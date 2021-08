L’USWNT sans chimie alors que la chance d’or olympique s’envole avec la défaite du Canada

Avant la demi-finale olympique contre le Canada, personne ne savait quelle équipe nationale féminine des États-Unis allait se présenter. Serait-ce celui qui a fait preuve d’exubérance et de ténacité contre les Pays-Bas pour remporter les tirs au but après un match nul 2-2 ? Ou était-ce l’équipe qui a été battue 3-0 par la Suède pour ouvrir le tournoi ?

Malheureusement pour les fans américains qui se sont réveillés tôt lundi pour regarder, c’était ce dernier, et les États-Unis ont perdu 1-0. Cela n’aurait cependant pas dû être une surprise : cette version inférieure de l’USWNT est celle qui est apparue pendant presque tout le tournoi. À l’exception des performances exceptionnelles de Lynn Williams et d’Alyssa Naeher contre les Pays-Bas, l’USWNT n’a jamais ressemblé de loin à l’équipe qui a remporté une Coupe du monde il y a à peine deux ans.

Le Canada est sorti exactement comme l’USWNT aurait dû s’y attendre. C’était physique, graveleux et cherchait à fermer les espaces dans lesquels l’USWNT adore jouer. Le milieu de terrain canadien à quatre joueurs en diamant a particulièrement réussi à dépasser et à submerger le trio central de l’USWNT. Mais les Américains ont aussi rendu la tâche beaucoup plus facile pour le Canada. Ils étaient statiques dans leur mouvement hors du ballon et trouvaient rarement l’espace pour créer des débouchés; et quand ils ont essayé de déplacer le ballon, ils l’ont fait avec négligence.

Les États-Unis étaient surtout l’équipe la plus dangereuse en seconde période, générer une statistique de buts attendus cela aurait peut-être dû être suffisant, mais il a fallu beaucoup trop de temps pour qu’il entre dans le jeu. Les États-Unis n’ont inscrit leur premier tir au but qu’à la 65e minute.

Le Canada n’a trouvé la percée que lorsque Tierna Davidson a commis une faute sur Deanne Rose dans la surface, ce qui était un peu ironique puisque Davidson était l’une des joueuses les plus solides de l’USWNT dans ce tournoi difficile. Abby Dahlkemper aurait normalement commencé, mais elle a eu du mal dans tous ses matchs précédents.

Dire que la pénalité du Canada était contre le cours du jeu ne lui rend pas tout à fait justice. Le Canada était à peine entré dans le dernier tiers de l’USWNT à ce moment-là et n’avait aucune chance légitime de marquer. Mais le plan de match du Canada n’exigeait pas qu’il attaque une tonne; il avait juste besoin de garder l’USWNT à distance et de s’accrocher, ce qui est exactement ce qu’il a fait.

La blessure de Naeher à la 20e minute aurait pu être un problème majeur pour les Américaines si elles s’étaient avancées ou avaient été pénalisées – elle a pratiquement porté l’équipe en quart de finale contre les Pays-Bas – mais cela n’a finalement pas eu d’importance. L’USWNT, qui est connue pour ses prouesses offensives et son soi-disant embarras des richesses à l’avant, a eu du mal à marquer des buts au Japon. Désormais, les projecteurs sont braqués sur l’entraîneur Vlatko Andonovski.

N’oubliez pas que le tournoi de football des Jeux olympiques féminins est relativement indulgent : la plupart des meilleures équipes ne sont pas là, terminer troisième de la phase de groupes était suffisant pour que les équipes avancent, et terminer n’importe où dans les trois premiers est suffisant pour gagner une médaille , ce qui est une mesure du succès. Mais l’histoire et les attentes de l’USWNT exigent de sortir du groupe en premier et d’atteindre le match pour la médaille d’or – ce qui ne s’est pas produit.

Cela pourrait être pardonnable s’il y avait une explication à cela. Lorsque Jill Ellis a mené l’USWNT à son pire résultat aux Jeux olympiques de 2016, elle venait de remporter une Coupe du monde et a choisi de commencer à retourner immédiatement son alignement pour donner aux joueurs une expérience avant la prochaine Coupe du monde. Cette équipe dominait toujours son groupe et s’inclinait face à la Suède en quarts de finale aux tirs au but après un match aller-retour serré.

Mais Andonovski a apporté une liste de joueurs qui avaient remporté la Coupe du monde 2019, des joueurs qui ressemblaient à une coquille d’eux-mêmes. Non seulement les résultats de l’USWNT n’ont pas été à la hauteur des attentes, mais les performances elles-mêmes ont été pour la plupart mauvaises, les Américaines ayant été blanchies à trois reprises et gagnant une seule fois en temps réglementaire.

Il y aura beaucoup de temps pour que ce mauvais résultat soit examiné. La liste était-elle trop ancienne, comme l’ont dit certains critiques? Les tactiques de l’USWNT étaient-elles obsolètes et n’étaient-elles pas à jour avec l’évolution du football féminin ? Les joueurs n’étaient-ils pas préparés ? Peut-être, et tout cela tomberait sur Andonovski.

Mais plus que tout, cet USWNT semblait totalement dépourvu de chimie. Les joueurs ne cliquaient pas. Ils n’étaient pas agressifs. Ils ne s’amusaient pas. Ils n’étaient pas ce que l’USWNT a été pendant à peu près l’histoire de l’équipe.

L’USWNT est tombé en demi-finale face au Canada. François Nel/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’USWNT ne se ressemblait pas dans le tournoi, Andonovski semblait être aussi perdu que tout le monde qui regardait de loin.

« Je ne sais pas vraiment », a-t-il déclaré. « Je pense que, d’abord et avant tout, nous sommes sortis et avons concouru dur, les joueurs ont tout donné, ont essayé dur, et je suppose que nous allons devoir revenir en arrière et creuser un peu plus et découvrir ce qui n’a pas marché » t aller comme nous le voulions, ou ce qui l’a fait ressembler à ce qu’il a fait. Donc, nous allons devoir creuser assez profondément pour tout découvrir. «

À ce moment-là, Megan Rapinoe est intervenue.

« Si je pouvais juste dire quelque chose, je pense juste que les joueurs ont beaucoup de choses à considérer », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas comme ‘Oh, nous n’avons pas mieux joué’ et s’affronter, mais nous devons être plus performants, point final. Nous n’avons pas de jus parce que le ballon nous frappe les tibias et nous ne trouvons pas ouvrir les passes et faire les choses simples. »

« Nous pouvons approfondir l’analyse, et je sais que nous le ferons, mais à la fin de la journée, il y a toute la préparation que vous pouvez faire et toutes les tactiques, et puis il y a tout le reste, et c’est ce qui nous manquait. Vous pouvez ne mettez pas de nom sur le « tout le reste », mais il s’agit simplement de le faire par les joueurs, par nous tous. »

Le point de Rapinoe est bien compris, mais c’est aussi le travail d’Andonovski de s’assurer que les joueurs sont mentalement préparés et réagissent en conséquence s’ils ne le sont pas. Il a choisi les alignements et il a choisi les alignements qui étaient censés se produire. Mais il avait l’air aussi ébranlé que les joueurs lors de cette défaite d’ouverture contre la Suède, et l’USWNT n’a plus été le même depuis.

Si Andonovski n’était pas la bonne embauche, alors l’examen se portera sur Kate Markgraf, la directrice générale qui a pris la décision. Était-ce une erreur d’embaucher un entraîneur sans expérience internationale ? La recherche était-elle suffisamment approfondie ? A-t-on considéré suffisamment de candidats ?

Il y a encore une médaille de bronze à jouer, bien sûr, mais gagner une médaille de bronze – si l’USWNT peut y parvenir – n’aura qu’un impact minime sur les retombées à venir.