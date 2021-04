Alors que nous approchons des Jeux olympiques d’été – oserais-je dire, même à voix basse, je suis convaincu que cela se produira effectivement – je passerai bien sûr beaucoup de temps à disséquer l’équipe nationale féminine américaine. Étant donné que la taille de la liste pour les Jeux olympiques n’est que de 18 joueurs, ma dissection complètement non scientifique ne fera que s’intensifier à l’approche de juin.

Mais je m’éloigne du sujet. Revenons en arrière et passons en revue les deux derniers matchs de l’USWNT en Europe: leur match nul 1-1 contre la Suède à Stockholm le 10 avril et leur victoire 2-0 contre la France au Havre, en France, le 13 avril.

– Rapinoe et Morgan marquent alors que les États-Unis battent la France

– USWNT a accordé un règlement sur les conditions de travail

– Entraîneur Andonovski: la Suède tire « bon pour nous » avant les Jeux olympiques

Vlatko Andonovski, entraîneur-chef de l’USWNT, est entré dans ce swing européen de deux matchs en sachant que ce serait le test le plus difficile auquel son équipe serait confrontée avant les Jeux olympiques, et les États-Unis sont venus en Europe avec un bilan de 15-0 victoires / défaites sous Andonovski, le la plupart des victoires de n’importe quel entraîneur américain pour commencer leur mandat. Jusqu’à la Suède, bien sûr. (Pourquoi faut-il toujours que ce soit la Suède?)

2 Liés

La Suède avait des plans différents pour cette équipe américaine. Ce n’est que par la grâce de Dieu (c’est-à-dire qu’il n’y avait pas de VAR utilisé), les femmes américaines ont reçu une pénalité à la fin des étapes pour récupérer un match nul. Au lieu de ce qui aurait dû être un coup franc en dehors de la surface de réparation, Megan Rapinoe a plutôt placé le ballon sur le point de penalty … et nous savons tous comment ce spectacle se termine.

Dans l’ensemble, la Suède a joué un match formidable. Propres, solides sur le plan tactique et excellents sur le plan défensif, ils ont égalé la foulée des États-Unis pendant la majeure partie des 90 minutes. Si Kosovare Asllani & Co. avait été un peu plus clinique devant le but, ils auraient pu remporter la victoire. Les États-Unis ont battu la Suède 20 à 9, mais n’ont tout simplement jamais trouvé leur rythme. Ils n’étaient pas aussi techniquement propres que nous les avons vus dans le passé, en particulier dans le dernier tiers offensif.

La bonne nouvelle pour les États-Unis (au-delà de l’égalisation, bien sûr) est que ce jeu de va-et-vient était un merveilleux (et toujours nécessaire) rappel du travail qui reste à faire. Ces rappels, surtout lorsqu’ils sont relativement exempts d’ecchymoses, sont des cadeaux dans la vie.

Les États-Unis ont battu la France, certes affaiblie, lors de leur dernier test avant les JO. Brad Smith / Photos ISI / Getty Images

L’autre bonne nouvelle? C’était le premier de deux matchs, ce qui a donné aux États-Unis une chance de remédier à certaines des lacunes contre la France. Comme l’a souligné Andonovski après le match nul de samedi: « Ce n’est pas assez bien … pas assez bien pour gagner les Jeux olympiques. C’est une bonne chose pour nous. Je ne me réveille pas en souhaitant que nous ne réussissions pas bien, mais vous sont exposés à quelque chose que nous n’avions jamais vu auparavant … Nous allons y remédier à l’avenir. «

Eh bien, répondez-y, ils l’ont fait. À la manière américaine typique, les joueurs ont tiré la leçon du match contre la Suède et ont apporté une énergie et une concentration renouvelées à l’affrontement avec la France. (Une chose à retenir: il s’agissait essentiellement de l’équipe B de France.) Il leur manquait six de leurs stars lyonnaises en raison d’une récente épidémie de COVID-19 au club, ce qui signifie que les acteurs clés comme Wendie Renard, Amandine Henry, Amel Majri, Sakina Karchaoui et Delphine Cascarino n’étaient pas disponibles. Oui, ça fait mal. Ils n’ont pas non plus commencé Sandy Baltimore ou Kadidiatou Diani, deux hors concours de leur propre victoire contre l’Angleterre quelques jours auparavant.

Baltimore est entré en jeu en seconde période, bien que Diani n’ait jamais vu le temps sur le terrain. De plus, la star du PSG et meilleure buteuse de Ligue 1, Marie-Antoinette Katoto, n’a disputé que la première mi-temps. En fait, il ne restait plus que deux partants français ce clash classique en quart de finale à Paris à la Coupe du monde féminine 2019. Comparez cela avec 10 des 11 de départ pour les États-Unis. Le seul partant manquant pour les États-Unis à ce match était Tobin Heath, toujours blessé. La France a aligné une équipe jeune et talentueuse, oui, mais pas près de l’équipe de France que nous avons l’habitude de voir.

Les États-Unis ont pris un excellent départ tôt (exactement ce qu’ils n’ont pas fait contre la Suède) et ont été rapidement menés 2-0 grâce à Alex Morgan. Morgan a dessiné un PK en seulement la cinquième minute, que Rapinoe a bien sûr converti calmement, puis Morgan elle-même a terminé un ballon magnifiquement glissé de Christen Press, à la 19e minute. À partir de là, les États-Unis n’ont jamais regardé en arrière.

La France s’est assise dans un bloc bas pendant la majeure partie du match, montrant si peu d’urgence en seconde période qu’il semblait que les États-Unis étaient l’équipe en baisse de deux buts. Aux commandes, les États-Unis ont même eu la chance d’essayer quelque chose qu’ils n’avaient jamais fait auparavant: réunir les quatre étoiles du milieu de terrain. Oui, Julie Ertz, Sam Mewis, Lindsay Horan et Rose Lavelle ont finalement pu partager le terrain, et la divulgation complète: j’ai adoré. Lavelle a joué haut sur le côté droit et était très active à l’intérieur. Je me suis demandé récemment si les quatre pouvaient jouer dans un diamant, ou si Horan pouvait jouer comme un faux 9. Il y a beaucoup d’options, et le point prometteur est que cela donne aux États-Unis une autre couche de polyvalence.

Pour une dernière bonne nouvelle, mes amis, nous avons officiellement un peloton de 12 équipes qui se sont qualifiées pour les Jeux olympiques. Les 12 équipes, par ordre alphabétique, sont: Australie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Grande-Bretagne, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Suède, USA et Zambie.

Dis-le dans un murmure … JE PEUX VOIR LA LUMIÈRE.