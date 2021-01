Nous avions l’habitude d’avoir un dicton sur l’équipe nationale à l’époque: « L’adversité construit le caractère. » Donc, chaque fois que nous logions dans un «motel gardons», nous criions: CONSTRUIRE LE CARACTÈRE! Lorsque nous avons dû traverser le pays avec 2-3 escales (pour économiser de l’argent): CONSTRUIRE LE CARACTÈRE! Siège du milieu, rangée arrière, section fumeur: CONSTRUIRE LE CARACTÈRE!

Le problème est que nous sommes arrivés à un point où nous avions du caractère qui sortait de nos oreilles et de nos globes oculaires. Il n’y avait plus d’espace pour contenir le personnage et franchement, nous étions également tout juste hors de patience, alors nous avons décidé que nous n’avions plus besoin de personnage – nous avions juste besoin d’éduquer les personnages autour de nous. Heureusement, nous avons finalement trouvé un moyen.

– Sauerbrunn nommé nouveau capitaine de l’USWNT

– Dahlkemper de l’USWNT termine son déménagement à Man City

– Les fichiers Macario FIFA passent au représentant USWNT

Je ne peux même pas imaginer combien de fois en 2020, l’équipe nationale actuelle a dû crier, caractère de construction! ou peut-être quelque chose de plus coloré. Avec la pandémie, il y a eu la fermeture des ligues et, ensuite, la fermeture des sports, la fermeture des terrains, des parcs, des gymnases … tout ce dont vous avez besoin dans votre profession pour aider à maintenir votre jeu. Les joueurs ont donc fait ce que tout athlète motivé fait … ils ont trouvé un moyen de le faire fonctionner, en toute sécurité. Ils sont allés jouer à l’étranger, ils ont joué dans une bulle NWSL, ils ont pris des matchs et s’entraînaient là où ils le pouvaient.

Heureusement, ils ont finalement trouvé un moyen.

Si vous avez besoin de preuves supplémentaires pour savoir s’ils ont réussi le test d’ajustement et d’adaptation à 2020, ne cherchez pas plus loin que leur jeu aux Pays-Bas le 27 novembre de l’année dernière. C’était une rediffusion de la finale de la Coupe du monde 2019 de 2019 et, il est à noter, contre une très bonne équipe néerlandaise qui comptait de nombreux joueurs dans des ligues professionnelles qui avaient continué à jouer (plus régulièrement que les États-Unis, c’est sûr) en Europe. après qu’une grande partie du continent ait ramené le sport.

Je pensais que l’équipe américaine aurait naturellement l’air rouillée et se fatiguerait rapidement, avec très peu de joueurs suffisamment en forme pour durer 90 minutes. Au lieu de cela, nous avons vu l’USWNT chasser les Néerlandais du terrain. Et maintenant, alors que 2021 nous accueille avec un énorme rire faustien (attendez, ce n’est pas ainsi que cela a été scénarisé), la grande question – O EST L’ÉQUIPE? dans le continuum de la croissance compte tenu des défis de 2020 – a été répondu.

La plus grande question, à mon avis, qui mène aux Jeux olympiques en juillet est la suivante: comment saupoudrer certains jeunes dans ce groupe de vétérans? Ou peut-être pas. Mais je dirais que c’est la décision la plus importante que l’entraîneur Vlatko Andonovski doit prendre ces prochains mois.

Les femmes américaines ont eu une autre génération en or qui a tout gagné sur son passage. Mais rafraîchir ce groupe avec de jeunes talents pour les prochains Jeux Olympiques est un grand défi. Brad Smith / Photos ISI / Getty Images

Carli Lloyd fête ses 39 ans au début des JO. Megan Rapinoe et Becky Sauerbrunn auront 36 ans juste avant les JO. Mais ce n’est pas leur âge qui compte, bien sûr; c’est toujours ce qui accompagne le nombre en termes d’environnement de formation et de conditions dans lesquelles ils se trouvent.

Carli Lloyd a raté une grande partie de 2020 du point de vue du jeu en raison d’une blessure. Megan Rapinoe a également à peine joué en 2020 en raison de problèmes de COVID-19, et comme elle l’a dit récemment, « je n’étais pas prête pour les matchs de compétition parce que je n’avais pas un environnement d’entraînement cohérent avec ses coéquipiers. » Elle a dit « avoir besoin d’une piste plus longue ». Et tout aussi important, son corps avait juste besoin de repos.

Il y a une raison pour laquelle aucune équipe nationale féminine n’a jamais remporté la Coupe du monde puis remporté les Jeux olympiques l’année suivante. C’est un virage très difficile. Les joueurs sont épuisés. Peut-être, oserais-je dire, que ce retard olympique permet un repos qui rend l’équipe meilleure parce que deux de leurs plus grandes superstars ont été autorisées à se recharger physiquement et mentalement. Ou peut-être pas parce que le temps libre était trop long. Ces trois prochains mois nous diront tout.

Lloyd et Rapinoe peuvent-ils revenir après une si longue mise à pied avec la même force et la même capacité à changer la donne? Avec seulement 18 joueurs sur une liste olympique (contre 23 pour une Coupe du monde), il est difficile de faire valoir que vous les prendriez à moins que la pleine forme. Et si vous ne les prenez pas, quels jeunes joueurs peuvent combler le vide? Ces jeunes joueurs sont-ils prêts pour la grande scène? Comment cela affecte-t-il la dynamique de cette équipe? Tant de questions auxquelles il faut répondre.

La bonne nouvelle est le fait qu’il y a de jeunes joueurs très talentueux qui ont le potentiel de pénétrer dans cette formation olympique de 18 joueurs. Juste pour en nommer quelques-uns…

– Catarina Macario, la superstar de Stanford qui a quitté le Brésil pour les États-Unis à l’âge de 12 ans, a appris le 13 janvier qu’elle était désormais éligible, en tant que citoyenne américaine, à jouer pour les États-Unis d’Amérique.

C’est une joueuse qui a marqué à volonté à Stanford (elle a mené la nation au chapitre des buts et des passes décisives en 2019), l’a menée à un titre national en 2017 et 2019, et a été deux fois lauréate du trophée Mac Hermann du meilleur joueur de football collégial. Elle ne conclura pas sa saison senior à Stanford puisqu’elle vient de signer avec l’Olympique Lyonnais en France.

– Sophia Smith, également de l’Université de Stanford, a été sélectionné comme premier choix par les Portland Thorns de la NWSL en 2020 et a dominé les équipes nationales de jeunes. Une cheville cassée lors de sa première année à Stanford en 2018 a ralenti sa carrière, mais Sophia a fait savoir qu’elle était de retour et en bonne santé après avoir été nommée MVP de la College Cup 2019.

Aussi clairement dans le mix de jeunes joueurs encore au collège ou tout juste sortis …

– Emily Fox de UNC, qui vient d’être repêché comme le choix n ° 1 de la NWSL par l’équipe d’expansion, Racing Louisville

– Jaeline Howell, une junior de l’État de Floride, qui a aidé à mener son équipe FSU à un titre national en 2018

– Naomi Girma, un junior à Stanford, qui a récemment été élu jeune joueur de l’année de football américain

C’est un gros problème à avoir si vous êtes l’entraîneur Andonovski, mais des décisions difficiles vous attendent. Bouclez votre ceinture!