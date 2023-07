Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – L’équipe nationale féminine des États-Unis se préparait pour le petit-déjeuner et l’entraînement jeudi matin lorsque le secteur riverain du centre-ville d’Auckland a été fermé en raison d’une fusillade sur un chantier de construction à proximité.

Un homme armé a tué deux personnes et en a blessé cinq autres, quelques heures à peine avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. La police a confirmé que le tireur de 24 ans était mort.

Un porte-parole de US Soccer a déclaré à FOX Sports qu’aucun membre de l’équipe ne se promenait pendant l’incident et que la séance d’entraînement de l’équipe avait été retardée d’environ une heure. Les États-Unis disputent leur premier match contre le Vietnam vendredi (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

Huit équipes, dont l’équipe nationale féminine des États-Unis, sont basées à Auckland pendant la phase de groupes et nombre de leurs hôtels se trouvaient à proximité du lieu de la fusillade. C’était également dans la même zone que le FIFA Fan Festival, qui n’avait pas encore ouvert.

US Soccer a rapidement tweeté au fur et à mesure que la situation se déroulait pour dire que les 23 joueurs et membres du personnel « sont pris en compte et en sécurité » et que leur « équipe de sécurité est en communication avec les autorités locales, et nous poursuivons notre programme quotidien ».

L’équipe a reçu l’ordre de ne pas quitter l’hôtel tant que la scène n’aurait pas été dégagée. US Soccer a déclaré être en contact permanent avec les autorités locales et le département d’État et recevoir des mises à jour constantes.

« Il y avait définitivement un sentiment d’unissons-nous », a déclaré l’attaquante Lynn Williams plus tard dans l’après-midi. « Nous avons encore un travail à faire, tout en reconnaissant qu’il y a eu des vies perdues, et c’est très réel et très dévastateur.

« Nous étions juste reconnaissants d’être en sécurité, que les premiers intervenants soient arrivés et que tout ait été très rapide. »

« Nos cœurs sont attristés »: Rob Stone revient sur le tournage en Nouvelle-Zélande

L’arrière gauche Crystal Dunn a fait écho aux sentiments de ses coéquipiers.

« C’est très réel, et nos condoléances vont aux familles des victimes et aux vies qui ont été perdues », a déclaré Dunn. « Je pense que tout le monde gère ces situations différemment, il est donc important de réaliser cela, de donner aux gens l’espace dont ils ont besoin pour surmonter le traumatisme qui s’est produit aujourd’hui.

« Mais il suffit de comprendre que nous sommes une équipe unie et que nous donnons aux gens l’espace dont ils ont besoin et, espérons-le, nous avons pu monter sur le terrain et nous donner un coup de pied et essayer d’être à nouveau connectés lors d’une journée difficile. »

Avant le début des entraînements, l’équipe a rencontré le Second Gentleman Douglas Emhoff, qui s’est rendu pour diriger la délégation américaine à la Coupe du monde. Il devrait assister au premier match de l’USWNT.

La fédération a ensuite publié une déclaration officielle :

« US Soccer présente ses plus sincères condoléances aux familles des victimes qui ont été tuées dans la fusillade au centre-ville d’Auckland aujourd’hui. Nous sommes attristés par la perte inexcusable de vies humaines due à la violence armée, et nos pensées vont aux habitants d’Auckland/Tamaki Makaurau et d’Aotearoa Nouvelle-Zélande. »

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a tenu jeudi une conférence de presse dans la capitale Wellington et a déclaré que le tournoi se déroulerait comme prévu. Les co-organisateurs de la Nouvelle-Zélande affrontent la Norvège à l’Eden Park d’Auckland lors du premier match d’ouverture de jeudi, tandis que l’Australie affronte la République d’Irlande au Stadium Australia de Sydney au dernier verre.

La Nouvelle-Zélande et la Norvège partagent une minute de silence d’avant-match pour honorer les victimes de la fusillade d’Auckland

« Clairement, avec le coup d’envoi de la Coupe du Monde de la FIFA ce soir, il y a beaucoup d’yeux rivés sur Auckland », a déclaré Hipkins. « Le tournoi se déroulera comme prévu. Je tiens à réitérer qu’il n’y a pas de menace plus large pour la sécurité nationale. Cela semble être les actions d’un seul individu.

« La police a neutralisé la menace et ne cherche personne d’autre. La sécurité de la Nouvelle-Zélande et celle de nos visiteurs sont notre première priorité. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

