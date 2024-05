L’USWNT et les Red Stars de la NWSL attendent une mise à jour sur la blessure d’Alyssa Naeher

La gardienne titulaire de l’équipe nationale féminine n°1 des États-Unis et des Red Stars de Chicago, Alyssa Naeher, a quitté dimanche le match de la National Women’s Soccer League avec une blessure apparente à la jambe, s’ajoutant à une liste de problèmes de blessures pour l’USWNT un peu plus de deux mois avant le début des Jeux olympiques.

Les Red Stars menaient les Royals de l’Utah 2-0 à la 58e minute lorsque Naeher a quitté sa ligne pour lutter contre un ballon en profondeur joué à l’attaquant de l’Utah Ally Sentnor.

Naeher s’est retirée du défi au bord de sa surface de réparation et a semblé attraper sa cuisse gauche avant de s’éloigner avec précaution.

Naeher a continué à jouer, mais moins d’une minute plus tard, elle a plongé lentement au sol pour tirer et est restée au sol. Elle a reçu des soins médicaux et a été remplacée quelques minutes plus tard par Mackenzie Wood. Naeher a quitté le terrain sans aide.

« Non [update] »Je m’en remets aux pros, au staff médical, donc je ne sais pas encore ce qui se passe », a déclaré l’entraîneur des Red Stars Lorne Donaldson après la victoire 3-1 de son équipe dimanche.

La gardienne partante des Red Stars de Chicago, Alyssa Naeher, est double championne de la Coupe du monde. Kyle Terada-USA TODAY Sports

Naeher est double champion de la Coupe du monde et a été en grande partie le gardien titulaire de l’USWNT au cours des sept dernières années.

Elle a débuté sept des huit matchs de l’USWNT cette année. Elle a aidé l’équipe à remporter la Gold Cup de la Concacaf et la SheBelieves Cup à un peu plus d’un mois d’intervalle.

Naeher a réalisé trois arrêts lors des tirs au but et a converti son propre coup de pied à deux reprises – toutes deux contre le Canada – pour aider l’USWNT à progresser et à remporter ces tournois.

Plusieurs joueurs de l’USWNT ont été blessés ces dernières semaines.

L’attaquant Alex Morgan (cheville) et la défenseure Tierna Davidson (cuisse) restent à l’écart après avoir été blessés lors du même week-end de match dans la NWSL fin avril.

Les défenseures de l’USWNT Naomi Girma et Abby Dahlkemper, qui sont également coéquipières de Morgan pour le San Diego Wave FC, souffrent toutes deux de blessures à la cuisse qui les ont empêchées de participer aux derniers matches.

L’attaquant Midge Purce, qui figurait sur la liste de la Gold Cup de l’USWNT, s’est déchiré le LCA fin mars.

Plusieurs entraîneurs de la NWSL ont publiquement dénoncé le placement de la Gold Cup lors de la pré-saison de la ligue, et beaucoup continuent de l’indiquer comme une raison des blessures persistantes des joueurs internationaux au début de cette saison de la NWSL.

« Encore une fois, nous payons les conséquences d’un tournoi qui n’aurait jamais dû avoir lieu », a déclaré l’entraîneur du NJ/NY Gotham FC Juan Carlos Amorós après la blessure de Purce.

La nouvelle entraîneure de l’USWNT, Emma Hayes, devrait reprendre son premier camp d’entraînement à la fin du mois avant deux matchs amicaux en juin contre la Corée du Sud.

Les joueurs dont elle disposera pour cette liste restent flous.

Naeher avait joué chaque minute de la saison jusqu’à présent pour les Red Stars avant sa blessure.