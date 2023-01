L’USWNT commence l’année de la Coupe du monde du bon pied, mais continue de se comprendre

Les matches amicaux contre la Nouvelle-Zélande ont permis aux États-Unis de se concentrer sur les domaines d’amélioration et de donner aux jeunes joueurs une chance de faire leurs preuves. (Photo de Hannah Peters/Getty Images)

L’échauffement de samedi ne s’est pas déroulé comme prévu pour l’équipe nationale féminine des États-Unis. L’attaquante Alex Morgan a ressenti une tension dans le bas de sa jambe et a dû être retirée de la formation de départ quelques minutes avant le premier coup de pied.

Il n’y a rien d’idéal à perdre le meilleur buteur actif de l’équipe pour une raison quelconque liée à une blessure. C’était cependant le type de gestion de crise auquel les États-Unis devaient s’attendre lors de la Coupe du monde dans six mois. La simulation d’une Coupe du monde est la seule raison pour laquelle ils ont fait le voyage en Nouvelle-Zélande, qui co-organisera le tournoi d’été avec l’Australie.

En avançant Ashley Hatch, qui n’avait pas commencé depuis plus de six mois et semblait avoir glissé dans le tableau de profondeur au troisième choix n ° 9. Avec Morgan retiré de la formation et Sophia Smith, la MVP de la National Women’s Soccer League 2022, déjà à domicile en raison d’une blessure mineure, Hatch était le prochain joueur samedi.

Vingt-deux minutes après le début du match, Hatch a marqué le premier but d’une victoire 5-0 des États-Unis sur la Nouvelle-Zélande (le deuxième de deux matches amicaux cette semaine entre les équipes) terminant calmement une belle séquence des États-Unis qui s’est développée sur la gauche de l’équipe. côté.

“C’est l’opportunité que tout le monde veut, de commencer pour cette équipe”, a déclaré Hatch lors de la diffusion de HBO Max à la mi-temps. “Alors, juste toujours prêt et toujours préparé.”

Le but de Hatch était personnellement important pour la quête de l’attaquante de 27 ans pour faire sa première formation en Coupe du monde, et ce fut l’un des nombreux développements positifs samedi pour une équipe américaine qui essaie toujours de trouver la meilleure version d’elle-même.

À peine 72 heures plus tôt, les États-Unis ont disputé une première mi-temps décousue, terne et sans but contre la Nouvelle-Zélande, choisissant de reculer leur ligne de confrontation. Les changements en deuxième mi-temps ont apporté une grande amélioration et quatre buts marqués, mais le match de mercredi a poursuivi la tendance des performances incomplètes, particulièrement inquiétantes contre une équipe néo-zélandaise surclassée qui a raté plusieurs partants en raison des matchs qui se sont déroulés en dehors d’une fenêtre de la FIFA.

La performance de samedi a laissé un sentiment complètement différent. Les Américains étaient en contrôle dès le coup de sifflet d’ouverture et, pour la première fois depuis longtemps, ressemblaient à l’équipe confiante et pressante qui a remporté les deux dernières Coupes du monde. Se rappeler cette identité est un élément important à retenir de ce voyage de janvier, a déclaré le milieu de terrain américain Rose Lavellequi a marqué lors de la finale de la Coupe du monde 2019.

Les États-Unis ont marqué à la 12e minute ou plus tôt dans chaque match, sauf la finale de la Coupe du monde 2019. La pression élevée de l’équipe a étouffé les adversaires tôt et a donné aux Américains des pistes qui leur ont permis de dicter les matchs. Une grande partie du noyau de cette équipe est absente de l’équipe actuelle, et cet acharnement n’est plus une caractéristique déterminante.

“L’une des choses les plus importantes est de commencer fort”, a déclaré Lavelle. “Nous avons eu un démarrage lent [on Wednesday]. Je pense que quand on sort fort et qu’on joue comme ça, je pense que ça va être plus dur [for opponents] suivre, donc je pense que c’est la chose la plus importante. Quand je pense à ce que nous avons fait en 2019, je pense que nous avons eu un très bon départ et que nous marquerions très tôt. Je pense vraiment que c’est une priorité pour nous.”

Les fans américains espèrent qu’Alex Morgan fera un retour rapide après s’être retirée du match contre la Nouvelle-Zélande en raison d’une tension musculaire. (Photo de Brad Smith/ISI Photos/Getty Images)

Lavelle est maintenant un vétéran de cette équipe américaine et un point focal de l’attaque. Son rôle était sensiblement différent samedi.

Lindsey Horan a disputé le premier match de la semaine avant de retourner dans son club, Lyon, dans le cadre d’un accord avec US Soccer, laissant un vide aux États-Unis dans le rôle de milieu de terrain box-to-box samedi. Dans une tournure, Lavelle – qui est le milieu de terrain créatif et meneur de jeu de l’équipe – est revenue à un rôle plus défensif et a joué plus profondément qu’elle ne l’a jamais fait pour les États-Unis, récupérant souvent le ballon d’un défenseur central pour se retourner et choisir un passer. Ashley Sanchez a débuté dans le rôle habituel de n ° 10 de Lavelle samedi.

Sanchez et Lavelle ont joué en double n ° 10 dans le passé, mais c’était un look entièrement différent, celui qui a vu Lavelle dans un rôle à double pivot avec Andi Sullivan. Les changements semblaient tirer le meilleur parti des trois individus de la journée et ont marqué une grande amélioration par rapport au milieu de terrain expérimental de mercredi qui a propulsé Taylor Kornieck dans son premier départ international dans une position inconnue (milieu de terrain défensif).

“Ayant [Horan] ici était important pour l’équipe, mais aussi important pour la joueuse qui assumera ce rôle lorsqu’elle ne sera pas là, juste pour voir quelles sont les attentes et ce que cette joueuse doit faire”, a déclaré l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski aux médias avant Le match de samedi “De notre point de vue, c’est juste une opportunité pour nous de voir quelqu’un d’autre, mais aussi une opportunité pour quelqu’un d’autre de montrer ses capacités et, espérons-le, de gagner une place pour le prochain.”

Lavelle ne jouera pas souvent aussi profondément qu’elle l’a fait samedi, mais Andonovski devrait repartir confiant qu’il peut déployer ce système de milieu de terrain en cas de besoin, peut-être contre un adversaire plus faible de la phase de groupes de la Coupe du monde comme le Vietnam (et peut-être avec Catarina Macario jouant à côté de Lavelle, une fois Macario revenu ce printemps d’une déchirure du LCA). Le milieu de terrain trois de ce samedi avait l’air si fort, point final, c’est encourageant étant donné les difficultés de l’unité à certains moments au cours de la dernière année.

Les victoires internes seront les principaux enseignements sur le terrain de ce voyage à travers le monde pour Andonovski et les joueurs américains. Oui, l’adversaire était celui que les États-Unis devraient battre, comme cela s’est produit dans 19 des 21 rencontres. Les États-Unis ont battu une équipe néo-zélandaise surclassée 22-0 samedi.

Les jeunes joueurs se tourneront vers des vétérans comme Rose Lavelle pour obtenir des conseils avant la Coupe du monde 2023. Photo par Hannah Peters/Getty Images

Le but de l’escapade de l’équipe en Nouvelle-Zélande était double : fournir à une équipe jeune et relativement inexpérimentée des simulations de la programmation de la Coupe du monde dans des stades où ils joueront tous leurs matchs de groupe et commenceront l’année de la Coupe du monde du bon pied avec plus de cohésion. jouer.

L’effort de mercredi était rouillé, ce qui est une tradition de janvier même pour les matchs historiquement disputés à domicile. Samedi, cependant, a apporté des encouragements, de Hatch et Lavelle dans leurs rôles, à Mallory Swanson (née Pugh) marquant à nouveau pour continuer sa forme brûlante. Il y avait un jeu combiné dans la préparation des buts – en particulier le premier match de Hatch – qui a vu les États-Unis mettre en place des séquences qui manquaient ces derniers temps. Crystal Dunn et Trinity Rodman se sont combinés sur le flanc gauche, trouvant des milieux de terrain centraux pour former plusieurs triangles de passes avant l’arrivée de Hatch.

Non, la Nouvelle-Zélande n’est pas l’Angleterre, l’Espagne ou l’Allemagne, qui ont toutes révélé les faiblesses des États-Unis lors de leurs récentes victoires. Le mois de janvier d’une année de Coupe du monde consiste à régler les problèmes pour le moment où cela compte en été, quel que soit l’adversaire. Des tests plus rigoureux attendent le mois prochain contre le Brésil, le Canada et le Japon – trois des 11 meilleures équipes du monde. La performance de samedi était un pas dans la bonne direction pour les États-Unis

“Je pense que c’était deux bons matchs juste pour s’écarter”, a déclaré la défenseuse américaine Sofia Huerta. “Des toiles d’araignées, c’est l’intersaison, et préparez-vous pour l’année.”