L’USWNT rebondit après sa défaite pour dominer la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de 2021

TOKYO – C’est beaucoup plus comme ça.

La puissante équipe de football féminin des États-Unis a marqué un corner à la 45e minute de la première mi-temps samedi soir pour remporter une victoire 6-1 contre la Nouvelle-Zélande au Saitama Stadium.

Les Américains ont rebondi après une défaite choquante de 3-0 contre la Suède mercredi, égalant leur record olympique à 1-1 avant leur finale de groupe mardi contre l’Australie (1-1), un perdant 4-2 samedi contre la Suède.

Avec une victoire sur l’Australie, les États-Unis se qualifieraient pour les quarts de finale le 30 juillet.

« La Suède était une très bonne équipe et nous n’avons pas joué de notre mieux, et quand vous faites cela contre un adversaire de haut niveau, ils vont vous punir. Ce n’était donc pas notre meilleure performance », a déclaré Crystal Dunn. « Je pense que nous sommes entrés dans le match 2 en sachant que nous n’allons pas d’une très bonne équipe il y a deux jours à une très bonne équipe désormais. »

Rose Lavelle a marqué le premier pour les États-Unis à la neuvième minute sur une course à l’intérieur de la surface et une passe décisive de Tobin Heath. Mais c’est le but à la fin de la première mi-temps qui a allégé la pression de perdre pour la première fois en 45 Jeux olympiques, en particulier après que quatre buts américains aient été refusés en raison de hors-jeu.

La Nouvelle-Zélande (0-2) a failli marquer sur une tête de Hannah Wilkinson à la 42e minute.

Au lieu de cela, les États-Unis ont pris une avance de 2-0 à la 45e, convertissant un corner de Megan Rapinoe au deuxième poteau que Julie Ertz a redirigé vers Lindsey Horan, qui a placé une tête devant la gardienne Alyssa Naeher.

Les Américaines ont porté le score à 3-0 à la 63e minute lorsque la Néo-Zélandaise Abby Erceg, tentant de défendre une tête de Carli Lloyd, a marqué contre son camp.

La Nouvelle-Zélande a profité de quelques écarts défensifs pour marquer à la 72e minute, puis les États-Unis ont remonté de trois buts à la 80e lorsque Christen Press, un remplaçant en seconde période, a converti sur une passe d’Ertz, sa deuxième passe décisive.

La presse a préparé Alex Morgan pour un dernier but américain à la 87e minute. La Nouvelle-Zélande a inscrit un autre but contre son camp dans les arrêts de jeu sur un tir de presse.

« Je pense que nous étions un peu plus calmes, un peu plus patients avec le ballon ce match, et nous savons que ce sera un défi de courir après cette médaille d’or », a déclaré Dunn. « Donc, nous ne prenons rien pour acquis. »

Contribution : The Associated Press