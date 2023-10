Cette gueule de bois de la Coupe du monde n’a pas encore disparu pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. L’USWNT et la Colombie ont fait match nul 0-0 jeudi lors du premier des deux matches amicaux entre les deux équipes, le second ayant lieu dimanche à San Diego. Le match ressemblait fortement à ce que le monde a vu des États-Unis lors de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA : le bon, le mauvais et le laid.

L’ambiance était certainement différente par rapport aux deux matches amicaux disputés par les États-Unis contre l’Afrique du Sud le mois dernier. Dans ces matchs, tout n’était que douceur, lumière et sourires alors que l’USWNT célébrait collectivement les brillantes carrières de Julie Ertz et Megan Rapinoe. Ainsi, les États-Unis semblaient détendus – même s’ils n’étaient pas tout à fait vifs – en route vers deux victoires sur un score combiné de 5-0.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Jeudi, sans ambiance de fête, les États-Unis se sont rapprochés de leur performance décevante en Australie et en Nouvelle-Zélande lorsque le champion en titre a été éliminé en huitièmes de finale. La Colombie a certainement quelque chose à voir avec cela. Leur performance à la Coupe du Monde, où Las Cafétéras atteint les quarts de finale, cela ne ressemblait pas à un hasard à l’époque et c’est la même chose aujourd’hui. Le fait que la Colombie ait manqué la milieu de terrain Mayra Ramírez et l’attaquante Catalina Usme a encore plus éclairé le résultat des visiteurs.

Cela dit, la défense américaine était solide, presque étouffante. La superstar colombienne Linda Caicedo a connu quelques moments dynamiques, mais n’a également pas pu causer de dégâts majeurs. Elle n’a enregistré aucun tir et une seule occasion créée dans la nuit. La défense pourrait même célébrer le retour de l’arrière centrale Becky Sauerbrunn, qui après avoir raté la Coupe du monde en raison d’une blessure au pied, est entrée en jeu au début de la seconde période pour faire sa première apparition depuis son match contre la République d’Irlande en avril.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Mais à l’exception de quelques étincelles fournies par Trinity Rodman, l’attaque semblait pour l’essentiel hésitante et le milieu de terrain lent. Ce n’est qu’après une série de remplacements en seconde période que les États-Unis ont semblé capables d’imposer leur volonté aux visiteurs pendant une période prolongée. Ashley Hatch avait l’air vive après son entrée dans le match à la 67e minute, avec un tir à angle fermé six minutes après avoir forcé un arrêt net de la gardienne colombienne Natalia Giraldo. Une autre remplaçante, Sophia Smith, a failli décocher un tir devant Giraldo dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, mais il a décollé du poteau à deux reprises avec l’aide du gardien.

Un autre rappel de la Coupe du monde était qu’Alex Morgan semblait bien en deçà de son meilleur niveau. Elle a décoché un penalty contre le poteau dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, rappelant des souvenirs de son échec à convertir un penalty contre le Vietnam lors de la Coupe du monde. Elle a également tiré directement sur Giraldo à la 25e minute après avoir été mise en place par Lindsey Horan. D’après le cours du jeu, surtout en première mi-temps, l’attaquant n’a pas offert beaucoup d’issue pour aider les États-Unis à sortir de leur propre moitié de terrain.

La performance de Morgan, ainsi que celles de la Coupe du Monde, soulève la question de savoir si la manager par intérim Twila Kilgore se tournera vers quelqu’un d’autre pour diriger la ligne dans le peu de temps qui lui reste à la barre. Les chiffres de Morgan avec le San Diego Wave cette saison ont considérablement diminué, marquant seulement sept buts en 2023 après avoir marqué 16 fois en 2022 en à peu près le même nombre de minutes.

Pour l’instant, Kilgore semble prêt à persister avec Morgan. Lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un d’autre commencerait à tirer des pénalités, elle a répondu : “Je fais confiance à Alex Morgan pour tirer des pénalités.”

L’attaquant américain Alex Morgan a eu du mal devant le but contre la Colombie et n’a pas réussi à se convertir depuis le point de penalty. Chris Gardner/Getty Images

Outre les performances individuelles, c’est le rythme de l’équipe américaine – ou son absence – qui est le plus resté dans les mémoires. Le manque d’urgence a été souligné par Kilgore lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Cette équipe est mise au défi de prendre des décisions plus rapides, et lorsque nous n’hésitons pas, que nous faisons ces choses et que nous exécutons un peu plus vite, nous obtenons plus de succès”, a déclaré Kilgore. “Et j’espère que nous parcourrons le film et que nous pourrons souligner certaines de ces choses et que nous serons un peu plus rapides dans notre prise de décision.”

Mais il semble également que le malaise offensif des États-Unis ne se limite pas au simple rythme. Le manque de mouvement hors du ballon reste également un problème, un point qui a été souligné par Sauerbrunn dans une interview avec TBS après le match.

“Je pense vraiment que lorsque cette équipe a connu le plus de succès, tout le monde est tellement connecté et plus proche les uns des autres, et on a l’impression d’avoir des options et de la disponibilité”, a-t-elle déclaré. “Quand nous luttons, c’est quand tout le monde se sent isolé et seul et qu’ils doivent transmettre cet isolement à un autre joueur, et ce joueur doit faire quelque chose d’incroyable pour briser la pression.

“Nous devrions pouvoir nous utiliser les uns les autres pour briser la pression, et je pense que, parfois, nous avons l’impression d’être sur une île. Quand nous sommes à notre meilleur, il y a du monde autour, nous sautons, nous sommes “

Les matches contre la Colombie arrivent à un moment difficile pour plusieurs raisons. Les séries éliminatoires de la NWSL battent leur plein et aucun joueur sur le terrain – du moins ceux des équipes encore impliquées – ne veut mettre en péril son statut au sein de son club.

Ensuite, il y a le fait que l’USWNT est dans les limbes – et le restera – jusqu’à ce qu’un nouveau manager soit embauché. Kilgore fait ce qu’elle peut pour faire avancer l’équipe, parlant de regarder les enregistrements du match et d’identifier les problèmes dans le but d’accélérer l’attaque américaine. Mais elle ne peut pas mener l’équipe jusqu’à un certain point.

La Fédération américaine de football a déclaré que l’objectif restait que le nouveau manager soit en place d’ici décembre. D’ici là, l’USWNT devra continuer et tenter de se débarrasser des souvenirs de l’été dernier.