L’USWNT embrasse la pression de la chasse pour un triplé historique

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Cela a été discuté à plusieurs reprises et sera probablement un sujet brûlant jusqu’à la fin de la Coupe du monde. L’équipe nationale féminine des États-Unis a une chance d’entrer dans l’histoire cet été si elle remporte un cinquième titre record et un troisième consécutif.

Seules quatre équipes se sont succédées : l’équipe masculine d’Italie (1934, 1938), l’équipe masculine du Brésil (1958, 1962), l’équipe féminine d’Allemagne (2003, 2007) et l’USWNT (2015, 2019). Aucune nation n’a terminé le triplé.

Ainsi, alors que les Américains ont toujours eu une cible sur le dos, celle-ci est amplifiée ici en Nouvelle-Zélande à l’approche du tournoi. Le premier match de l’USWNT contre le Vietnam aura lieu vendredi (21 h HE sur FOX et l’application FOX Sports).

« Je pense qu’il y a probablement des gens qui pensent, ‘Oh mon Dieu, pouvons-nous en faire trois?' », a déclaré la défenseuse Kelley O’Hara cette semaine. « Et il y a des gens qui pensent: » Nous ne pouvons en faire que trois si nous gagnons [this] un.’ C’est comme ça que je vois les choses. Si nous triplons, ce sera parce que nous avons gagné ce tournoi. Ainsi, le passé est le passé.

« Nous avons devant nous l’opportunité de gagner une Coupe du monde, et c’est ce qui arrive tous les quatre ans », a poursuivi O’Hara. « Pour moi, il s’agit simplement de gagner ce tournoi. C’est la chose la plus importante, puis vous obtenez le triplé. »

C’est peut-être plus facile à dire et à faire pour une joueuse comme O’Hara, qui dispute sa quatrième Coupe du monde avec deux championnats à son actif. Elle sait à quoi s’attendre, a savouré le récit de la cible sur le dos et est sortie victorieuse.

Mais sur les 23 joueurs de cette formation, 14 disputent leur première Coupe du monde et n’ont pas encore ce genre de sagesse.

Ils sont prêts à s’appuyer sur des vétérans tels que O’Hara, Alex Morgan et Megan Rapinoe pour dire les choses telles qu’elles sont et apprendre ce que cela signifie vraiment d’être sous ce genre de pression unique, cependant.

« J’ai beaucoup de confiance dans le fait que cette équipe peut gagner une Coupe du monde » La gardienne américaine Alyssa Naeher s’est entretenue avec Jenny Taft pour discuter des attentes de l’équipe à l’approche de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023.

« Ce sont juste de si grandes personnalités et à tout moment, si quelque chose est difficile ou si un jeune joueur se dit: » Oh, tu sais aujourd’hui [is hard]’, ils nous rappellent que c’est ce qu’il faut. C’est ça l’environnement », a déclaré l’attaquante Sophia Smith, qui dispute sa première Coupe du monde.

« Ils ont été là. Ils l’ont fait. Ils ont tout traversé pour le faire. Et juste eux partageant avec nous leurs expériences des Coupes du monde passées – ce qu’il a fallu pour gagner, les jours difficiles, les jours misérables, les jours où vous ne vous entendez pas, toutes ces choses. Toutes ces histoires, je pense, nous ont aidés, les jeunes joueurs qui n’ont pas d’expérience dans les tournois mondiaux, à savoir à quoi s’attendre et à l’accepter. »

O’Hara a déclaré que l’un des principaux thèmes de la construction ici était de s’assurer que l’état d’esprit de tout le monde est sur la même longueur d’onde.

« Je pense que le mot ‘croyance’ est un bon mot à évoquer pour parler de cette équipe et de ce groupe », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est un mot qui a défini cette équipe non seulement en ce moment, mais depuis des années et des années passées. Et c’est quelque chose qui a été transmis de génération en génération, et c’est quelque chose auquel nous tenons fermement. C’est quelque chose qui a nous a permis d’avoir autant de succès que nous l’avons été, et je pense que cela nous a permis de traverser ces moments où beaucoup de gens auraient reculé, ou commencé à douter ou à remettre les choses en question.

« Je pense que cette croyance est extrêmement puissante, et j’ai vu qu’il en était ainsi avec ce groupe. Et s’il reste une seconde au compteur, nous pensons que c’est assez de temps pour faire la différence et faire ce que nous devons faire pour gagner. un jeu. »

Même les 14 débutants ont une compréhension approfondie de cela, ainsi que des enjeux et des attentes élevés que le monde a pour eux en ce moment, étant au bord de plus d’histoire.

« L’un des messages les plus importants a été que ce ne sera pas toujours joli, ce ne sera pas toujours amusant », a déclaré la défenseure Emily Fox, qui dispute également sa première Coupe du monde. « Ça va être difficile. Obtenir la victoire et faire ce qu’il faut pour passer à autre chose est la chose la plus importante. »

Smith a ajouté: « C’est évidemment incroyable ce que cette équipe a fait, et tout ce que nous espérons faire, c’est continuer sur cet héritage et repousser les limites et être encore meilleur et écrire l’histoire. … C’est un honneur d’être dans cette équipe, de porter cet écusson et représentent notre pays, et nous en sommes tous très fiers.

« Donc, la pression qui va avec, nous l’avons tous en quelque sorte acceptée. C’est juste un peu ce que la vie est devenue maintenant. Et je pense que c’est amusant. J’adore ça. »

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

