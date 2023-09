L’USWNT est « en bonne voie » pour avoir un nouvel entraîneur d’ici décembre

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

CHICAGO – Le directeur sportif de l’équipe de football des États-Unis, Matt Crocker, a déclaré que la fédération était « en bonne voie » pour embaucher un nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine des États-Unis d’ici le camp d’entraînement de décembre.

Crocker, s’exprimant lors d’une table ronde avec un groupe de journalistes dimanche, a déclaré qu’il était « vraiment heureux » de la situation actuelle du football américain et du fait que le bassin de candidats est diversifié en termes d’origine ethnique, de sexe et d’expérience.

« Je suis vraiment enthousiasmé par les entraîneurs qui s’intéressent à ce rôle, ce qui, à mon avis, est une excellente indication de l’importance accordée à ce rôle dans le monde du football », a déclaré Crocker. « Mon travail a été, depuis le début, d’aller nous trouver le meilleur candidat au monde pour faire avancer le programme. »

À moins d’un an des Jeux olympiques de Paris de 2024, on a demandé à Crocker s’il y avait une possibilité que cette personne puisse être embauchée à titre intérimaire juste pour permettre à l’USWNT de passer au prochain tournoi majeur, d’autant plus que certains entraîneurs de haut niveau et populaires sont actuellement sous contrat.

Crocker, cependant, a insisté sur le fait qu’il souhaitait embaucher maintenant sur le long terme.

« Je suis enthousiasmé par la qualité et le calibre des candidats que nous avons attirés », a-t-il déclaré. « Si cela n’avait pas été le cas, la conversation aurait peut-être été différente. Mais en regardant les candidats avec lesquels nous discutons en détail, je suis vraiment convaincu que nous pouvons trouver les bons candidats pour nous faire avancer. »

US Soccer et Vlatko Andonovski ont convenu de se séparer après une Coupe du monde décevante. Le contrat d’Andonovski devait de toute façon expirer cette année, mais l’USWNT a ensuite été éliminé par la Suède après une séance de tirs au but dramatique en huitièmes de finale. L’ancien entraîneur adjoint Twila Kilgore entraîne actuellement l’équipe par intérim.

Cet été a servi de sonnette d’alarme pour l’USWNT puisqu’il est apparu clairement que d’autres pays avaient rattrapé son niveau et, dans certains cas, l’avaient dépassé. L’Espagne et l’Angleterre, par exemple, ont fait preuve de prouesses tactiques et techniques tout au long de la finale.

« Il y avait clairement le sentiment que nous devions être meilleurs avec le ballon et avoir plus de solutions, en particulier dans la construction de l’attaque », a déclaré Crocker. « Une fois que le ballon passe vers l’arrière latéral ou central, comment trouver des solutions au milieu de terrain pour conserver la possession, construire et créer ?

« Et quand nous faisons face à un bloc bas et que nous avons le ballon et qu’il y a un milieu de terrain à cinq et un milieu de terrain profond à quatre, avoir des solutions créatives dans ces espaces restreints et avoir les joueurs et aussi les tactiques pour battre le bloc bas. »

Crocker, qui a été embauché en avril, a déclaré qu’il avait parlé à au moins la moitié de l’équipe alors que US Soccer procédait à une révision du programme. Ce n’est pas nouveau : la fédération le fait après chaque tournoi majeur, tant chez les femmes que chez les hommes. Crocker a déclaré qu’il prévoyait de parler éventuellement avec chaque joueur. Dans ces discussions, il demande des commentaires non seulement sur le tournoi de cet été, mais aussi sur le cycle de quatre dernières années et sur ce qu’ils attendent d’un entraîneur pour l’avenir.

« C’est important d’écouter les joueurs », a déclaré Crocker. « Ils ont beaucoup d’expérience et de grandes connaissances. Pour moi, il est vraiment très important d’obtenir un contexte de leur part. C’est essentiel. »

Le consensus est que les joueurs veulent un leader capable de développer des relations, d’instaurer la confiance, de communiquer et de prendre des décisions audacieuses dans le jeu.

« Je ne dis pas une seule seconde que ce n’était pas la dernière fois », a déclaré Crocker. « Mais ce sont les priorités définies pour le prochain entraîneur. »

Crocker a également indiqué qu’il avait décidé de supprimer les postes de directeur général des équipes féminine et masculine, qui étaient auparavant occupés respectivement par les anciens joueurs de l’équipe nationale Kate Markgraf et Brian McBride.

« J’ai insisté là-dessus », a déclaré Crocker, « parce que j’ai l’impression que je serai celui qui recrutera ces entraîneurs, je serai celui qui veillera à ce qu’ils aient des plans de développement solides, à leurs côtés et décrivant la stratégie. C’est mon travail de tenir ces gars-là responsables de ce qui a été convenu.

Même si gagner peut masquer des problèmes, que se passerait-il si l’USWNT avait progressé plus loin dans la Coupe du monde ou même l’avait gagnée ? Crocker aurait-il toujours ces discussions et apporterait-il des changements ?

« Ouais, » dit-il. « Nous aurions fait exactement le même processus qu’ici. Nous allons toujours faire une analyse sur le dernier cycle de quatre ans et nous aurions quand même suivi ce processus et ouvert [the coaching job] en haut. Cela faisait déjà partie du plan. »

