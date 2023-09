L’USWNT envoie Julie Ertz avec style lors de son premier match depuis la décevante Coupe du monde

Doug McIntyre Journaliste de football

Ce n’était pas le moment ultime de chute du micro imaginé par Julie Ertz, celui qu’elle espérait avoir lieu il y a un mois en Australie après un troisième titre mondial consécutif.

Mais lors du premier match depuis une Coupe du monde historiquement médiocre, l’équipe nationale féminine des États-Unis a quand même réussi à renvoyer le pilier défensif de longue date à la retraite – le polyvalent Ertz était un rouage clé dans les équipes américaines qui ont tout gagné en 2015 et 2019 –. avec brio jeudi lors d’une victoire amicale 3-0 contre l’Afrique du Sud à Cincinnati.

L’attaquant vétéran Lynn Williams a marqué deux fois en première mi-temps, avec un joli but de la jeune attaquante Trinity Rodman entre les deux.

Voici trois réflexions sur le match et sur la fin des 10 années de carrière internationale remplie de trophées d’Ertz.

Jeu du jeu

Le but de Rodman était exactement le type de but d’équipe que les États-Unis ont eu tant de mal à marquer lors de la Coupe du monde féminine 2023, où l’équipe n’a trouvé le chemin des filets que quatre fois en quatre matchs, dont trois lors du premier match de la phase de groupes contre un adversaire largement dépassé. Vietnam — avant d’être éliminé par la Suède en huitièmes de finale.

Ertz a commencé la séquence à juste titre en nourrissant Lindsey Horan, qui a fait entrer Alex Morgan dans l’espace derrière la ligne arrière des visiteurs avec une passe en profondeur intelligente. Plutôt que de tenter elle-même un tir, Morgan a repéré un Rodman en train de frapper à sa gauche et a placé le ballon à travers la surface pour la joueuse de 21 ans, qui a terminé avec autorité devant impuissante. Banyana Banyana la gardienne Kaylin Swart :

Après un été épouvantable au cours duquel l’USWNT n’a pas réussi à atteindre au moins la demi-finale d’une Coupe du monde pour la première fois, le but de Rodman était un rappel indispensable de l’impitoyabilité que peut avoir l’équipe la plus décorée de l’histoire du football féminin lorsque les choses cliquent.

Tournant

En atteignant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, l’Afrique du Sud a prouvé qu’elle n’avait à craindre aucun ennemi. La dernière chose que les Américains voulaient faire lors de leur premier match du cycle 2027 était de subir une nouvelle surprise.

Ainsi, pour une équipe qui n’avait jamais disputé trois matches sans marquer, le premier but américain a été un soulagement lorsqu’il est finalement arrivé 32 minutes plus tard.

Les hôtes s’étaient montrés menaçants, Ertz ayant rapproché à deux reprises les corner d’Horan peu avant la percée. Ertz a peut-être même à peine eu le bout de sa queue de cheval sur le service Horan qui a finalement trouvé son chemin vers Williams, qui a tapé à bout portant :

Dans un match d’exhibition relativement dénué de sens, il s’agissait d’un but extrêmement important, presque cathartique, pour une équipe américaine clairement encore piqué par la façon dont les choses se sont déroulées lors d’Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Ce n’est probablement pas un hasard si le but de Rodman est arrivé seulement 62 secondes plus tard.

Statistique clé

À seulement 31 ans, Ertz pourrait facilement jouer encore quelques années au moins. Elle pourrait certainement être une figure centrale des Jeux olympiques de Paris l’été prochain. Après presque deux ans d’absence avant et après la naissance de son premier enfant, son fils Madden, en 2022, elle a été la meilleure joueuse des Américaines à la Coupe du monde, ancrant une ligne arrière qui n’a concédé qu’une seule fois en jeu ouvert pendant tout le tournoi.

[Julie Ertz ahead of final game with USWNT: ‘It’s not because mama can’t play’]

Mais Ertz – qui a reçu une standing ovation lorsqu’elle a été remplacée par Andi Sullivan environ 10 minutes avant la mi-temps – restera toujours une gagnante consommée dans un programme rempli d’eux. Alors que la 123e et dernière sélection d’Ertz jeudi la place seulement 33e sur la liste de tous les temps aux États-Unis, Ertz, qui a également aidé son pays à remporter une médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques d’été, termine avec le sixième pourcentage de victoires le plus élevé de tous les joueurs américains avec 100. ou plusieurs casquettes.

La victoire de jeudi a augmenté le record de l’USWNT alors qu’Ertz joue avec un incroyable 101W-5L-17T.

Quelle est la prochaine étape pour l’USWNT ?

Un autre match d’adieu pour l’un des plus grands de tous les temps du programme. Moins de trois jours après que US Soccer a honoré Ertz, sa coéquipière double vainqueur de la Coupe du monde Megan Rapinoe recevra ses adieux bien mérités dimanche (coup d’envoi à 17 h 37 HE) dans un match revanche avec Banyana Banyana au Soldier Field à Chicago.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ParDougMcIntyre.

AMIS FEMMES tendance