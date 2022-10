L’USWNT exposé par l’Espagne doit améliorer son milieu de terrain avant la Coupe du monde

L’équipe nationale féminine des États-Unis a perdu des matchs consécutifs pour la première fois en cinq ans après une défaite 2-0 sans intérêt contre une équipe espagnole de deuxième choix à Pampelune mardi.

Laia Codina, à ses débuts avec l’équipe nationale senior d’Espagne, a ouvert le score à la 39e minute après que les États-Unis n’aient pas réussi à dégager à deux reprises un corner tombé dans la surface. La star du Real Madrid, Esther Gonzalez, a ajouté le poignard à 18 minutes de la fin avec une douce volée après avoir flotté entre trois défenseurs américains sans marque.

Avec la défaite 2-0 après être tombée contre l’Angleterre la veille, les Américaines ont subi des défaites consécutives tout en concédant plusieurs buts pour la première fois depuis 2001.

Réaction rapide

1. La panique USWNT arrive tôt dans ce cycle

L’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski a déclaré qu’il souhaitait programmer ces matches d’Angleterre et d’Espagne pour la fenêtre d’octobre afin de résoudre certains des problèmes de l’équipe bien avant la Coupe du monde 2023. Deux pertes à cinq jours d’intervalle en ont révélé beaucoup.

Ils marquent les premières défaites consécutives pour les femmes américaines depuis la SheBelieves Cup 2017, lorsqu’elles sont tombées 1-0 contre l’Angleterre dans le New Jersey trois jours avant une défaite embarrassante 3-0 contre la France à Washington, DC, qui a officiellement pris fin. L’expérience 3-5-2 de Jill Ellis.

Cette fois-ci, c’était une défaite contre l’Espagne qui a suivi une défaite contre l’Angleterre (tous deux à l’extérieur), et la combinaison de mauvaises performances avec le contexte de l’Espagne alignant une équipe de deuxième choix, en fait un point bas – au moins depuis Jeux olympiques de l’an dernier, et peut-être sous le mandat d’Andonovski.

C’est cependant un sentiment familier, si les fans américains recherchent un point d’optimisme. En 2015, les États-Unis ont été battus lors d’une défaite 2-0 contre la France à Lorient pour ouvrir l’année civile. Ce match amical a répondu aux questions du personnel et est un élément négligé du triomphe de l’équipe en Coupe du monde 2015. Quatre ans plus tard, c’était la même histoire : une défaite 3-1 au Havre pour ouvrir l’année, et finalement les États-Unis ont remporté la Coupe du monde – dont une victoire en quart de finale contre la France à Paris.

Megan Rapinoe réagit après que l’Espagne ait marqué son premier but contre l’USWNT à El Sadar à Pampelune, en Espagne. Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Si le même schéma doit maintenir ce cycle, beaucoup de choses doivent changer. Il y a à la fois des problèmes de personnel individuels à résoudre et des questions plus larges avec le système.

Certes, les États-Unis manquaient plusieurs partants dans les deux matchs et ont dû pénétrer profondément dans le banc à des postes comme arrière latéral. Et sans aucun doute, le poids du rapport Sally Yates et les retombées en cours au sein de la NWSL pèsent lourdement sur les joueurs.

Tout ce contexte est nécessaire. Pourtant, les États-Unis ont semblé médiocres contre l’Espagne, et cela nécessite une correction immédiate contre l’Allemagne à domicile deux fois en novembre.

2. Le milieu de terrain de l’USWNT est à nouveau dépassé

L’Angleterre a complètement contrôlé le milieu de terrain lors de la victoire 2-1 de vendredi sur l’USWNT, envoyant le ballon autour des Américains et en jouant avec un grand sang-froid.

Mardi, l’Espagne a résisté à la haute pression du début et a joué dans son style de signature – même sans la plupart de ses joueurs de départ – et a rapidement trouvé le jeu et obstrué le milieu de terrain, forçant des passes errantes de Lindsey Horan et isolant largement Rose Lavelle.

La plus grande question sur ce système américain dans son ensemble se situe au milieu de terrain. Ce n’est pas une nouvelle question – le milieu de terrain vient d’être soumis à ses deux tests les plus ardus à ce jour, et il a été sévèrement dominé dans les deux.

2 Connexe

Horan a lutté contre l’Espagne depuis une position plus profonde et Lavelle a tenté de porter une grande partie de la charge offensive, passant finalement à la position d’aile lorsque Ashley Sanchez est entrée dans le match à la 64e minute. Andi Sullivan assume toujours le fardeau de remplir un rôle de milieu de terrain défensif qui a été si singulièrement rempli par Julie Ertz lors du cycle précédent. Ertz ne peut pas être remplacé (une conversation a eu jusqu’à la nausée à ce stade), certainement pas par une seule personne.

Est-il temps de changer de système ? Sullivan et Sam Coffey – ou toute autre option potentielle – pourraient-ils se combiner pour fournir plus de couverture dans un double pivot ? Même si c’est le cas, comment Lavelle – ou Catarina Macario, lorsqu’elle est en bonne santé et si elle occupe ce rôle – obtient-elle plus de soutien dans la construction si plus de ressources doivent être allouées aux rôles défensifs du milieu de terrain?

Un facteur X ici est Sam Mewis, qui n’a pas joué toute l’année en raison d’une blessure au genou qui a commencé comme étant décrite par US Soccer et le Kansas City Current comme mineure, mais qui l’a finalement mise de côté pour toute l’année 2022. Mewis est une autre boîte. Option de milieu de terrain -to-box qui peut aider plusieurs lacunes américaines en ce moment. Elle est devenue l’une des meilleures joueuses du monde de 2020 à 21.

Aucune de ces questions n’est facile, et abandonner le 4-3-3 a longtemps semblé être une solution impensable. Ce 4-3-3 est devenu le système moderne déterminant des États-Unis en réaction à la catastrophe de la SheBelieves Cup 2017, lorsque la France a déchiré les trois arrières et qu’il était clair pour tous que quelque chose de radical devait changer. Des pertes consécutives, même avec la concession qu’il manquait des pièces majeures, en font un moment très similaire.

3. Un gros résultat pour la jeune équipe espagnole, avec des réserves

L’Espagne quitte cette trêve internationale avec un match nul 1-1 contre la Suède et une victoire 2-0 contre le n°1 mondial, les États-Unis. La victoire sur les États-Unis pourrait en fait donner à l’Espagne une chance extérieure de se hisser dans le top six du classement de la FIFA qui sera publié jeudi, ce qui en ferait l’une des têtes de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde de ce mois-ci.

Tout cela s’est passé cette semaine avec 15 des meilleurs joueurs de la fédération, qui n’ont pas été convoqués pour ces matchs après avoir appelé à des changements drastiques au sein de la fédération, invoquant des problèmes de santé. L’implication était claire : l’entraîneur-chef Jorge Vilda a favorisé cet environnement négatif.

La fédération espagnole a immédiatement soutenu Vilda et a publiquement examiné les joueurs, affirmant qu’ils pourraient faire face à de graves suspensions. Au lieu de cela, Vilda a retiré des joueurs du programme junior espagnol à succès, qui détient actuellement les titres de Coupe du monde U-17 et U-20. Ce que ce résultat signifie pour ces joueurs, dans leurs parcours individuels, ne peut être sous-estimé.

Il faut aussi dire que les problèmes en Espagne sont graves, et leur dichotomie à la suite du rapport Yates aux États-Unis est inquiétante. Vilda a doublé et creusé pour se défendre la semaine dernière, disant “J’exige le plus grand respect” des joueurs et refusant de discuter de ceux qui n’étaient pas au camp.

Ni Vilda ni la fédération espagnole ne se cachent de représailles claires contre certains des meilleurs joueurs du monde. Pire encore, ils pourraient même ne pas le reconnaître comme tel.

Ainsi, les jeunes joueurs espagnols devraient célébrer ce résultat pour eux-mêmes. L’Espagne, en tant que fédération, et Vilda, en tant qu’entraîneur, nécessitent beaucoup plus de contrôle.

Notes des joueurs

USWNT : Casey Murphy, 6. Hailie Mace, 6. Alana Cook, 5. Becky Sauerbrunn, 6. Carson Pickett, 6. Andi Sullivan, 5. Lindsey Horan, 5. Rose Lavelle, 5. Sophia Smith, 6. Trinity Rodman, 5. Megan Rapinoe, 5. Sam Coffey, 6. Ashley Hatch, 5. Sofia Huerta, 5. Ashley Sanchez, 5. Crystal Dunn, 5. Alyssa Thompson, 6.

Espagne: Misa Rodriguez, 5. Ivana Andres, 6. Rocio Galvez, 7. Laia Codina, 7. Olga Carmona, 8. Oihane Hernandez, 7. Maitane Lopez, 6. Maite Oroz, 6. Claudia Zornoza, 6. Esther Gonzalez, 7. Alba Redondo, 6 ans. Ane Azkona, N/A. Marta Cardona, 6 ans. Athenea del Castillo, 6 ans. Alyssa Thompson, 6 ans.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Olga Carmona, Espagne

L’arrière gauche a arrêté Trinity Rodman puis Sophia Smith, a été excellent 1 contre 1 à la fois dans les zones larges et centrales, et a déclenché l’attaque de l’Espagne depuis les zones profondes.

Le pire : Lindsey Horan, USWNT

Twice a donné le ballon dans des positions dangereuses dans le tiers défensif des États-Unis et a eu du mal à trouver le match aux côtés du reste du milieu de terrain américain.

Faits saillants et moments marquants

Pour les fans américains, cela peut être considéré comme un point faible, mais l’Espagne était l’équipe la plus dangereuse car les hôtes ont trouvé le fond du filet à deux reprises.

Laia Codina a d’abord marqué sur un coup de pied arrêté à la 39e minute :

L’Espagne prend la tête face à l’USWNT‼️ pic.twitter.com/Iz2czPnsdv – espnW (@espnW) 11 octobre 2022

Après la pause, l’USWNT a continué à sembler plat et les espoirs de retour des visiteurs ont été anéantis à la 72e minute.

La frappe en une touche d’Esther González était une beauté et a clairement indiqué que ce match était terminé.

Quelle touche 😤 L’Espagne fait 2-0 contre l’USWNT ! pic.twitter.com/qEq8IxpRsv – espnW (@espnW) 11 octobre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski : “Nous savions que ce seraient deux adversaires coriaces, nous savions que ce seraient deux matchs difficiles. C’est pourquoi nous sommes venus ici, pour en savoir plus sur nous bien avant la Coupe du monde et, espérons-le, mieux nous préparer pour la Coupe du monde. “

Andonowski : “En tant qu’entraîneur, j’en assumerai l’entière responsabilité avant tout le monde. Nous allons revenir en arrière et regarder quels sont les détails, quels sont les moments où ils ont été meilleurs que nous et pourquoi.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Il s’agissait de la première mi-temps de l’USWNT sans tir cadré depuis sa défaite 1-0 contre le Canada en demi-finale des Jeux olympiques le 2 août 2021.

C’était la première fois que l’USWNT accordait un but sur coup de pied arrêté depuis le 21 juillet 2021 contre la Suède lors du match d’ouverture des Jeux olympiques.

Suivant

USWNT : Pour les joueurs dont les clubs de la NWSL se sont qualifiés pour les séries éliminatoires, ils se concentreront sur le football de club à la suite de l’enquête de Sally Yates sur les abus au sein de la ligue. Pour le service international, l’USWNT affrontera ensuite l’Allemagne le 10 novembre en Floride.

Espagne: L’équipe espagnole n’a pas de matches internationaux à venir car le programme traite toujours du mécontentement des joueurs et des protestations contre la fédération espagnole.