L’USWNT remporte le bronze aux Jeux olympiques alors que Megan Rapinoe et Carli Lloyd se renforcent

KASHIMA, Japon – S’il s’agissait du dernier match d’un tournoi international majeur pour Megan Rapinoe et Carli Lloyd, ils en ont certainement fait un souvenir inoubliable.

Rapinoe a marqué deux fois – dont le rare olimpico – et Lloyd a établi le record féminin américain du plus grand nombre de buts olympiques en carrière alors que les Américaines ont battu l’Australie 4-3 jeudi pour remporter la médaille de bronze aux Jeux de Tokyo. Les buts de Lloyd, dans les arrêts de jeu en première mi-temps et en 51e, lui ont donné un total de 10 aux Jeux olympiques, dépassant Abby Wambach.

Bien que ce ne soit que la troisième fois depuis le début des tournois de la Coupe du monde (1991) et des Jeux olympiques (1996) que l’USWNT n’ait pas réussi à se qualifier pour la finale, elle a au moins évité d’être exclue comme à Rio, lorsqu’elle a perdu en quarts de finale. .

« Ce n’est évidemment pas le type de médaille que nous voulions, mais nous devons quand même comprendre à quel point nous sommes chanceux de pouvoir concourir pour cela », a déclaré Rapinoe après la défaite en demi-finale contre le Canada. « Peu de gens vont se rendre aux Jeux olympiques, encore moins à une ronde de médailles. »

C’est la deuxième fois que les Américaines remportent une médaille de bronze dans un tournoi majeur, après leur troisième place à la Coupe du monde 2007.

La prochaine Coupe du monde étant encore dans deux ans, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si c’était la fin pour certaines des stars les plus grandes et les plus titrées de l’USWNT. Lloyd a 39 ans, Rapinoe et Becky Sauerbrunn ont 36 ans, et Tobin Heath et Kelley O’Hara ont 33 ans.

Mais après avoir eu l’air vieux et en lambeaux pendant une grande partie des Jeux olympiques de Tokyo, les vétérans de l’USWNT ont remonté le temps contre l’Australie.

Rapinoe a pris un départ rauque, marquant un « olimpico » à la huitième minute. C’est le terme pour un but marqué directement sur un corner et, bien qu’ils soient généralement rares, c’est en fait le deuxième de Rapinoe aux Jeux olympiques après l’avoir fait en 2012.

L’Australie a égalisé à la 17e lorsqu’Adrianna Franch, jouant parce qu’Alyssa Naeher a hypertendu son genou en demi-finale, a dévié un tir de Sam Kerr dans son propre filet.

Quatre minutes plus tard, Rapinoe a donné l’avantage définitif à l’USWNT, décochant un dégagement raté des Australiens juste en dessous de la barre transversale.

Le premier but de Lloyd était un cracker. Contrôlant une passe de Lindsey Horan avec son pied droit, elle est allée au second poteau avec une fusée du pied gauche. Elle a ajouté une seconde lorsqu’elle a battu le gardien australien Teagan Micah sur ce qui était essentiellement un un contre un après avoir laissé tomber un défenseur de Matildas.

L’explosion offensive, sans parler de l’augmentation notable de l’énergie, soulèvera des questions sur l’origine de ce genre d’effort des Américains plus tôt dans le tournoi.

Ils ont perdu leur premier match contre la Suède et ont été tenus sans but dans deux de leurs trois matches de groupe. Ils ont eu besoin de pénalités pour battre les Pays-Bas en quart de finale, puis ont perdu contre le Canada pour la première fois en 20 ans en demi-finale.

Le Canada et la Suède joueront vendredi pour la médaille d’or.