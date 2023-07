L’USWNT et la star d’Angel City, Christen Press, subiront une quatrième opération au genou

La star de l’équipe nationale féminine des États-Unis et l’attaquante de l’Angel City FC, Christen Press, ont annoncé lundi qu’elle allait subir une quatrième intervention chirurgicale au genou droit pour aider à réparer le LCA qu’elle avait déchiré en juin 2022.

« Certains appellent ces revers, mais je n’aime pas ce langage car cela implique qu’il y a un autre chemin sur lequel j’aurais dû être », a écrit Press sur les réseaux sociaux. « Et ce sont des attentes auxquelles je ne m’attends pas. »

La presse a ensuite donné un aperçu de sa dernière année et plus avant la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, qui devrait commencer jeudi. Elle espérait encore jouer dans l’équipe des États-Unis plusieurs mois après sa blessure, mais elle a appris plus tôt en 2023 qu’elle ne pourrait pas jouer dans le tournoi.

La presse a écrit que même si elle n’a pas été en mesure de « manifester » un retour à temps pour jouer pour la Coupe du monde, elle a « confiance » qu’elle est à un endroit où elle est censée être.

Pourtant, il y a eu des éléments de son rétablissement qui ont été difficiles à maîtriser.

« Pour moi, la partie la plus difficile du rétablissement a été que je me sens incompris », a écrit Press. « En fait, je me sens incompréhensible. Je n’ai pas hâte de retourner sur le terrain. Mon identité ne se perd pas en ne jouant pas. La plupart du temps, ça ne me manque même pas. Mais cela ne veut pas dire que je Je ne veux pas revenir. Que je ne travaille pas chaque seconde de chaque jour pour revenir sur le terrain. Ce qui est difficile, c’est : je ne sais pas ce que cela signifie.

« Mes journées sont généralement bonnes. Je travaille vers mon objectif. Et malgré le fait que, sur le papier, c’est le cauchemar de la récupération d’un athlète, je ressens dans mon cœur que gravir la montagne – oui, même une fois de plus – est le rêve. »

Il n’y a pas de calendrier disponible sur ce à quoi ressemblera le retour de Press.

Le joueur de 34 ans figurait sur les deux dernières formations de l’USWNT pour la Coupe du monde – et faisait partie des victoires consécutives qui ont suivi. Elle a marqué un but lors du tournoi 2015 et a marqué un but en demi-finale des États-Unis lors du tournoi 2019.

Press a marqué 64 buts en carrière en 155 sélections avec l’équipe nationale.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA États-Unis Christen presse

TENDANCE FEMME ÉTATS-UNIS