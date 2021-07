L’USWNT s’incline 3-0 contre la Suède lors de son premier match aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021

TOKYO – Au lieu de se venger de leur éviction aux Jeux olympiques de Rio, l’équipe de football féminin des États-Unis a été embarrassée.

Les champions en titre de la Coupe du monde ont été complètement surclassés par le vieil ennemi suédois lors de leur match d’ouverture aux Jeux olympiques de Tokyo mercredi, une défaite 3-0 qui, franchement, aurait pu être bien pire. Les Américains ont été dominés, désynchronisés et, dans les quelques occasions qu’ils ont eues, hors cible.

Il s’agissait de leur pire performance dans un tournoi international majeur depuis une défaite 4-0 contre le Brésil en demi-finale de la Coupe du monde 2007. Il s’agissait de leur première défaite depuis janvier 2019 – mettant fin à une séquence de 44 matchs sans défaite.

Le seul point positif est que, contrairement à la défaite contre la Suède en 2016, ce n’était pas un match à élimination directe, et les deux premiers de chaque groupe sont assurés de progresser. Mais à moins que les États-Unis ne se mettent en marche – rapidement – ​​ils envisageront une sortie similaire de Tokyo.

Les États-Unis affronteront la Nouvelle-Zélande samedi prochain.

Les Américains pointaient du doigt ce match depuis cinq ans, depuis qu’ils ont perdu contre la Suède aux tirs au but en quarts de finale des Jeux olympiques de 2016. C’était leur pire résultat dans un tournoi majeur, la première fois qu’ils n’avaient pas remporté de médaille aux Jeux olympiques ou à une Coupe du monde.

La défaite les a poussés en 2019, lorsqu’ils ont remporté leur deuxième Coupe du monde consécutive. Et ils étaient convaincus que l’année supplémentaire pour se préparer, en raison du retard de COVID-19, jouerait en leur faveur alors qu’ils tentaient de devenir les premiers champions du monde en titre à remporter le titre olympique.

Mais les Américains regardaient la Suède comme les équipes regardent habituellement contre eux : Ineptes et incapables de faire quoi que ce soit à ce sujet.

Il n’y avait pas que les deux buts de Stina Blackstenius, un dans chaque mi-temps. Ou la tête de Lina Hurtig à la 72e. Il s’agit en grande partie de la même équipe qui a remporté sa deuxième Coupe du monde consécutive en 2019, mais il existe des équipes de ramassage qui semblent plus cohérentes.

La Suède a déchiqueté et glissé son chemin à travers le milieu de terrain comme si les Américains étaient invisibles. Ou immobile. Leurs erreurs défensives étaient déconcertantes ; sur le deuxième but de Blackstenius, par exemple, elle est restée largement inaperçue au deuxième poteau sur un corner, ce qui lui a permis de rebondir sur la tête d’Alyssa Naeher à la 54e.

Lorsque les Américains ont obtenu le ballon, ce n’était pas pour longtemps – ou pour beaucoup d’effet. Trop souvent, des passes ont été faites dans des espaces vides, et il n’y a jamais eu le sentiment que les Américains contrôlaient. À un moment de la première mi-temps, alors que le jeu était encore un peu à portée de main, Rose Lavelle a tendu les mains comme pour dire : « Qu’est-ce qu’on fait ?

Les seules menaces étaient des coups de feu tirés des poteaux par Lavelle et Christen Press.

Même les ajouts de Carli Lloyd et Julie Ertz à la mi-temps ont eu peu d’impact. Oh, les Américains semblaient un peu plus actifs, mais ils ne pouvaient toujours pas contenir le rythme de la Suède ou produire quoi que ce soit qui ressemble à une attaque offensive.

La défaite en 2016 est survenue sur des tirs au but, et les Américains pourraient au moins être rassurés de savoir que le match aurait pu se dérouler dans un sens ou dans l’autre. Il n’y a pas d’excuses à trouver dans ce jeu. Meilleure équipe au monde pendant une grande partie des trois dernières décennies, les Américains ont tout simplement été dominés.