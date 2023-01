L’USWNT commence 2023 avec une victoire sur les co-organisateurs de la Coupe du monde, la Nouvelle-Zélande

L’équipe nationale féminine des États-Unis a connu une année 2023 potentiellement historique avec un départ gagnant mardi en Nouvelle-Zélande.

Après une première mi-temps sans but contre les co-organisateurs de la Coupe du monde 2023 à Wellington, les États-Unis ont obtenu deux buts en deuxième mi-temps de Mallory Swanson (née Pugh) ainsi que des frappes d’Alex Morgan et Lynn Williams dans une victoire 4-0 pour le monde en défense. champions.

Les Américains tenteront de devenir la première équipe, masculine ou féminine, à remporter trois titres mondiaux consécutifs lorsque l’événement de cette année débutera en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet.

Voici trois réflexions sur la victoire de mardi.

Swanson se fait un nom…

Jouant son premier match depuis son mariage avec l’arrêt-court des Chicago Cubs Dansby Swanson le mois dernier, Swanson a fait de son mieux pour cimenter sa place sur le terrain cet été avec ses collègues attaquantes Megan Rapinoe et la joueuse USWNT de l’année 2022 Sophia Smith absente ce mois-ci en raison de blessures mineures. Deuxième plus jeune membre de l’équipe lauréate du trophée en 2019, Swanson a été dans la forme de sa carrière au cours des 12 derniers mois. Ce jeu brillant s’est poursuivi lors du premier match de cette année.

Il y avait peu de rouille apparente sur l’ailier par rapport à la plupart de ses coéquipières – les matchs de janvier ne sont généralement pas jolis après la longue intersaison de la NWSL. Swanson a semblé dangereuse tout au long du match et elle a pris sa paire de buts sans pitié. Le premier est venu sur une tête précise, le second après une course derrière la ligne arrière des Kiwis :

Si Swanson doit commencer Down Under cet été, ce sera probablement aux côtés de Smith et Alex Morgan, s’ils sont en bonne santé. Cela laisserait Midge Purce (qui a commencé mardi et a assez bien montré en 45 minutes d’action) et Williams (qui méritait son décompte après une blessure ravagée en 2022) prêts pour des rôles hors du banc aux côtés du sujet de la section suivante, qui l’a aidée à causer considérablement mardi.

[Swanson and Smith: ‘Bonafide stars and the future of USWNT]

… de même que Trinité Rodman

Avec deux passes décisives sur le banc, Rodman, âgée de 20 ans, a réalisé sa meilleure performance pour son comté lors de sa 10e apparition internationale. Cela n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Rodman est un talent spécial; ce n’est pas sa capacité, mais plutôt la profondeur avant absurde de l’USWNT qui a empêché Rodman de remplir un rôle plus important à ce jour.

Mais les Coupes du monde ont aussi l’habitude de faire de jeunes stars, et Rodman semble avoir le don de profiter de ses opportunités, comme son aide sur la tête de Williams qui a complété la déroute :

Alors que le blocage en haut rend un rôle principal à Australie / Nouvelle-Zélande 2023 semble peu probable maintenant, beaucoup de choses peuvent changer en six mois. Morgan aura 34 ans au coup d’envoi de la Coupe du monde. Rapinoe aura 38 ans. Des blessures surviennent, même chez des jeunes comme Smith, 22 ans. Juste un ou deux pourraient ouvrir la porte à Rodman, qui se sent destinée à faire sa marque sur la plus grande scène d’une manière ou d’une autre cette année.

Autres indices sur la composition de la Coupe du monde

Une heure avant le match amical – qui, avec le match revanche de vendredi, était organisé comme un élément essentiel de la préparation des tenants de la Coupe du monde – le début de l’entraîneur américain Vlatko Andonovski a donné un aperçu de l’ordre hiérarchique pré-compétition parmi le personnel de l’équipe nationale.

Il y a beaucoup de temps pour que les opinions d’Andonovski changent au cours des six prochains mois, bien sûr – c’est l’un des principaux points de ce camp, plus les trois concours de la SheBelieves Cup du mois prochain contre le Brésil, le Canada et le Japon. Mais la première formation de l’entraîneur en 2023 a clarifié certaines choses.

Cela ressemble au travail de la gardienne vétéran Alyssa Naeher de perdre devant le filet. Crystal Dunn, qui est revenue d’un congé de maternité en octobre dernier, est probablement le premier choix à gauche, avec Emily Fox à gauche pour combattre Emily Sonnett (et peut-être encore Kelley O’Hara) à droite.

Il était révélateur que lors de son premier départ aux États-Unis, le milieu de terrain défensif Taylor Kornieck ait obtenu le feu vert pour le rôle que Julie Ertz, toujours absente après avoir donné naissance à son premier enfant en août dernier, a occupé pendant la majeure partie du mandat d’Andonovski. L’entraîneur a gardé Lindsey Horan dans un rôle plus offensif aux côtés de Rose Lavelle, Sullivan remplaçant Kornieck à la pause.

Certaines rotations sont sûrement prévues pour vendredi, et ce match nous en dira sans doute plus sur la situation des États-Unis. Combien? Alors que les États-Unis ont peut-être évité le genre de défaite d’ouverture de la Coupe du monde qu’ils ont subie face à la France en 2015 et 2019, la rencontre de mardi a suggéré qu’ils avaient encore beaucoup de travail à faire. Les Football Ferns, classés au 24e rang de la FIFA, ne sont pas des Bleus, et la performance des Américains n’a pas été très convaincante malgré le score final déséquilibré. Ils chercheront à y remédier lorsque ces équipes se retrouveront dans trois jours.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

