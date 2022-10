L’USWNT intègre lentement l’adolescente Alyssa Thompson

Alyssa Thompson se souvient d’avoir reçu le SMS : l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, voulait parler. Cependant, elle ne put l’appeler avant quelques heures. C’était, après tout, une journée d’école.

Lorsque Thompson a finalement appelé Andonovski après ses cours de lycée ce jour-là fin septembre, elle ne pouvait pas croire qu’elle ferait le voyage en Europe pour des matchs contre l’Angleterre et l’Espagne. De choquée à sans voix, ses émotions couvraient toute la gamme. Son père était ravi. Sa mère a pleuré de joie.

“Je pense que tout ce que j’ai fait m’a conduit à essayer de faire partie de cette équipe”, a déclaré Thompson à ESPN.

Thompson, 17 ans, a fait ses débuts pour l’équipe senior américaine vendredi contre l’Angleterre, entrant dans le match dans les dernières minutes alors que les États-Unis cherchaient à égaliser dans une éventuelle défaite 2-1.

En tant que plus jeune joueuse à faire ses débuts aux États-Unis depuis 2016, lorsque Mallory Pugh a rejoint l’équipe également à l’âge de 17 ans, Thompson a fait un grand pas en avant sur ce qui pourrait être un long chemin devant elle en tant que membre de l’équipe nationale. .

Gravir les échelons jusqu’à l’USWNT

Thompson est l’une des perspectives les plus brillantes du groupe de jeunes Américains. C’est une attaquante avec le contrôle technique pour déjouer les défenseurs et le rythme pour les laisser derrière dans un duel en tête-à-tête, s’inspirant de joueurs comme la France et l’attaquant du PSG Kylian Mbappe.

“Je pense que c’est ce qui est vraiment dangereux dans mon jeu, affronter les gens en un contre un”, a déclaré Thompson. “Sa vitesse de jeu, sa vitesse, ça me concerne parce que je suis un joueur assez rapide.”

Ce camp est son premier aperçu de ce qu’elle et US Soccer espèrent être un brillant avenir. Trinity Rodman, 20 ans, est la deuxième plus jeune joueuse de la liste actuelle de l’USWNT. Thompson est habitué à être le plus jeune et le plus petit joueur d’une équipe dans une certaine mesure; se mettre dans ces positions a conduit à cette opportunité.

Elle a d’abord joué pour une équipe semi-professionnelle, qui comprenait dernièrement d’anciens joueurs professionnels, alors qu’elle était en huitième année. Elle a récemment commencé à jouer pour une équipe masculine U-19 en MLS Next parce qu’elle avait besoin d’un plus grand défi.

Au début, Thompson et sa sœur, Gisele, qui a un an de moins, devaient juste s’entraîner avec les équipes masculines de la Total Futbol Academy à Los Angeles. La pandémie de COVID-19 avait limité la capacité de leur équipe féminine à s’entraîner et à jouer des matchs. Rapidement, cependant, il était clair que les sœurs appartenaient et pouvaient contribuer. Ils ont également salué les avantages d’une concurrence accrue de la part d’acteurs plus âgés et plus gros.

“Honnêtement, la vitesse de jeu est vraiment très rapide”, a déclaré Thompson à propos du défi. “Cela reproduit en quelque sorte l’intégralité [U.S.] le jeu de l’équipe, c’est pourquoi j’essayais de me pousser pour atteindre un niveau supérieur également. Et puis le physique, si vous n’obtenez pas cette touche, vous allez être touché ou plaqué. Cela m’aide également à prendre conscience et à savoir quand affronter des joueurs, quand faire une touche.”

Alyssa Thompson, à gauche, a fait ses débuts à l’USWNT vendredi à l’âge de 17 ans. Elle a remplacé Megan Rapinoe, 37 ans, lors d’une défaite 2-1 contre l’Angleterre. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Cette semaine a fait passer la théorie de Thompson à un niveau supérieur. Les camps d’entraînement de l’équipe nationale féminine des États-Unis sont notoirement exigeants. Parmi les joueurs aux côtés desquels Thompson s’entraîne, il y a Megan Rapinoe – le “leader incroyable”, dit Thompson, dont Thompson a suivi la carrière – et Sophia Smith, une attaquante avec des compétences similaires pour changer la donne que Thompson appelle un modèle.

Vendredi, Thompson – portant le numéro 13 en l’absence du vétéran blessé Alex Morgan – a remplacé Rapinoe, qui a 20 ans son aîné.

Rapinoe a ensuite plaisanté: “Je pourrais littéralement être sa mère – et même pas une mère adolescente.” Les calculs précis indiquent un écart entre Rapinoe et Thompson de 19 ans et 125 jours – c’était le plus grand écart entre deux joueurs de l’USWNT à apparaître dans le même jeu, jamais.

“Pouvoir jouer avec des joueurs de classe mondiale – comme les meilleurs au monde – sera une expérience incroyable pour moi car c’est un niveau que je n’ai pas encore atteint ou avec lequel je ne me suis pas entraîné”, a déclaré Thompson au préalable. “Donc, étant capable de faire cela, je pense que j’apprendrai beaucoup et que je grandirai en tant que joueur tout au long de mon séjour là-bas.”

Une première sélection contre l’Angleterre, devant plus de 75 000 fans au stade de Wembley, est un exploit important, et elle pourrait revoir le terrain contre l’Espagne mardi (en direct à 14h30 sur ESPN2) – mais en entrant sur le terrain cette semaine n’est pas l’objectif final. Même la Coupe du monde, qui commence dans neuf mois, semble être un étirement dont il faut parler en ce moment.

Le plan d’Andonovski est d’exposer Thompson à ce niveau afin qu’elle soit prête pour l’avenir, que ce soit le tournoi de l’année prochaine en Australie/Nouvelle-Zélande, ou dans la décennie à venir. Il voit déjà son potentiel individuel et comment elle peut s’intégrer dans le style de jeu de l’équipe.

“Alyssa est une très bonne joueuse avec une très bonne compréhension du jeu”, a déclaré Andonovski. “Nous pensons qu’elle a la capacité de jouer en tant qu’ailier, un n ° 7, n ° 11, mais pas un ailier classique. Elle a une très bonne compréhension de la façon d’entrer dans le canal suivant, le canal intérieur, et exposer les équipes dans ces domaines. Donc, je n’ai aucun doute qu’elle s’intégrera bien dans notre système et comprendra – et comprend – comment se connecter avec les joueurs autour d’elle.

Quelle est la prochaine étape pour la star du lycée ?

Finalement, dit Thompson, elle veut jouer professionnellement et elle adorerait le faire dans la NWSL. Elle vient d’assister en personne à son premier match de l’Angel City FC et a fait l’expérience de l’incroyable atmosphère que l’équipe d’expansion de la NWSL a créée. Vivre ce rêve fait partie du plan, mais le tout en temps utile.

Plus tôt cette année, les sœurs Thompson sont devenues les premières athlètes du secondaire à signer des accords de nom, image et ressemblance (NIL) avec Nike. Ils sont tous les deux déterminés à jouer pour Stanford, la centrale électrique pérenne de la NCAA, une décision que Thompson a déclaré avoir prise – malgré l’intérêt apparent des clubs professionnels – avec un œil sur la vie après le football. Elle ne sait pas à quoi ressemblera sa carrière au-delà du football, mais elle est convaincue que Stanford l’aidera à comprendre.

Qu’elle puisse continuer à jouer avec sa sœur à Stanford sera un bonus. Gisele est une défenseure, ce qui aide à l’entraînement individuel dans le jardin, mais Thompson dit que la relation est beaucoup plus favorable que compétitive.

“Je ne sais pas où je serais sans ma sœur”, a déclaré Thompson. “Je ne serais certainement pas le joueur que je suis aujourd’hui. [We] poussez-vous les uns les autres le plus fort quand nous faisons des un contre un ou faisons n’importe quoi, vraiment. Chaque fois que nous sommes ensemble dans une équipe, c’est toujours le meilleur moment et nous jouons du très bon football ensemble. Aller à Stanford ensemble et, espérons-le, faire partie de l’équipe nationale un jour, jouer au lycée, chaque fois que nous jouons ensemble, c’est toujours mon moment préféré.”

Alyssa Thompson célèbre après avoir marqué contre le Ghana lors de la Coupe du monde féminine U-20 à Alajuela, Costa Rica, le 11 août 2022. Ezequiel Becerra/AFP/Getty Images

Ce rêve d’équipe nationale semble beaucoup plus réel maintenant, du moins pour Alyssa. Les deux sœurs font partie du système de l’équipe nationale américaine des jeunes. Alyssa a disputé la Coupe du monde U-20 en août et, plus tôt cette année, a gagné du temps avec l’équipe nationale U-23, longtemps considérée comme la “prochaine 23”, précurseur de l’équipe nationale senior.

Elle a été nommée joueuse nationale Gatorade de l’année en deuxième année au cours de l’année scolaire 2020-21. Jouer avec des joueurs plus âgés et plus avancés n’est pas nouveau pour elle.

“Je suis toujours dans ce type d’environnements parce que nous essayons toujours de trouver un moyen de nous améliorer”, a déclaré Thompson.

Carlos Marroquin se souvient du moment où la famille de Thompson l’a approché pour la première fois en 2018 pour que le jeune de 13 ans s’entraîne avec son équipe. Marroquin est le directeur général et directeur sportif de Santa Clarita Blue Heat, une équipe semi-professionnelle qui joue dans United Women’s Soccer (UWS) pendant l’été, lorsque les meilleures joueuses universitaires cherchent à prolonger leurs saisons. Les joueuses de la liste comprenaient alors Ashley Sanchez et Savannah DeMelo, qui sont maintenant les coéquipières américaines de Thompson dans ce camp d’entraînement.

Marroquin hésitait à laisser Thompson se joindre, ne sachant pas comment un jeune de 13 ans s’intégrerait. Il a finalement donné une chance à Thompson (et à sa sœur), et il a été choqué par le talent qu’il a vu. Dès sa première pratique avec l’équipe, elle a appartenu.

“J’étais tellement impressionné ce soir-là”, a déclaré Marroquin. “J’ai vu en elle le meilleur potentiel de tous les temps.”

Thompson a joué avec l’équipe au cours des quatre derniers étés, y compris un championnat de la ligue en 2021. Elle fait référence à cette opportunité comme un tournant pour elle, celui qui l’a poussée à être une meilleure joueuse et l’a façonnée à ce stade de son parcours.

Bien sûr, il y a des domaines dans lesquels elle pourrait s’améliorer. Elle a 17 ans, après tout, et il existe de nombreuses preuves qu’aucun voyage n’est linéaire.

Pugh a marqué lors de ses débuts seniors aux États-Unis à 17 ans et a fait partie de la liste olympique plus tard cette année-là. Elle faisait partie de l’équipe gagnante de la Coupe du monde 2019, mais pendant tout ce temps, elle a dû gérer le battage médiatique d’être un phénomène adolescent ou la prochaine grande star. Combiné avec des blessures, cela a amené Pugh à avoir des doutes sur lui-même et à perdre de la forme en cours de route avant de mettre en place des saisons de calibre MVP avec les Red Stars de Chicago en 2021 et 2022 et de verrouiller un rôle de départ pour les États-Unis.

Thompson dit qu’elle pourrait encore être plus confiante face aux joueurs et qu’elle doit travailler sur la cohérence de ses centres. Marroquin voit une opportunité pour Thompson d’affiner davantage ses compétences de finition et son timing sur le ballon.

À 5 pieds 4 pouces, elle a de la croissance à faire, ce qui est à prévoir. Elle a déjà participé à des compétitions au lycée et prévoit de recommencer cette année. Des événements comme le sprint de 100 m l’aident avec son explosivité, dit-elle, même si elle trouve les événements individuels plus stressants que l’environnement d’équipe qu’offre le football.

Le stress vient avec le territoire pour une jeune star. Thompson essaie de tout prendre dans la foulée. Elle et d’autres savent que ce n’est que le début.

“Pour Alyssa, je veux dire: ce camp n’est pas fait ou casse”, a déclaré Andonovski avant le camp. “C’est une première expérience pour elle. C’est juste quelque chose dont elle ne devrait même pas s’inquiéter. Je pense que c’est une expérience formidable, une excellente exposition pour elle, et c’est une bonne expérience pour nous d’avoir l’opportunité de travailler avec elle. à partir de là, on verra.”