L’USWNT entre aux Jeux olympiques en tant que grand favori mais doit tenir compte des avertissements concernant le chagrin de 2016

Alors que l’équipe nationale féminine des États-Unis se dirige vers les Jeux olympiques, à peu près tout se prépare pour les Américaines.

En dehors de la milieu de terrain Julie Ertz, l’équipe est en bonne santé et l’on s’attend à ce que même elle soit prête au début des matchs. L’attaquant de Livewire Tobin Heath est presque en pleine forme, tandis que Christen Press est dans une forme fantastique avec trois buts lors de ses quatre derniers matchs. Les États-Unis ont traversé leurs deux derniers matchs de préparation, enregistrant une paire de victoires 4-0 contre une équipe mexicaine dépassée pour étendre sa séquence d’invincibilité à 44 matchs.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN+ : Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Pour moi, ce sera toujours une question de précision », a déclaré la capitaine américaine Becky Sauerbrunn après le match de lundi. « Mais je pense que nous avons fait beaucoup de progrès, en particulier dans le dernier tiers avec cette précision. Je pense que vous avez vu lors de ces deux derniers matchs, beaucoup de combinaisons, des courses de troisième homme, de très bonnes courses derrière la ligne de fond et de belles finitions, donc je pense que c’est quelque chose sur lequel nous nous sommes vraiment concentrés et nous nous sentons vraiment bien à ce sujet. Donc en forme, sur et en dehors du terrain, je pense que nous sommes dans une très bonne position. «

Et pourtant, lors du match de lundi contre le Mexique, le manager Vlatko Andonovski a semblé consulter sa propre version footballistique du « Worst Case Scenario Survival Handbook », éclatant plusieurs formations, dont un 5-4-1 à la fin pour simuler la protection d’un but en tête en fin de match. L’idée est de tenir compte de toutes les éventualités possibles.

2 Liés

« Il ne s’agit pas seulement de l’exécuter ici, mais aussi de créer des images et de les utiliser comme une opportunité d’apprentissage, afin que nous puissions en outre l’analyser et voir quelles sont les distances entre les joueurs horizontalement, quelles sont les distances verticalement », a-t-il déclaré. « Eh bien, comment se couvrent-ils l’un pour l’autre? Donc ce n’est pas seulement le jeu réel autant que tout le reste qui l’accompagne. »

Il a ajouté: « J’ai l’impression que nous sommes préparés. Et j’ai l’impression que nous avançons dans la bonne direction, et lentement mais sûrement, nous accomplissons toutes les tâches nécessaires pour être pleinement préparés pour les Jeux olympiques. »

Mais l’approche d’Andonovski témoigne également de la mesure dans laquelle les femmes américaines sont favorisées pour remporter l’or. Alors que la route vers la victoire à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 a connu quelques moments tendus, il y a rarement eu une ambiance « les États-Unis pourraient perdre ce match ». Au contraire, il y avait plus un sentiment d’inévitabilité dans la marche des Américains vers le titre. Si ce succès se répète à Tokyo, les États-Unis deviendront la première équipe féminine à suivre une victoire en Coupe du monde avec une médaille d’or olympique.

Christen Press, Carli Lloyd et Megan Rapinoe sont trois des joueuses expérimentées sur lesquelles l’USWNT comptera à Tokyo. Photo de Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images

Alors, l’USWNT peut-il être arrêté ? L’impulsion est de dire non. L’équipe est trop talentueuse et trop profonde pour rater la première place du podium. L’attaque en particulier, avec des personnalités comme Megan Rapinoe, Carli Lloyd et Alex Morgan rejoignant Heath et Press, peut blesser les équipes de diverses manières, qu’il s’agisse de compétences ou de force brute. Le CIO semble également prêt à rendre service aux États-Unis en élargissant les listes de 18 à 22 joueurs, même si seulement 18 peuvent s’adapter un jour de match donné. Cela ne fera qu’augmenter l’avantage en profondeur des États-Unis.

Mais les États-Unis ne sont pas sans faiblesses, même s’ils utilisent un microscope électronique pour les détecter. La gardienne Alyssa Naeher a été en grande partie solide depuis qu’elle a remplacé Hope Solo après les Jeux olympiques de 2016, mais il existe toujours une perception selon laquelle la position est celle où les États-Unis ne sont pas aussi chargés que le reste de l’équipe.

Naeher a livré une performance énorme lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Angleterre, sauvant le penalty potentiellement égalisateur de Steph Houghton. Avant cela, cependant, il y a eu des moments difficiles contre le Chili et l’Espagne. Même dans le match de dimanche, Naeher n’était pas aussi autoritaire qu’on le souhaiterait, n’arrivant pas à s’approcher d’une livraison à la cinquième minute, bien que le jeu ait finalement été jugé hors-jeu. Sa forme en club a également été inégale.

Cela aura-t-il de l’importance?

« Je ne pense pas que le gardien de but des États-Unis, pour cette équipe, dans cette période, doive gagner des matchs pour nous », a déclaré l’entraîneur-chef féminin actuel de l’Université de Caroline du Nord, Anson Dorrance, qui a dirigé les États-Unis jusqu’à la première Coupe du monde. titre en 1991. « Je pense que l’exigence que [Naeher] a est de ne pas perdre le match pour nous, et je ne pense pas qu’elle va perdre le match pour nous. Je pense qu’elle est tout à fait capable d’être très consciencieuse dans sa prise de décision concernant ce qu’elle doit faire. Je pense qu’elle est à la hauteur de cette tâche. »

Il y a des questions quant à savoir si les États-Unis ont suffisamment de vitesse dans le dos – en dehors de Crystal Dunn bien sûr. Dans une course à pied ou une situation de un contre un, les États-Unis peuvent être obtenus.

« Si vous devez mettre un microscope sur l’équipe américaine, c’est là que je le mettrais, le manque de vitesse au milieu », a déclaré le manager de North Carolina Courage, Paul Riley. « Je pense que s’ils jouaient contre le Courage, par exemple, je pense que nous causerions des problèmes avec Jessica McDonald, Lynn Williams et Debinha, et ce genre de rythme s’abat sur eux et les suit. Mais je ne sais pas si les autres équipes ont ce genre de vitesse. »

Mais Dorrance note à propos de Sauerbrunn que « les cinq premiers yards se jouent avec la tête » et que tant Sauerbrunn qu’Abby Dahlkemper sont exceptionnels dans la lecture du jeu.

En outre, pour exposer cette faiblesse, il faudra que les adversaires brisent la presse tant vantée de l’équipe américaine, ce qui est plus facile à dire qu’à faire, surtout en termes de dépassement du milieu de terrain américain. Le trio central américain – composé de trois Sam Mewis, Lindsay Horan, Rose Lavelle et Ertz – a également tendance à dominer le ballon.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes. Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+ MERCREDI 7 JUILLET

• Angleterre vs Danemark (14 h 50 HE)

• Nouvelle-Angleterre contre Toronto (19 h HE)

• Montréal vs NYCFC (19 h 30 HE)

• Austin contre LAFC (21 h HE)

• Colorado contre Minnesota (21 h HE)

• Seattle contre Houston (21 h HE)

• Vancouver contre Salt Lake (22 h HE)

• LA Galaxy contre Dallas (22 h 30 HE) JEUDI 8 JUILLET

• NY Red Bulls contre Philadelphie (20 h HE)

• Nashville contre Atlanta (20 h 30 HE) VENDREDI 9 JUILLET

• Cincinnati contre Columbus (19 h 30 HE)

« Je pense que la maturité du milieu de terrain, ils sont devenus majeurs pour moi », a déclaré Riley. « Je pense que tout le monde s’est rendu compte qu’il y a peut-être trois ans, il y a quatre ans, ils n’étaient pas le groupe qu’ils sont maintenant. Ils sont très dominants maintenant, et je ne pense pas que les États-Unis aient jamais eu un milieu de terrain aussi bon à être parfaitement honnête avec vous. Et je pense que ce sera la différence entre eux et tout le monde, plus la profondeur évidemment. Mais je pense que le milieu de terrain dominera chaque match. «

Ce qui ajoute au sentiment que les États-Unis sont un grand favori, c’est quelles équipes ne seront pas aux Jeux olympiques. Les aléas des qualifications européennes, où l’arrivée à la Coupe du monde détermine qui se qualifie pour les Jeux olympiques, signifient que ni l’Allemagne, deuxième, ni la France, troisième, ne seront à Tokyo.

Mais telle est la nature du football de tournoi qu’un outsider peut avoir son temps. C’est ce qui s’est passé en 2016 lorsque la Suède a éliminé les États-Unis au stade des quarts de finale en se ravitaillant puis en frappant les États-Unis à la pause, et finalement en gagnant aux tirs au but.

En ce qui concerne les équipes qui ont les compétences pour jouer à travers la presse, le Brésil, le Japon et les Pays-Bas ont ce genre de capacité. Des équipes comme le Canada, la Suède et l’Australie peuvent avoir du succès si elles vont plus directement. Le Canada, en particulier, a créé des opportunités claires en transition lors de la Coupe SheBelieves de février dernier, mais n’a pas pu se convertir.

C’est là que réside le défi de battre l’USWNT. Un adversaire devra tout faire correctement et ne pas exploiter ses faiblesses. Les Américains n’ont pas besoin d’être à leur meilleur.

Être juste assez bon obtiendra l’or américain et une place dans les livres d’histoire.