L’USWNT dévoile son équipe pour la Coupe du monde 2023

L’USWNT a révélé que l’équipe de 23 joueuses se rendrait en Australie et en Nouvelle-Zélande pour participer à la Coupe du monde féminine de cet été. L’équipe comprend une grande partie des restes de l’équipe qui a remporté la compétition 2019 en France. Ensuite, il y a plusieurs joueuses qui cherchent à compléter le triplé avec la couronne de la Coupe du monde féminine 2015.

À savoir, cela inclut des personnes comme Alex Morgan, Megan Rapinoe, Julie Ertz et Kelley O’Hara. Cependant, cela omet Becky Sauerbrunn, qui est la capitaine de l’équipe. Elle rate ce qui aurait été sa quatrième Coupe du monde avec l’USWNT. Morgan, Rapinoe et O’Hara sont les 10e, 11e et 12e joueurs de l’USWNT à représenter l’équipe dans quatre Coupes du monde.

Cependant, 14 joueurs de l’équipe USWNT feront leurs débuts en Coupe du monde. Savannah DeMelo fait partie de l’équipe, mais elle est la seule joueuse à n’avoir pas encore joué pour l’équipe senior de l’USWNT. Elle est la première joueuse à détenir cette étiquette depuis la Coupe du monde féminine de 2003.

Pour annoncer l’équipe, l’USWNT avait quelques noms. Cela inclut le président des États-Unis, Taylor Swift, le gardien de but de l’USMNT Matt Turner, Mia Hamm et bien d’autres.

Compte tenu du talent dont dispose l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski, il y a plusieurs omissions que les fans peuvent reconnaître. Par exemple, Ashley Hatch n’a pas figuré. Ensuite, Sam Coffey n’est pas dans l’équipe malgré le début de 12 matchs avec les Portland Thorns.

Équipe de la Coupe du monde USWNT pour 2023

Cette équipe est sujette à changement. Il y a des matchs de la NWSL avant le match d’envoi contre le Pays de Galles le 9 juillet avant le tournoi. Ensuite, l’équipe fait le voyage à travers le Pacifique pour jouer au Vietnam le 22 juillet.

Gardiens

Alyssa Naeher, Casey Murphy, Aubrey Kingsbury.

Défenseurs

Alana Cook, Emily Fox, Crystal Dunn, Naomi Girma, Sofia Huerta, Kelley O’Hara, Emily Sonnett.

Milieux de terrain

Savannah DeMelo, Julie Ertz, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Kristie Mewis, Ashley Sanchez, Andi Sullivan.

Attaquants

Alex Morgan, Megan Rapinoe, Trinity Rodman, Sophie Smith, Alyssa Thompson, Lynn Williams.

