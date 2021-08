L’USWNT perd contre le Canada en demi-finale des Jeux olympiques de 2021 et jouera pour le bronze

KASHIMA, Japon — Le Canada a eu le meilleur des femmes américaines quand cela comptait vraiment.

Les Canadiens ont battu l’USWNT pour la première fois depuis 2001 lundi, et seulement la quatrième fois de l’histoire, 1-0 sur un penalty de Jessie Fleming à la 75e minute. La gardienne américaine Adrianna Franch, pressée au service après le départ d’Alyssa Naeher à la 30e avec une blessure au genou, a deviné le côté droit mais n’a pas pu s’arrêter.

Fleming a sprinté vers son banc et a glissé sur ses genoux alors que le reste des Canadiens éclataient de joie.

Les Américaines ont eu l’occasion d’égaliser à la 86e sur une tête tonitruante à bout portant de Carli Lloyd. Mais cela a heurté la barre transversale et les champions en titre de la Coupe du monde ne pouvaient plus défier.

Lorsque le coup de sifflet final a retenti, Lloyd s’est accroupie sur ses genoux et a enfoui sa tête dans ses mains pendant que les Canadiens célébraient.

« C’était terrible. Pas notre meilleur match », a déclaré Megan Rapinoe. « Ce n’est pas notre meilleur tournoi. Nous ne l’avons pas eu aujourd’hui. Trop d’erreurs. »

Le Canada affrontera la Suède ou l’Australie pour la médaille d’or vendredi. L’USWNT affrontera l’autre équipe jeudi pour la médaille de bronze.

« Maintenant, nous devons nous tourner vers le match pour la médaille de bronze », a déclaré Alex Morgan. « Je me sentais comme une grande partie du jeu, nous avons dominé la possession. Mais nous ne pouvions pas mettre le ballon au fond des filets. »

Le Canada est l’adversaire le plus fréquent de l’USWNT, le match de lundi étant le 62e entre les voisins. Mais cela ne peut pas vraiment être qualifié de rivalité, étant donné son caractère déséquilibré. Les Américains avaient remporté 51 des matchs précédents, le Canada n’en avait remporté que trois.

Sa dernière victoire remonte à 2001, lorsque Lloyd était encore adolescent.

Mais les Canadiennes se sont beaucoup améliorées ces dernières années, et elles gardent rancune depuis la demi-finale des Jeux olympiques de 2012. Les Américains ont gagné dans les dernières secondes de la prolongation sur une tête d’Alex Morgan, mais le jeu n’aurait peut-être même pas atteint ce point sans la maîtrise du jeu d’Abby Wambach.

Les Américaines ont estimé que la gardienne canadienne Erin McLeod tenait le ballon une seconde ou deux de trop dans le but de ralentir le jeu, alors Wambach a commencé à compter à haute voix pour attirer l’attention de l’arbitre Christiana Pedersen. Ça a marché. À la 78e minute, McLeod a été sifflé pour avoir perdu du temps après avoir tenu le ballon plus que les six secondes autorisées; les estimations étaient n’importe où de huit à 11 secondes.

Le coup franc de Megan Rapinoe est sorti du bras d’une joueuse canadienne pour un handball, et Wambach a converti le penalty pour égaliser le pointage.

Les Américaines ont reçu un coup dur à la 20e minute, lorsque Naeher a atterri maladroitement sur son genou droit après être montée en l’air pour un ballon. Les entraîneurs ont travaillé sur elle pendant plusieurs minutes et elle est revenue dans le jeu après avoir sauté sur une jambe pour tester son genou.

Mais elle s’est arrêtée après un coup de pied de but et a signalé qu’elle devait partir. Elle a été remplacée par Franch, qui n’avait fait que six apparitions précédentes pour l’USWNT.

« Je savais que ce n’était pas bon parce qu’elle ne descend pas et ne reste pas comme ça », a déclaré Lloyd. « Elle essayait d’être dure sur le moment, mais dès qu’elle a botté ce ballon, vous savez que ce n’était pas le cas. droite. »

Franch n’a pas vraiment été mise à l’épreuve, et il semblait que les Américaines pourraient lui donner un coussin au milieu de la seconde mi-temps avec trois tirs au but en moins de cinq minutes. Lloyd a lancé une roquette que Labbe a frappée sur la barre transversale au 65e.

Trois minutes plus tard, elle a été à nouveau testée, cette fois sur la tête de Julie Ertz sur un corner que Labbe a frappé au-dessus de la barre. Peu de temps après, Lindsey Horan a tiré sur une tête, mais il est passé directement entre les mains de Labbe.

Mais les Américains ne pouvaient pas se connecter. Les Canadiens n’avaient besoin que d’un break et ils l’ont obtenu sur une pénalité de Davidson.

Le match pour la médaille de bronze de jeudi pourrait être le dernier d’un tournoi international majeur pour plusieurs des plus grands noms des Américains au fil des ans, dont Lloyd, 39 ans.

« C’est mon huitième tournoi. Ils ont tous été différents. Ils ont tous des histoires différentes. Ils ont tous commencé et fini de manière différente », a-t-elle déclaré. « Certains ont été jolis. Certains ont été laids. Certains que nous venons de gratter. Celui-là, nous n’avons pas réussi à nous en sortir.