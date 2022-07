L’USWNT met fin au rêve fougueux du Mexique en Coupe du monde féminine avec la victoire du championnat CONCACAF W

MONTERREY, Mexique – Il y avait un espoir palpable à l’intérieur de l’Estadio Universitario lundi alors qu’une foule locale de 20 522 supporters mexicains tentait de donner à son équipe sous-performante sa victoire la plus improbable de l’histoire contre les États-Unis. Pendant 89 minutes, tout s’est déroulé aussi près que possible du plan, jusqu’à la Jamaïque qui a fait exploser Haïti 4-0, dans l’autre groupe A match du championnat CONCACAF W se joue simultanément à travers la ville, ouvrant la porte au Mexique. Un seul but aurait sauvé une place dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA pour El Tri Femenil et a sauvé l’embarras complet sur le sol de la maison.

Même après que Lizbeth Ovalle ait été expulsée à la 73e minute pour un défi imprudent qui a tordu la cheville de Rose Lavelle dans la mauvaise direction, le Mexique a continué avec 10 joueurs, passant presque devant Diana Ordonez à la 87e minute sur leur meilleure occasion de la nuit.

Puis Kristie Mewis a marqué un but laid et décousu, bondissant sur un rebond de la tête d’Emily Sonnett, qui a d’abord été repoussée de la barre transversale par le gardien mexicain Itzel Gonzalez. Plusieurs corps sont tombés dans le filet dans le cadre de la bousculade, et après une longue vérification VAR pour un hors-jeu potentiel, les rêves éphémères d’un miracle du Mexique ont également été abandonnés.

2 Connexe

Pour les États-Unis, c’était une victoire courageuse, le type de résultat dont toute bonne équipe a besoin pour s’imposer dans un grand tournoi. À domicile et en matches amicaux, la victoire 1-0 pourrait être considérée comme laide et insatisfaisante. Au Mexique, contre une équipe locale désespérée de garder ses espoirs en Coupe du monde, ce fut une nouvelle expérience pour à peu près tous les joueurs de la liste – et exactement le type d’adversité que l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski a répété à plusieurs reprises qu’il voulait que son équipe endurer avant la Coupe du monde de l’année prochaine.

“Alors que l’atmosphère s’enflammait, notre équipe a commencé à perdre la concentration [and] le tempo”, a déclaré Andonovski après le match. “Nous avions en fait un très bon contrôle du tempo jusqu’à ce que l’atmosphère commence à s’énerver un peu. Et puis nos joueurs ont commencé à tomber dans le piège. Nous aurions pu terminer le jeu comme nous l’avons commencé, en contrôlant le tempo, mais c’est là que vient l’inexpérience.

“Mais j’étais très heureux de voir à la fin que nous avons trouvé un moyen. Ce n’était pas joli, ce n’était pas agréable, mais pour gagner de gros tournois, nous savons que parfois il va juste falloir trouver un Nous avons pu le faire.

– Futbol Americas sur ESPN+ : MLS, Liga MX, USMNT, Le Tri (NOUS)

– Euro 2022 : regardez chaque match EN DIRECT sur ESPN (États-Unis)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Remaniement de l’USWNT pour la phase à élimination directe

Pregame a apporté la nouvelle inattendue d’un remaniement de la liste pour les États-Unis, qui aura un impact sur la phase de groupes de plusieurs manières. Ashley Hatch a été exclue du tournoi après avoir subi ce que US Soccer appelle une tension musculaire à la jambe gauche contre la Jamaïque jeudi. Elle est remplacée sur la liste par Sam Coffey, qui devait arriver à Monterrey tard lundi soir en provenance de Portland, où elle a été une vedette pour les Thorns en tant que milieu de terrain défensif partant.

La sortie de Hatch et son remplacement par un milieu de terrain titulaire, laisse les États-Unis avec Alex Morgan comme seul vrai numéro 9 de l’équipe. Taylor Kornieck a remplacé Morgan dans les dernières minutes lundi. Kornieck a joué dans des positions plus avancées plus tôt dans sa carrière, mais a été amenée à son premier camp d’entraînement américain pour son jeu superlatif au milieu de terrain avec le San Diego Wave FC.

Si les États-Unis veulent remporter le championnat CONCACAF W et revendiquer la seule place automatique aux Jeux olympiques de Paris en 2024, ce sera une fois de plus avec Morgan en première ligne dans la chaleur étouffante de Monterrey.

US Soccer a également annoncé lundi qu’Emily Fox était dans le protocole COVID-19, laissant une certaine incertitude à l’arrière. Fox est clairement le premier choix d’Andonovski à l’arrière gauche et offre une capacité d’attaque unique à la fois dans les canaux larges et en tant qu’arrière latéral qui aime inverser et rejoindre l’attaque de manière centrale.

Sonnett a commencé à la place de Fox lundi, changeant de camp avec son compatriote arrière Kelley O’Hara à plusieurs reprises. Sonnett offre moins de profil offensif que Fox, mais elle est la deuxième plus expérimentée dans la position de vainqueur de la Coupe du monde 2019.

Le milieu de terrain mexicain Maricarmen Reyes a été consolé par l’attaquant américain et ancien élève de l’UCLA Ashley Sanchez après le match à Monterrey. Azaël Rodriguez/Getty Images

Les espoirs du Mexique en Coupe du monde ruinés, l’avenir de Vergara incertain

A l’autre bout du terrain, El Tri Femenil s’est battu vaillamment contre l’USWNT mais, suite à la défaite tendue, le Mexique est désormais officiellement hors course pour la Coupe du monde féminine 2023. Le résultat a conclu un tournoi très décevant dans lequel El Tri Femenil a terminé en bas du groupe A, tout en échouant également à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition et les Jeux olympiques de 2024.

L’écriture était déjà écrite sur le mur avant le dernier match de la phase de groupes de lundi. “Milagro” (miracle) était le mot de passe utilisé par les médias et les fans mexicains avant la tâche ardue contre l’USWNT. Avec deux défaites choquantes et inattendues pour les hôtes du tournoi contre la Jamaïque et Haïti au préalable, une victoire du Mexique, nécessaire pour rester en lice pour la Coupe du monde, semblait inimaginable contre les tenants du titre actuels.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

Même la divinité aztèque Quetzalcoatl – par le biais d’un nouveau maillot – avait peu de foi. Vendredi dernier, la sortie d’un kit domicile vert, qui sera utilisé lors de la Coupe du monde masculine en novembre, incluait initialement la nouvelle que les maillots inspirés de Quetzalcoatl seraient lancés par El Tri Femenil contre l’USWNT. Selon certains travaillant dans les coulisses, il y avait des inquiétudes concernant les débuts du kit en raison de la forme du Mexique dans la Concacaf W, ce qui a probablement conduit à la décision de porter un maillot blanc qui a été utilisé au cours des deux dernières années.

Les conseils divins sont absents sans le soutien spirituel d’un dieu aztèque, un miracle nécessaire qui ne s’est jamais matérialisé sur le terrain étouffant et plus tard poussiéreux de l’Estadio Universitario, signes d’une grave sécheresse locale ou peut-être des cendres des espoirs mexicains de la Coupe du monde qui s’éloignent.

Cela dit, ils étaient terriblement proches. Dirigé par le gardien hors concours Gonzalez, qui était le héros de la soirée, le Mexique a bien défendu et a frustré la plupart des efforts offensifs de l’USWNT. Dans un onze amélioré qui comprenait Alicia Cervantes et Gonzalez, ainsi que 20 522 spectateurs pour la première fois du tournoi, le Mexique était loin de l’équipe apathique des deux premiers matchs de la phase de groupes. Le problème, c’est qu’ils ont offert très peu d’avance, et une fois que l’ailier Ovalle a obtenu un rouge direct à la 73e minute sur un tacle imprudent, El Tri Femenil a eu du mal à trouver le fond du filet. En fin de compte, l’USWNT a continué à frapper à la porte, trouvant le seul but de Mewis à la 89e minute.

“Il est temps de regarder vers l’avant, d’apprendre de ses erreurs, mais de prendre la responsabilité de rendre l’équipe meilleure à l’avenir”, a déclaré Gonzalez dans la zone mixte après la défaite. “C’est triste pour certains d’entre nous qui sont un peu plus âgés de reconnaître que nous avons laissé passer une belle opportunité.”

Dans le contexte d’un seul match, il est édifiant de voir le Mexique affronter les champions du monde et les tenir à un résultat serré, mais cela ne vaut absolument rien dans les circonstances plus grandes de la phase de groupes de la Concacaf W. La défaite 1-0 a clôturé une course lamentable dans la compétition avec trois défaites, aucun but marqué et cinq encaissés. L’entraîneur mexicain Monica Vergara, qui fait face seule aux températures les plus extrêmes sur la sellette managériale, pourrait ne pas durer beaucoup plus longtemps après l’effondrement de El Tri Femenil.

“Je ne suis pas une personne qui abandonne les choses. De toute évidence, je vais être évalué”, a déclaré Vergara après le match. “Si le cycle se termine ici, ça a été une course spectaculaire.”

Dans ce qui était censé être un tournoi vitrine pour la croissance inspirante du football féminin mexicain, El Tri Femenil n’a pas été à la hauteur de l’avant-garde de futbol féminin dans le pays, laissant une génération prometteuse sans place en Coupe du monde.