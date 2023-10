Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

SANDY, Utah — Le retour des vétérans Sophia Smith et Becky Sauerbrunn dans l’équipe nationale féminine des États-Unis a été gâché par une solide équipe colombienne par une froide soirée de jeudi à America First Field alors que les deux équipes ont joué un match nul sans but au milieu de plusieurs occasions manquées dans le match. dernier tiers.

Bien qu’elles aient insisté toute la semaine sur le fait qu’elles voulaient retrouver leur fanfaronnade et plaider pour être à nouveau la meilleure équipe du monde, la performance inégale des Américaines à la suite d’une Coupe du Monde Féminine décevante suscitera probablement plus de questions que de réponses. alors qu’ils traversent leur deuxième trêve internationale avec une équipe d’entraîneurs par intérim après le départ de Vlatko Andonovski en août.

“Je pense que la première chose est de reconnaître le bon travail que la Colombie a fait, c’est une bonne équipe”, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim Twila Kilgore. “Nous ne sommes pas satisfaits du match nul 0-0, nous voulons créer plus d’occasions de marquer, nous voulons mettre fin à ces occasions.

“Nous devons marquer davantage.”

Le manque de buts et les températures proches de zéro ont été quelque peu compensés par la réapparition d’un capitaine de longue date à Sauerbrunn et d’une foule d’autres noms notables des États-Unis sur le terrain.

“Ça a été une année assez difficile de rater la Coupe du Monde et je ne savais pas vraiment si j’allais un jour retrouver des minutes avec cette équipe. Donc, pouvoir y aller et obtenir 45 minutes m’a vraiment fait plaisir. heureux”, a déclaré Sauerbrunn, entré en jeu à la mi-temps et ayant remporté plusieurs défis clés en aidant à faire avancer le ballon. “C’est dommage que nous n’ayons pas non plus remporté la victoire. Je pense que cela aurait été vraiment génial.”

La coéquipière de Portland Thorns de Sauerbrunn, Smith, a également fait son chemin dans le match alors qu’elle poursuivait sa convalescence après une blessure au genou en entrant à la 75e minute.

“Ça fait du bien de gagner quelques minutes et de retrouver cette confiance”, a fait remarquer Smith, qui traverse une restriction de minutes avec l’équipe nationale et n’a pas vu beaucoup d’occasions offensives pour montrer sa rapidité caractéristique. “Je pense que nous devons faire un meilleur travail pour garder le ballon et jouer un jeu plus propre, en complétant les occasions que nous avons, mais aussi en créant plus d’occasions. Je pense que nous pouvons bâtir sur cela et finalement mieux jouer.”

Même s’il y avait un intérêt pour certains des noms familiers trouvant du temps de jeu lors du premier des deux matches de cette fenêtre, il y avait également un débutant notable sous la forme de Jaedyn Shaw, originaire du Texas. Le joueur de 19 ans a remplacé Lynn Williams à la 87e minute et a presque immédiatement trouvé Casey Krueger pour un tir hors de la surface dans l’un des moments forts de l’USWNT dans les dernières étapes.

“C’était un honneur absolu d’être sur le terrain et de voir mon nom appelé”, a déclaré Shaw radieux par la suite. “J’essaie évidemment de profiter de celui-ci, étant ma première sélection. Alors oui, je suis juste excité de retourner à San Diego devant mes supporters locaux.”

Voici quelques points supplémentaires à retenir du match de jeudi :

Jeu du jeu

Avec seulement 12 tirs entre les deux équipes, et seulement quatre au but combinés, il y avait peu de fluidité dans l’attaque des deux côtés et encore moins d’occasions claires de sortir de l’impasse. L’occasion la plus proche de retrouver le nom s’est produite à la 42e minute alors que Las Cafétéras La défenseure Daniela Arias a renversé Trinity Rodman dans la surface après un corner et a obtenu un penalty. Même si Alex Morgan s’est avancé calmement sur place, elle a lancé l’occasion directement sur le poteau droit avant de dévier la déviation.

Tournant

Mis à part le penalty manqué de Morgan, il y avait une différence notable dans le rythme de l’USWNT après la mi-temps suite à l’insertion de Sauerbrunn sur le terrain combinée à une poignée de remplaçants offensifs au cours des dernières minutes. Même si le mouvement vers l’avant et la ligne supérieure n’ont abouti à aucun but, l’effort a été la clé d’une attaque améliorée sur laquelle on pourrait s’appuyer pour aller de l’avant.

Statistique clé

De retour au stade où elle a reçu sa première sélection en 2010, il aurait été approprié que Morgan marque un but pour mettre fin à une disette sans but pour l’équipe nationale qui remonte maintenant à une victoire le 11 février contre le Brésil lors de la SheBelieves Cup. Le parcours, qui s’étend désormais sur 10 apparitions pour son pays, comprend deux penaltys manqués et des questions continues sur le rôle de l’attaquante vétéran avant les Jeux Olympiques de 2024 à Paris et la prochaine Gold Cup de la CONCACAF en février.

“Je fais confiance à Alex Morgan pour tirer les pénalités”, a répondu Kilgore avec fermeté. “Je fais confiance à un certain nombre de nos joueurs dans ces moments-là et lorsqu’ils seront sollicités, ils feront de leur mieux. Et parfois ils réussissent et parfois ils les manquent.”

“Nous avons toujours pleinement confiance en Alex”, a ajouté Smith. “Nous savions simplement que, peu importe le penalty ou non, nous devions créer plus d’occasions et en mettre plus.”

Quelle est la prochaine étape pour l’USWNT

L’USWNT et la Colombie se rendent à San Diego pour le match retour de ce double match amical dimanche après-midi au Snapdragon Stadium. Avec un certain nombre de joueurs toujours impliqués dans leurs équipes de club lors des séries éliminatoires de la NWSL qui reprennent la semaine prochaine, il est possible que le match comporte une rotation plus lourde pour épeler Morgan, Crystal Dunn et Alana Cook. Les conditions plus chaudes du week-end offrent également l’opportunité à la milieu de terrain de 18 ans Olivia Moultrie de suivre les traces de Shaw et de remporter sa première sélection avec l’équipe nationale senior.

Le match pourrait également constituer une sorte d’adieu intéressant pour Kilgore, US Soccer s’attendant de plus en plus à l’installation d’un nouveau manager permanent dans les semaines à venir. L’équipe devrait affronter la Chine dans deux matchs amicaux début décembre, laissant le match revanche de dimanche en Californie du Sud car potentiellement le dernier Kilgore sera en charge de la feuille d’équipe.

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

