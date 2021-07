L’USWNT progresse aux Jeux olympiques mais a besoin d’une nouvelle approche pour prétendre à la médaille d’or à Tokyo

À une minute de la fin du match final du groupe G du tournoi olympique de football féminin entre l’équipe nationale féminine des États-Unis et l’Australie, les Jeux de Tokyo ont retransmis Alex Morgan sur le banc. Elle regardait le terrain et elle a juste secoué la tête, « non ». Ce petit moment a résumé comment l’USWNT a terminé le match de groupe des Jeux olympiques, en boitant pour les quarts de finale après le match nul 0-0 de mardi au stade de football de Kashima.

En fin de compte, c’était le travail fait pour les Américains. Après un début chancelant où la Suède les a démolis 3-0, des doutes évidents ont commencé à s’installer ; non seulement que les États-Unis pourraient ne pas atteindre leur sixième match pour la médaille d’or, mais qu’ils pourraient même être vulnérables en sortant du groupe. Ils ont bien rebondi avec une victoire 6-1 contre la Nouvelle-Zélande, mais le match nul de mardi contre l’Australie était un pas en arrière, même si c’était tout ce dont ils avaient besoin pour avancer.

« Nous sommes venus avec la mentalité que le premier objectif était de gagner le match et le deuxième objectif était de réaliser une bonne performance professionnelle et de ne pas marquer », a déclaré l’entraîneur Vlatko Andonovski. « Nous n’avons pas réussi le premier, mais nous avons fait le deuxième, ce qui était très important car il nous a finalement mis au même endroit. »

Une sortie apathique et sans but n’est pas un moyen inspirant pour l’USWNT d’accéder à la phase à élimination directe des Jeux olympiques, mais il n’y a pas de points de style dans le football – ils ont progressé, et c’est la chose importante. Maintenant, voici un aperçu des autres plats à emporter:

L’approche conservatrice de l’entraîneur américain Vlatko Andonovski a permis à l’équipe de se qualifier pour les quarts de finale, mais ils ne jouent pas encore comme des prétendants à l’or. AP Photo/Fernando Vergara

L’USWNT termine la pire phase de groupes olympiques en 25 ans

Avec le résultat de mardi, c’est la première fois que l’USWNT ne remporte pas son groupe aux Jeux olympiques depuis que le football féminin a été ajouté aux Jeux en 1996. Même lorsque les Américaines ont perdu leur match d’ouverture des Jeux olympiques de 2008, elles ont quand même réussi à dominer leur groupe avant de gagner. or. En Coupe du monde, l’USWNT n’a jamais réussi à remporter son groupe qu’une seule fois en 2011.

Désormais, les Américains doivent faire face à un chemin plus difficile où ils affronteront soit les Pays-Bas, l’équipe qu’ils ont affrontée lors de la Coupe du monde 2019, ou le Brésil, l’un des éternels favoris des grandes compétitions. Ce n’est certainement pas la voie que les joueurs ou l’entraîneur Andonovski envisageaient.

C’est un territoire rare pour l’USWNT, et personne ne ressentira plus la pression qu’Andonovski, qui a toujours porté un regard tendu sur son visage lors de conférences de presse pour la première fois à son poste. C’est son premier tournoi majeur en tant qu’entraîneur international, et cela s’est montré. Il ne voulait pas que l’USWNT joue comme il le fait normalement contre l’Australie, demandant une approche plus conservatrice – c’était soit une décision tactique astucieuse, soit un manque de confiance dans son équipe pour jouer le rôle d’agresseur. La phase à élimination directe sera révélatrice.

Après tout, les joueurs sont déjà venus ici – plusieurs faisaient partie de l’équipe qui a perdu la phase de groupes de la Coupe du monde 2011 contre la Suède et a terminé deuxième du groupe. Cette équipe, la seule à ne pas être en tête d’un groupe de Coupe du monde féminine, a atteint la finale de la Coupe du monde, s’inclinant seulement aux tirs au but. Ils sauront qu’ils peuvent surmonter un démarrage lent, mais Andonovski partagera-t-il cette conviction et les laissera-t-il exploiter leurs atouts ?

L’USWNT ne se ressemblait plus… encore une fois

Les États-Unis auraient dû marquer à la huitième minute. Morgan s’est libérée après avoir remporté le ballon au milieu de terrain et s’est retrouvée en tête-à-tête avec le gardien australien Teagan Micah. Mais quand elle est arrivée en position de tir, elle était toute seule, personne ne courait à ses côtés dans cette contre-attaque. Son tir est allé directement à Micah. C’était un thème récurrent tout au long de la soirée à Kashima : les Américains semblaient se retenir au lieu de voler en avant et de jouer de manière ultra-agressive, comme ils le font si souvent.

C’est peut-être parce qu’une égalité était tout ce dont les États-Unis avaient besoin pour décrocher une place en quarts de finale. Mais la principale raison était presque certainement la présence de Sam Kerr, l’attaquant qui avait marqué trois des quatre buts de l’Australie lors de leurs deux premiers matchs, et le joueur qui a remporté un prix Golden Boot dans des ligues sur trois continents différents. Lui laisser une ouverture pour frapper lors d’une contre-attaque n’est pas conseillé. Mais pour le danger de Kerr en transition, l’USWNT peut être tout aussi meurtrière, en particulier contre une équipe australienne avec une vulnérabilité défensive. Pourtant, les États-Unis ont souvent été lents à avancer.

« La seule chose qui m’a un peu surpris, c’est qu’ils étaient passifs dans leur pressing », a déclaré l’entraîneur australien Tony Gustavsson, qui était l’entraîneur adjoint de l’USWNT lorsqu’ils ont remporté les Coupes du monde 2015 et 2019. « Je les voyais très, très agressifs. Je pense que c’étaient deux équipes qui respectaient l’espace derrière. »

Les rares fois où les Américains ont eu l’avantage numérique à l’avenir, ils semblaient pressés et non préparés à utiliser l’interaction pour battre la défense australienne. Prenez l’échappée de Christen Press à la 55e minute – elle n’a même jamais cherché les coureurs derrière elle, allant droit au but et tirant directement sur Micah.

Lors de la conférence de presse d’après-match, lorsqu’on a demandé à Andonovski s’il était difficile de demander à l’USWNT de « rappeler » et de jouer de manière plus conservatrice, Morgan a souri, comme pour admettre que ce n’est pas la façon dont l’USWNT aime jouer habituellement. Mais Andonovski s’est dit satisfait : « Ce n’est pas difficile – je dirais que c’était une bonne occasion pour moi de voir si l’équipe est prête à prendre en compte les informations qui leur ont été données et à les exécuter. »

Un match nul 0-0, cependant, n’était presque certainement pas le résultat souhaité, et les joueurs américains ne peuvent pas en être satisfaits. Depuis que l’USWNT a ouvert les Jeux olympiques avec une défaite contre la Suède – que cela ait ébranlé leur confiance ou révélé quelque chose qui était déjà là – les Américains n’ont tout simplement plus été les mêmes depuis.

Alex Morgan bien qu’elle ait mené les États-Unis en tête, mais son but a été refusé. Atsushi Tomura/Getty Images

Grèves du VAR : édition des Jeux olympiques

Pour toutes les luttes de l’USWNT mardi, il serait injuste de ne pas reconnaître que le jeu aurait dû changer à la demi-heure. Sur un corner, Alex Morgan s’est levé au milieu de la surface, battant une défense australienne du pied plat, et a renvoyé le ballon au fond des filets.

L’arbitre l’a appelé hors-jeu et VAR a confirmé la décision, malgré le fait que les rediffusions ont clairement montré que l’épaule de Morgan était à égalité avec la dernière défenseure Emily Van Egmond (et les pieds de Morgan étaient également bien derrière ceux de Van Egmond). Si Morgan était effectivement hors-jeu, il faudrait une loupe pour le voir, et les arbitres semblent plus préoccupés par le fait que la position du corps de Morgan se penche davantage vers l’avant, même si elle était même avec le dernier défenseur.

Quoi qu’il en soit, les Américains auraient dû prendre confiance à partir de ce moment, et ils avaient encore une heure pour essayer de marquer à nouveau, mais ils ne l’ont jamais fait.

Le tournoi féminin devrait être élargi

Alors que la seconde mi-temps s’éternisait sans but et que les joueurs avaient les jambes lourdes, les deux équipes semblaient se saisir de l’idée qu’un match nul 0-0 ne serait pas si mal, alors ils devraient peut-être arrêter de courir en essayant de marquer.

Pour les Américains, un match nul a suffi à leur garantir une place en quart de finale. Pour les Matildas, un match nul leur laissait encore une chance car certaines équipes de la troisième place avec le différentiel de buts le plus bas avanceront, et un match nul sans but serait probablement très bien.

Le tournoi de football féminin des Jeux olympiques ne compte que 12 équipes, alors que le tournoi masculin compte 16 équipes, et il est grand temps qu’il soit élargi. Si deux équipes décidant qu’un match nul 0-0 est acceptable ne le prouvent pas au CIO, qu’est-ce qui le fera ?