L’USWNT Players Association célèbre l’égalité de rémunération et l’ABC historique avec une nouvelle collection pionnière

L’Association des joueurs de l’USWNT a conçu un maillot et une écharpe pour honorer leur réussite à recevoir un salaire égal à l’USMNT. Association des joueurs de l’USWNT

Lorsque l’équipe nationale féminine de football des États-Unis a intenté une action en justice pour discrimination fondée sur le sexe au début du mois de mars 2019, peu de gens pensaient que cela se jouerait avec un règlement de 24 millions de dollars près de trois ans plus tard (plus de 40 millions de dollars de moins que ce qui avait été initialement demandé). Même encore, le pièce de résistance étaient les CBA conjoints avec la Fédération de football des États-Unis, l’Association des joueurs de l’équipe nationale féminine des États-Unis et l’Association des joueurs de l’équipe nationale de football des États-Unis, jusqu’en 2028 – et établissant une rémunération véritablement égale.

La bataille a été dure, publique et extrêmement turbulente mais, en mai, US Soccer est devenue la première fédération mondiale de football à attribuer un prix égal pour la Coupe du Monde de la FIFA aux joueurs des équipes nationales masculines et féminines pour leur participation à une Coupe du Monde.

En juillet, les joueurs USWNT ont lancé leur propre boutique officielledans le but “d’élever le niveau du football féminin au niveau national et de continuer à développer le jeu dans le monde entier”.

Lundi, pour honorer la ratification de l’ABC, l’USWNTPA a lancé un ensemble spécial d’équipements : la collection Stella Nova, le tout premier maillot créé par l’USWNTPA. La Players Association note que, 2022 étant le 50e anniversaire du titre IX, leur reconnaissance ne serait pas possible sans les femmes féroces et dévouées qui les ont précédées.

“Nous sommes très fiers du travail acharné et du dévouement dont nos membres ont fait preuve pour conclure cet accord de l’ABC”, a déclaré Sam Mewis, vice-président et trésorier de l’USWNTPA. “La collection Stella Nova” – sans subtilité : “nouvelle star” – “est une manière physique de prolonger la célébration du moment à nos supporters.”

En plus du maillot – créé avec Icarus FC, un fabricant basé à Philadelphie avec une variété de tailles inclusives, du jeune petit au 3XL adulte – il y a une écharpe Stella Nova, offerte par Ruffneck, l’écharpe officielle non seulement de l’USWNTPA, mais MLS, US Soccer, USL, NCAA et MLS Players Association.

Le maillot a été conçu avec le passé, le présent et l’avenir à l’esprit : le col porte le slogan « EQUAL PLAY EQUAL PAY », soulignant le combat de plusieurs années et la victoire ultime ; les années où l’USWNT est sorti vainqueur des tournois majeurs (1991, 1999, 2015, 2019) sont immortalisées sur les poignets de chaque manche ; les 18 étoiles et 23 rayures à l’extérieur du maillot – et l’écharpe, qui comporte également les années susmentionnées – rappellent les tailles de la liste pour ces tournois.

“Les maillots et les écharpes sont des symboles si importants dans la culture du football, et [the] meilleures pièces pour commémorer cette année historique », déclare Annie Reid, directrice commerciale stratégique de l’USWNTPA.