L’USWNT perd en quart de finale olympique, mais les joueurs font confiance au processus sous Andonovski

Si l’équipe nationale féminine des États-Unis veut remporter sa cinquième médaille d’or dans un tournoi olympique de football féminin, elle doit passer le quart de finale de vendredi (7 h HE) contre une équipe qui a semblé être l’une des premières favorites : les Pays-Bas.

Alors que les États-Unis sortent du groupe G de la phase de groupes avec une défaite, un match nul et une victoire, les Pays-Bas s’envolent. Ils ont dominé le groupe F avec un différentiel de buts de +13 et même leur seul match nul de la phase de groupes était une fusillade sauvage 3-3 contre le Brésil, une autre équipe de premier plan en compétition au Japon cet été. Mais les performances fragiles de la phase de groupes doivent être derrière les États-Unis, car s’ils perdent contre les Pays-Bas, ils rentrent chez eux et ils égaleront leur pire résultat dans un tournoi majeur.

« C’est là que le vrai tournoi commence », a déclaré Alex Morgan. « Vous devez gagner et battre les meilleurs pour atteindre ce match pour la médaille d’or. »

USWNT en tant qu’outsider

Aujourd’hui, l’USWNT se trouve en territoire inconnu. Pour la première fois peut-être, l’USWNT arrive en quart de finale olympique en tant qu’outsider clair. La milieu de terrain néerlandaise Danielle van de Donk a déclaré aux journalistes après la phase de groupes que les meilleurs scores des Pays-Bas en phase de groupes devraient servir de preuve que « nous n’avons pas peur de l’Amérique ».

« D’une manière ou d’une autre, j’ai envie de garder le meilleur pour la fin, mais ce ne sont peut-être pas les meilleurs du tout, ce tournoi », a-t-elle ajouté à propos de sa rencontre avec l’USWNT si tôt dans le tournoi.

– Calendrier et calendrier des matchs du football olympique féminin

– Traqueur de médailles olympiques | Programme

Les États-Unis ont certainement appris à bien connaître l’équipe néerlandaise. L’USWNT les a battus 2-0 lors de la finale de la Coupe du monde 2019, et lorsque l’USWNT a repris le jeu après environ huit mois d’inactivité en raison de la pandémie, leur premier match à la fin de l’année dernière était aux Pays-Bas. Mais ces rencontres ne signifient pas grand-chose pour les Américains, a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski, non pas parce que les Pays-Bas devraient changer leur approche, mais parce qu’ils ne le font pas.

« Les Pays-Bas ne sont pas une grande surprise pour le simple fait qu’ils croient en leur système, et ils croient en ce qu’ils font », a déclaré Andonovski. « Ils sont parfois très rigides, ce qui les rend qui ils sont et aussi bons qu’ils sont. Leur système fonctionne et ils l’ont montré à maintes reprises dans différents jeux. »

Si l’USWNT veut dépasser l’équipe néerlandaise, elle doit fermer le robinet des buts de Vivianne Miedema. Elle a été en feu, avec huit buts en phase de groupes à raison d’un but toutes les 22 minutes sur le terrain. Elle a déjà établi le record féminin du plus grand nombre de buts marqués aux Jeux olympiques avant les huitièmes de finale alors que son équipe a marqué 21 buts au cours des trois matchs.

2 Liés

Mais ce qui rend l’équipe néerlandaise dangereuse, c’est qu’il n’y a pas que Miedema dont l’USWNT doit s’inquiéter, de la même manière que toute leur attention contre l’Australie s’est concentrée sur Sam Kerr. Lieke Martens et Van de Donk sont également deux éléments particulièrement puissants de l’attaque néerlandaise que l’USWNT devra contenir. L’attaque néerlandaise déborde de chimie – les attaquants ont une capacité étrange à se lire sur le terrain, et ils sont bien entraînés sur des coups de pied arrêtés, ce qui signifie que les menaces sont variées.

Limiter l’attaque néerlandaise devrait suffire vendredi ; l’équipe néerlandaise a fait preuve d’une vulnérabilité défensive et l’USWNT devrait être confiant de pouvoir marquer des buts. En phase de groupes, les Pays-Bas ont étonnamment concédé trois buts à la Zambie, une débutante olympique qui n’est pas au niveau de la plupart des autres équipes japonaises. Ensuite, ils ont concédé deux fois à la Chine, une autre équipe sous-alimentée connue plus pour son bunker défensif et son organisation disciplinés que pour sa puissance de feu. (Les Néerlandais ont concédé huit fois en phase de groupes, plus que toute autre équipe ayant atteint les quarts de finale.)

La question est de savoir si les Pays-Bas conserveront leur approche des matchs précédents ou donneront à Andonovski la surprise à laquelle il a suggéré de ne pas s’attendre.

« Je ne sais pas s’ils sont très vulnérables : ils sont très bons défensivement et ils sont très disciplinés et nous l’avons vu à de nombreuses reprises », a déclaré Andonovski. « De toute évidence, aussi ouverts qu’ils jouent parfois, ils ont des zones du terrain qui sont plus ouvertes, alors j’espère que nous pourrons en profiter. »

L’USWNT n’a été que l’ombre de ses attaques typiques jusqu’à présent aux Jeux olympiques, mais si vous demandez aux joueurs et à l’entraîneur, tout cela fait partie du plan. SHINJI AKAGI/AFP via Getty Images

La tactique d’Andonovski au microscope

Lorsqu’un manager change la façon dont son équipe joue, le succès ou l’échec qui s’ensuit sera presque certainement lié à lui. Comme l’ancien entraîneur de l’USWNT, April Heinrichs, l’a dit un jour : « En entraînement, vous êtes soit un jacka, soit un génie. »

Après une défaite désastreuse de 3-0 contre la Suède, l’USWNT s’est déchaîné contre la Nouvelle-Zélande pour augmenter le différentiel de buts avec une victoire de 6-1, mais a ensuite joué avec une approche conservatrice – certains pourraient dire « effrayée » – contre l’Australie pour un nul 0-0. Vlatko Andonovski et son équipe savaient que les États-Unis n’avaient besoin que d’un match nul contre l’Australie pour avancer, alors le processus de réflexion semblait être le suivant : pourquoi risquer une perte après une victoire?

Traqueur de médailles olympiques | Programme

En fin de compte, l’USWNT a décroché sa place en quart de finale, mais l’équipe ne ressemblait pas à ce que les fans de l’USWNT regardaient depuis des années. L’équipe qui domine et s’impose est introuvable. Lorsqu’on lui a parlé jeudi de la réaction au style de jeu de l’USWNT contre l’Australie, cela a semblé être une nouvelle pour Crystal Dunn, qui a déclaré: « Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur: ça fait la meilleure chose. »

« Mais c’est drôle que tu dises ça parce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que nous sommes ici pour concourir et gagner une médaille d’or. Quoi qu’il en soit, gagner est la chose la plus importante. »

« Oui, les fans, les étrangers qui regardent, se disent probablement » Oh, c’est tellement différent, nous n’avons jamais vu les États-Unis faire ça « , mais en même temps, il s’agit d’exécuter un plan de match et de passer d’un tour à l’autre « , a ajouté Dunn. « Quelles que soient les tactiques, les plans qui nous sont donnés, c’est notre travail en tant que joueurs de faire confiance et de croire en nous-mêmes et les uns les autres et de vivre pour combattre un autre jour. »

jouer 1:07 Christen Press de l’USWNT espère que les gens « apprendront » l’importance des « soins personnels » après le retrait de Simone Biles.

Interrogé sur la décision difficile de maîtriser les instincts d’attaque de l’USWNT, Andonvovski a admis que c’était une approche audacieuse et probablement pas ce que les joueurs préféreraient.

« Ce n’est pas facile, et parfois vous devez sacrifier certaines des choses auxquelles nous croyons ou sur lesquelles nous avons travaillé pour pouvoir exécuter le plan de match », a-t-il déclaré. « Nous l’avons vu lors du troisième match de la phase de groupes – ce n’était pas quelque chose que nous avions fait lors des matchs précédents, mais c’était un plan de match et j’avais l’impression que nous l’avions bien exécuté du point de vue défensif. »

« Ce n’est pas facile pour les joueurs d’un point de vue tactique et technique de l’exécuter, mais ils ont fait un excellent travail », a-t-il ajouté. « De plus, d’un point de vue mental, ce n’est pas facile, mais encore une fois, nous leur devons beaucoup d’être prêts à faire tout ce qu’il faut pour que l’équipe réussisse. »

Echos de la Coupe du monde 2015

Le souvenir dominant de la Coupe du monde 2015 pour les Américains pourrait être le but de Carli Lloyd depuis la ligne médiane en route vers son triplé en finale. Mais avant cela – et avant la domination de l’USWNT – les États-Unis semblaient avoir du mal. Les États-Unis n’ont jamais perdu dans ce tournoi avant de remporter le trophée, mais ils ont joué un mauvais football dès le début, ce qui a amené les fans et les experts à s’inquiéter que l’USWNT soit pour un court tournoi.

Les joueurs s’en sont tenus à un refrain commun : on fait juste ce que veulent les entraîneurs.

« Nous suivons simplement la direction de nos entraîneurs, le plan d’entraînement, faisons tout ce qu’ils nous demandent », a déclaré Lloyd avant le quart de finale 2015. « En fin de compte, j’ai pleinement confiance en tout le monde que nous trouverons notre rythme. Nous travaillons, nous broyons, l’effort est là. »





Après que l’USWNT a remporté sa demi-finale contre l’Allemagne et a finalement joué son meilleur football de la Coupe du monde, Megan Rapinoe a fait écho à ce sentiment : « Nous avons respecté notre plan de match et nous sommes restés fidèles à ce que nos entraîneurs nous disaient. Nous sommes toujours restés fidèles à ce que nous étions. faire et j’ai senti que ça allait s’assembler. »

Cela ressemble beaucoup aux joueurs de ces Jeux olympiques jusqu’à présent.

« C’était une décision tactique de Vlatko pour nous de changer de défense, de jouer un peu plus prudemment et de leur permettre de s’impatienter et de jouer longtemps et de nous le rendre », a déclaré Morgan après le match nul 0-0 contre l’Australie.

« La tactique qu’on nous a donnée est ce que nous devons exécuter et nous faisons confiance à notre personnel pour nous mettre dans la meilleure position pour réussir », a déclaré Dunn jeudi. « Alors oui, chaque match est différent et chaque adversaire est différent et avec cela vient de nouvelles tactiques que nous devons exécuter. »

jouer 1:37 L’USWNT se qualifie pour les huitièmes de finale à Tokyo, mais ne parvient pas à impressionner lors d’un match nul 0-0 contre l’Australie.

Bien que les joueurs ne l’aient pas dit ouvertement, il y a une légère teinte d’insatisfaction dans leurs commentaires, un souhait qu’ils puissent se libérer et montrer au monde de quoi ils sont capables. Mais c’est probablement bien que les joueurs ressentent cela, surtout si la Coupe du monde 2015 est un guide. Après tout, les Jeux olympiques sont beaucoup de jeux emballés dans un court laps de temps, et les équipes peuvent risquer de s’épuiser et de culminer trop tôt si elles tournent à plein régime dès le début.

Christen Press a laissé entendre (même légèrement) qu’elle et ses coéquipiers préféreraient jouer un style plus offensif, mais elle a également clairement indiqué qu’elle comprenait pourquoi le plan de match avait fonctionné, et que c’est simplement parce que c’est ainsi que les États-Unis ont joué en phase de groupes, cela ne signifie pas que le tour à élimination directe sera le même.

« Ce tournoi est vraiment difficile, avec le nombre de matchs dont vous avez besoin pour jouer sans autant de jours d’intervalle que les autres tournois, il doit donc y avoir une sophistication tactique dans la façon dont nous gérons », a déclaré Press jeudi. « En fin de compte, lorsque cette équipe est à son meilleur, nous sommes implacables et nous sommes mortels. »

Elle a ajouté plus tard: « Au cours des trois derniers matchs, vous nous avez vu adopter différentes approches tactiques en phase de groupes, et maintenant nous sommes en phase à élimination directe et je pense que cela sera vraiment différent. L’équipe a vraiment faim et le La phase de groupes nous a donné l’impression que nous avons plus à donner – je pense que c’est une bonne chose, c’est une chose puissante et c’est intimidant. »