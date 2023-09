L’USWNT expulse Megan Rapinoe avec une victoire lors du dernier match

L’équipe nationale féminine des États-Unis, ou USWNT, a battu l’Afrique du Sud lors d’un match amical pour expulser l’emblématique Megan Rapinoe lors de son dernier match international. Rapinoe a annoncé qu’elle se retirait du football professionnel à la fin de la campagne 2023 de la NWSL. Cela se termine en novembre. Ce match amical était donc sa dernière chance de représenter les États-Unis.

Rapinoe a débuté sur l’aile gauche, où elle flanquait Alex Morgan. C’était la 203e fois que Rapinoe jouait pour les États-Unis. Par conséquent, elle se classe 12e de tous les temps en sélections par un joueur de l’USWNT. Malgré tous les efforts de ses coéquipières, Rapinoe n’a pas inscrit son 64e but en rouge, blanc et bleu. Même si elle conserve sa place parmi les 10 meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe, sa dernière fois avec l’équipe n’a pas donné de but.

Cependant, les buts de Trinity Rodman et Emily Sonnett ont permis à l’USWNT de vaincre l’Afrique du Sud. Rodman a ouvert le score à la 18e minute avec une volée tonitruante à bout portant. Alex Morgan a trouvé de l’espace dans la surface sud-africaine avant de lancer un centre dans la surface de réparation. Rodman a rencontré le centre dès sa première touche avec une explosion dans le filet sud-africain.

Bien que Rapinoe ne figure pas sur la feuille de match, elle a joué un rôle dans le deuxième but de l’USWNT. Andile Dlamini a repoussé un corner breveté de Rapinoe. Cependant, Sonnett a été le premier à rebondir. a battu Dlamini quatre minutes seulement après la mi-temps.

Rapinoe clôture sa carrière à l’USWNT avec une victoire contre l’Afrique du Sud lors du dernier match

Cinq minutes seulement après que les États-Unis ont ouvert une avance de deux buts, Rapinoe a tiré sa dernière révérence. Devant une foule enthousiaste au Soldier Field de Chicago, Rapinoe a reçu les câlins de ses coéquipiers et les applaudissements de ses adversaires sud-africains. Midge Purce a remplacé Rapinoe pour clôturer une carrière de joueur sensationnelle.

L’USWNT a dominé dans un match commémorant la carrière de Rapinoe. Les Stars and Stripes ont dominé l’Afrique du Sud 19-0 au tir, mais l’attention était entièrement portée sur Rapinoe. Plus de 17 ans après ses débuts avec l’USWNT, Rapinoe a pris sa retraite de l’équipe. En termes de durée, sa carrière est la quatrième plus longue de l’histoire de l’USWNT. Elle a fait ses débuts en représentant les États-Unis le 23 juillet 2006 contre la République d’Irlande.

Au cours de son passage dans l’équipe, elle a remporté deux Coupes du monde et atteint la finale d’une autre. En 2019, elle remporte le Ballon d’Or lors de la Coupe du Monde Féminine. Cela lui a permis de remporter le Ballon d’Or féminin, la seule Américaine à remporter ce prix lors des quatre fois où ce prix a été décerné. Rapinoe a eu la malchance de rater un penalty lors de son dernier match de Coupe du monde avec l’USWNT, un match dans lequel les États-Unis ont perdu. Cependant, ses réalisations professionnelles au sein de l’équipe sont incontestables et elle est l’une des plus grandes joueuses de football féminine de l’histoire.

PHOTO : IMAGO / Photo Presse Sportive