4-0. Les Football Ferns sont co-organisateurs de la Coupe du monde féminine 2023 avec l’Australie. Par conséquent, c’était un match amical sensé pour les deux personnes impliquées.

Ensuite, pendant une grande partie de la première mi-temps, la Nouvelle-Zélande a bien fait de contenir un USWNT très favorisé. Un premier 45 sans but a probablement frustré le manager Vlatko Andonovski, qui a ensuite effectué quatre remplacements sur le terrain. Le résultat a payé immédiatement.

Mallory Swanson a ouvert le score avec l’un des remplaçants à la mi-temps, Trinity Rodman, fournissant le centre. C’était le 26e but de Swanson en rouge, blanc et bleu. Cependant, c’était sa première sous son nom d’épouse. Elle a marqué les 25 précédents en tant que Mallory Pugh peut-être plus familier.

Alex Morgan a mis le jeu au lit peu de temps après. À la 60e minute, Rose Lavelle a joué une talonnade dans la surface pour Morgan, qui a envoyé le ballon au deuxième poteau pour battre la gardienne néo-zélandaise Erin Nayler.

Swanson a pris les devants et a récupéré son attelle deux minutes seulement après le but de Morgan. L’attaquant des Red Stars de Chicago a marqué au but, a dribblé autour de Nayler et a caché le ballon. Ensuite, l’USWNT a ajouté un quatrième alors que Lynn Williams a marqué un autre centre de Trinity Rodman.

L’USWNT commence grand 2023 avec une victoire sur la Nouvelle-Zélande

Alors que la Nouvelle-Zélande espère faire du bruit lors de sa propre Coupe du monde, ce n’est pas exactement la puissance parmi les favoris pour remporter cette Coupe du monde. Si vous mettez du stock dans le classement mondial féminin de la FIFA, la Nouvelle-Zélande est 24e, tandis que l’USWNT est en tête. En comparant cela à la liste des hommes, c’est le Brésil contre l’Iran.

Cependant, ce match, ainsi que le prochain match amical également contre la Nouvelle-Zélande, offrent des opportunités à ceux qui cherchent à percer dans l’équipe d’Andonovski.

Par exemple, Trinity Rodman a récolté une paire de passes décisives, ses premières passes décisives avec l’USWNT. Taylor Kornieck a fait son premier départ en carrière pour l’équipe, même s’il s’agissait de sa sixième sélection au total.

De plus, du côté de la diffusion, il s’agissait du premier match de HBO Max dans le cadre de son nouveau contrat avec US Soccer. Le prochain match de l’USWNT, prévu pour vendredi soir, est diffusé sur TNT.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive