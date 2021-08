L’USWNT fera tout son possible pour remporter la médaille olympique

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a déclaré que son équipe » ferait tout son possible » pour remporter une médaille aux Jeux olympiques alors qu’elle se prépare à affronter l’Australie dans le match pour la médaille de bronze.

L’USWNT a été éliminée de la compétition pour la médaille d’or par le Canada, mettant ainsi fin à sa candidature pour devenir la première équipe à remporter une Coupe du monde et des Jeux olympiques d’affilée.

En dépit d’être les favoris avant les Jeux, l’équipe a lutté tout au long du tournoi en ne remportant que deux matchs. Ils ont subi une grosse défaite 3-0 contre la Suède lors de la première journée, puis ont battu la Nouvelle-Zélande 6-1.

Un match nul 0-0 contre l’Australie a suffi pour les amener aux huitièmes de finale où ils ont battu les Pays-Bas aux tirs au but avant de s’incliner 1-0 contre le Canada.

« Nous visions l’or et nous viserons toujours l’or, et cela ne changera jamais », a déclaré Andonovski mercredi.

« Ce n’est pas parce que cela ne s’est pas produit que cela s’arrête là. Nous entrons dans chaque match pour le gagner. En fin de compte, c’est une médaille aux Jeux olympiques, nous allons faire tout notre possible.

« Nous n’avons rien à perdre, nous avons en fait beaucoup à gagner, et nous ferons tout notre possible pour remporter la médaille. »

Vlatko Andonovski a déclaré que l’USWNT ferait tout son possible pour remporter une médaille. Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

La gardienne Adrianna Franch, qui a fait sa première apparition en demi-finale après la blessure d’Alyssa Naeher, a déclaré que cela avait été une expérience d’apprentissage et qu’ils se battraient pour la médaille de bronze.

« Il va y avoir des émotions de montagnes russes, en particulier dans un grand tournoi, et différents types de pression, différents types d’attentes. Lorsque vous jouez avec joie, tout cela s’en va », a-t-elle déclaré.

« Gagner, perdre, faire match nul, c’est un beau match, et je suis vraiment reconnaissant de pouvoir jouer et de pouvoir faire partie de cette équipe, car chaque jour nous pouvons sortir et être sur le terrain et jouer ensemble.

« Le bronze est tout aussi important, car c’est pour cela que nous devons nous battre. Et j’ai dit, des hauts et des bas avec des montagnes russes, nous trouvons des moyens de sortir et c’est une expérience d’apprentissage. Nous continuerons à le faire et à nous améliorer chaque jour. »