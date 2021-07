L’USWNT obtient 1 million de dollars de la société de vêtements Title Nine dans le cadre d’un recours en justice pour l’égalité de rémunération

L’équipe nationale féminine des États-Unis a reçu 1 million de dollars d’une petite entreprise de vêtements de sport basée en Californie afin qu’elle puisse avoir un avant-goût d’être récompensée comme ses homologues masculins alors qu’elle se bat pour un salaire égal.

Après avoir regardé le documentaire « LFG » récemment publié qui raconte la bataille de l’USWNT pour l’égalité des salaires, la fondatrice et directrice générale de Title Nine, Missy Park, était tellement « cochée » qu’elle a décidé d’écrire le plus gros chèque des 32 ans d’histoire de son entreprise.

« Cette équipe de football féminin a dominé le sport comme aucune autre, c’est vraiment un trésor national », a déclaré Park à Reuters dans une interview vidéo.

« Et en regardant ce documentaire, la Fédération américaine de football les paie comme des citoyens de seconde zone. J’étais juste comme » wow « . «

Sur une période de cinq ans depuis 2016, les joueurs ont été payés 64 millions de dollars de moins que ce qu’ils auraient été payés dans le cadre de la structure de rémunération des hommes, a déclaré Title Nine dans un communiqué de presse.

L’USWNT a poursuivi l’instance dirigeante d’US Soccer en 2019 pour des allégations de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et presque tous les autres aspects de leurs conditions de jeu.

Des mois plus tard, ils ont remporté une quatrième Coupe du monde alors que les fans scandaient « un salaire égal » lors de la finale.

Le procès, qui réclamait 66 millions de dollars de dommages-intérêts en vertu de la loi sur l’égalité des salaires, a été rejeté, mais l’USWNT a depuis fait appel.

Park, qui a nommé son entreprise d’après le titre IX, la loi américaine historique de 1972 qui a levé les obstacles aux filles et aux femmes dans l’éducation et les sports scolaires, a déclaré que l’argent irait aux 22 joueuses de l’équipe participant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Selon les calculs de Park, l’argent placera l’USWNT sur la même échelle salariale que l’équipe nationale masculine – qu’ils ont largement surpassée – pendant une période de six matchs.

Park a déclaré que Title Nine égalera également toutes les contributions jusqu’à 250 000 $ supplémentaires versées dans le cadre du « Kick In for Equal Pay » initiative qui transférera les dons à un fonds géré par l’USWNT Players Association (USWNTPA).

« Au début, je me disais qu’ils allaient régler cela devant les tribunaux, la Fédération américaine de football allait intervenir et quelqu’un allait le réparer », a déclaré Park. « Puis j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose que nous pouvions faire à ce sujet.

« Nous avons regardé beaucoup de chiffres … et nous sommes arrivés à ce chiffre. C’est beaucoup de fric. C’est beaucoup de fric pour une petite entreprise comme la nôtre », a ajouté Park, qui a joué au basket-ball à l’Université de Yale et était un bénéficiaire précoce du titre IX.

Park, dont la société possède 19 magasins de détail dans 10 États, a déclaré avoir déclaré à l’USWNTPA que Title Nine, une société indépendante, ne voulait rien en échange de l’argent.

« Je ne veux pas d’approbation, je ne veux pas de parrainage. Je ne veux pas prendre une bière avec vos joueurs », a déclaré Park à l’USWNTPA.

« Nous ne parrainons jamais d’athlètes de quelque sorte que ce soit. Nous ne jouons pas à ce jeu, je ne pense pas que nous y rejouerons un jour. Pour moi, c’était l’une de ces choses où, si nous pouvons le faire c’est ce que j’espère, cela encouragera les autres. »

La directrice exécutive de l’USWNTPA, Becca Roux, a déclaré que l’équipe était touchée par la contribution de Title Nine, qui est la plus importante que l’association des joueurs ait jamais reçue pour soutenir la lutte des joueurs pour un salaire égal.

« Les marques ont un pouvoir important pour avoir un impact sur le dialogue public sur cette question importante et nous applaudissons Title Nine pour avoir intensifié et dirigé les efforts pour soutenir les joueurs et les femmes dans chaque industrie », a déclaré Roux.