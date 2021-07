L’USWNT bat la Nouvelle-Zélande pour se remettre sur la bonne voie aux Jeux olympiques, mais cette équipe manque toujours de quelque chose

L’équipe nationale féminine des États-Unis peut pousser un grand soupir de soulagement après avoir battu la Nouvelle-Zélande par un confortable score de 6-1 à Saitama samedi.

La victoire est suffisante pour neutraliser la menace de s’effondrer des Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui semblaient étonnamment réelles pour l’USWNT après sa défaite choc d’ouverture il y a quatre jours. Mais en vérité, la ligne de score contre la Nouvelle-Zélande était plus flatteuse que la performance elle-même. Les Américains avaient l’air mieux, c’est sûr, mais les inquiétudes soulevées par la défaite d’ouverture contre la Suède ne semblent pas encore être dans le rétroviseur.

L’USWNT est sorti plus agressif, mais aussi un peu nerveux, ayant finalement quatre buts possibles déclarés hors-jeu en première mi-temps parce que les joueurs étaient « un peu impatients », selon le manager américain Vlatko Andonovski. À cause de l’anxiété de marquer le premier but, puis de compléter le score au cas où un différentiel de buts serait nécessaire pour bris d’égalité, l’USWNT ne se ressemblait toujours pas complètement.

En fin de compte, les Américains ont bénéficié de ce qui semblait être un espace et un temps illimités, un cadeau que leur a fait la Nouvelle-Zélande. Dans les quelques instants que la Nouvelle-Zélande a essayé de faire pression, ils ont manqué de la coordination et, franchement, de la bravoure de la Suède, laissant des espaces aux Américains pour jouer. Il n’a pas fallu longtemps à la Nouvelle-Zélande pour abandonner et simplement s’asseoir profondément, donnant aux États-Unis tout le temps dont ils ont besoin pour s’installer et jouer comme prévu.

Avec cette marge de manœuvre supplémentaire, la négligence inhabituelle montrée contre la Suède avait disparu et l’USWNT a parfois bien déplacé le ballon, utilisant des passes à une touche et des courses qui se chevauchaient pour créer une belle interaction. Sur leurs six buts marqués, deux étaient des buts contre son camp néo-zélandais, mais les autres ont montré l’impatience de l’USWNT sur les contre-attaques – du moins quand ils ont les poches d’espace pour jouer.

Rose Lavelle a marqué le premier but à la neuvième minute sur une transition rapide alors que Tobin Heath a coupé un ballon dans la surface pour la course de Lavelle, donnant à la milieu de terrain d’OL Reign l’ouverture dont elle avait besoin pour terminer. Le quatrième but était peut-être un but par excellence de l’USWNT : Julie Ertz a pris la tête au milieu du terrain et a vu Christen Press courir dans la surface – le centre a suivi, tout comme une touche pour faire tomber le ballon et une frappe confiante, le tout avant le la défense pourrait se rapprocher.

Les Américaines ont certainement compensé la défaite de la Suède en battant la Nouvelle-Zélande, mais leur jeu doit encore être beaucoup plus précis une fois qu’elles auront approfondi la compétition. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

Comme Andonovski l’a noté après le match contre la Suède : « C’était comme si nous avions perdu le ballon beaucoup trop de fois avant même de commencer notre préparation, avant même d’avoir établi notre structure pour commencer la préparation. » Il n’y a pas eu de tels problèmes contre une équipe néo-zélandaise qui n’allait jamais poser de problèmes similaires en raison de moins de talent et d’un manque de préparation suffisante pour ces Jeux olympiques.

Mais même avec la liberté de jouer comme ils le voulaient, les Américains n’ont pas vraiment montré la cruauté promise par les joueurs après le match contre la Suède. Les Américains ne sont pas venus écraser simplement la Nouvelle-Zélande ; ce serait peut-être injuste de s’y attendre, à l’exception du fait que c’est ce que les Américains ont fait à presque tous les matchs de la Coupe du monde 2019.

En effet, le fait que l’histoire de l’USWNT au Japon soit jusqu’à présent une histoire de luttes à surmonter est peut-être surprenant lorsqu’on regarde les joueurs amenés par Andonovski. Il s’agit vraiment d’une liste de joueurs « run-it-back » qui se sont frayés un chemin à travers la France lors de la Coupe du monde 2019. Mais la magie de ce groupe n’est tout simplement pas là et les performances de l’USWNT, même lors de leur victoire 6-1 contre la Nouvelle-Zélande, ont été différentes.

« Ce n’était pas notre meilleure performance dans le premier match, et nous sommes entrés dans le deuxième match en sachant que nous ne sommes pas passés d’une très bonne équipe il y a deux jours à plus une bonne équipe », a déclaré Crystal Dunn après le match contre la Nouvelle-Zélande. Jeu. « Nous sommes juste arrivés un peu plus détendus et nous faisant confiance. »

jouer 1:38 Kathleen McNamee analyse la victoire 6-1 de l’USWNT sur la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de Tokyo.

Dunn a raison. Mais l’USWNT est-elle passée d’une très bonne équipe il y a deux ans à une grande équipe désormais ? Cela semble également peu probable : lors de leurs 46 derniers matchs, l’USWNT n’a encore perdu qu’une seule fois, contre la Suède il y a quelques jours. Mais si les États-Unis veulent atteindre le match pour la médaille d’or, comme ils l’ont fait à tous les Jeux olympiques autres que 2016, ils devront mieux jouer.

Les Américains ont parfois semblé désynchronisés dans l’attaque, avec leurs quatre buts de hors-jeu et plusieurs autres appels de hors-jeu, mais la fluidité s’est améliorée au fur et à mesure que le match avançait. Défensivement, cependant, ils ont de nouveau montré leur vulnérabilité dans le suivi des coureurs dans la surface, le seul but de la Nouvelle-Zélande étant la preuve que c’est quelque chose qui devra être abordé tôt ou tard. C’était un problème il y a quelques jours, et un problème à nouveau samedi.

Il n’y a pas de solution simple. Abby Dahlkemper était coupable sur le but, et elle a également lutté contre la Suède – une tendance surprenante compte tenu de son jeu de haut niveau pour le club et le pays. Elle peut être remplacée dans l’alignement, mais la ligne arrière a laissé des lacunes surprenantes partout, suggérant qu’il s’agit d’un problème de cohésion plus qu’un problème de personnel.

Si cette USWNT à Tokyo ressemble à une précédente équipe vainqueur de la Coupe du monde, ce n’est pas la version 2019, malgré le fait que la plupart des joueurs de la liste aient remporté le trophée en France. Non, ce groupe est peut-être beaucoup plus proche de l’équipe de 2015, qui a commencé avec de mauvaises performances et a été aidé par la chance et les erreurs des adversaires avant de trouver leur place.

Carli Lloyd, qui est devenue la star de cette équipe en 2015 (mais seulement après plusieurs matchs inefficaces) a déclaré samedi que cet USWNT pouvait encore devenir ce tournoi.

« Je pense toujours que nous avons beaucoup à donner », a déclaré Lloyd samedi. « Ce n’est que le début. C’était une bonne réponse, un bon résultat, de bons buts. Nous pouvons toujours apprendre, nous pouvons toujours nous améliorer, mais c’est un début dans la bonne direction. »

Heureusement pour les Américains, ils n’auront pas besoin d’être meilleurs à pas de géant d’ici le prochain match, qui aura lieu dans seulement quatre jours. Un match nul contre l’Australie pour clôturer la phase de groupes suffira à garantir que les États-Unis terminent deuxième du groupe G et s’assurent une place en quart de finale. Mais à partir de là, où un défi contre le Brésil ou les Pays-Bas attend, de meilleures performances seront obligatoires.