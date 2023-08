L’USWNT n’était pas complètement préparée pour la Coupe du Monde Féminine – Horan

L’équipe nationale féminine des États-Unis n’était pas complètement préparée pour la Coupe du monde, a déclaré la co-capitaine Lindsey Horan, après que les quadruples championnes aient réalisé leur pire performance lors du tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale après avoir subi une défaite choc 5-4 en tirs de barrage contre la Suède. Quelques jours plus tard, l’entraîneur Vlatko Andonovski, qui avait pris les rênes en 2019, a démissionné.

S’adressant aux anciens coéquipiers Tobin Heath et Christen Press sur Chaîne YouTube RE-INCHoran a déclaré que lorsqu’un nouvel entraîneur arrive, il est crucial de tirer le meilleur parti des opportunités limitées dont ils disposent pour s’entraîner ensemble.

« Quand un entraîneur arrive, c’est comme, hé, comment pouvons-nous tirer le meilleur parti de chaque joueur individuel en mettant le plus de simplicité dans un camp de 10 jours tous les quelques mois et en tirant le meilleur parti de votre équipe, et sans trop compliquer tout ? » dit Horan.

« Parce que oui, je pourrais parler du dernier cycle de quatre ans, et nous n’avons pas besoin d’aborder chaque chose, mais ce n’est pas ce que nous avons fait. Nous n’avons pas tiré le meilleur de chaque individu.

« Je ne pense pas que tout le monde était complètement préparé, et cela dépend aussi de nous. »

Lindsay Horan a été capitaine de l’USWNT lors de son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de cet été. Carmen Mandato/USSF/Getty Images pour l’USSF

Horan, 29 ans, a déclaré que l’équipe n’avait pas l’air détendue pendant le tournoi, où elle a terminé deuxième de son groupe derrière les Pays-Bas.

« En regardant ces trois matches de phase de groupes, vous l’avez ressenti dans l’équipe », a-t-elle ajouté. « Vous avez ressenti ce sentiment de tension, et les gens n’appréciaient tout simplement pas leur football ou ils n’appréciaient pas de jouer individuellement. »

Les États-Unis accueilleront l’Afrique du Sud lors de matches amicaux consécutifs le 21 septembre à Cincinnati et le 24 septembre à Chicago.