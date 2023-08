L’USWNT compte 2,79 millions de téléspectateurs contre la Suède

Même si l’USWNT rentre à la maison après une défaite contre la Suède, il a attiré un nombre considérable de téléspectateurs lors de son coup d’envoi à 5 h HE. La défaite en huitièmes de finale est la première sortie de l’USWNT dans l’histoire de la Coupe du monde féminine. Même si l’équipe a montré quelques fissures dans sa forme pendant la phase de groupes, elle a toujours reçu le plein soutien du public à la maison.

Le public de langue anglaise sur FOX était en moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs. Ensuite, l’audience en espagnol sur Telemundo, Peacock, Universo et les plateformes de streaming associées était de 274 000. Il s’agit de l’audience hispanophone la plus élevée pour un match hors prime time de la Coupe du monde féminine.

Par conséquent, l’audience moyenne totale aux États-Unis était de 2,79 millions de téléspectateurs. Seul le match du Portugal de l’USWNT a attiré moins de téléspectateurs. Cependant, c’était un match de phase de groupes, et ce concours a commencé plus tôt que ce coup d’envoi contre la Suède. De plus, l’audience de FOX a culminé à plus de 4 millions. Le diffuseur a déclaré que de 7 h 30 à 7 h 45 HE, le match a culminé à 4 072 000 téléspectateurs. Encore une fois, ce n’est que sur FOX. Ce serait pendant la séance de tirs au but, qui a fait parler tout le monde du football.

Les principaux marchés pour la défaite de l’USWNT contre la Suède en termes de téléspectateurs étaient Washington, DC, Austin, Baltimore, Detroit et West Palm Beach.

Les téléspectateurs de l’USWNT en Suède affichent une légère croissance par rapport à 2019

Même si le jeu sur le terrain n’a pas été aussi fructueux, l’audience sur FOX est en hausse par rapport à 2019, quoique légèrement. FOX a déclaré que l’audience moyenne des quatre premiers matchs de 2019 était inférieure de 2% à celle de cette année. Certes, le quart de finale, la demi-finale et la finale ont tous attiré le plus de téléspectateurs pour FOX car l’USWNT était impliqué.

Cependant, une certaine consolation de la performance de la Coupe du monde féminine 2023 pour FOX est que deux des matchs de l’USWNT ont été à des moments franchement terribles pour le public américain. Les coups d’envoi à 4 h HE et 5 h HE ne sont pas gentils avec ceux qui regardent Stateside. Pourtant, ils ont, en moyenne, surclassé les quatre premiers matchs du tournoi 2019.

La sortie de l’USWNT de la compétition nuit certainement au nombre de téléspectateurs que FOX et Telemundo pourraient surmonter pour le reste de la compétition. Ce qui peut aider, c’est que sur les huit équipes encore en vie, beaucoup sont des puissances traditionnelles qui développent leur jeu féminin. L’Espagne, l’Angleterre, la France, les Pays-Bas, la Suède, le Japon et l’Australie ont tous une chance légitime de remporter la compétition. Ceux-ci peuvent fournir des matchs alléchants en fonction de la façon dont le reste du tournoi se déroule.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto