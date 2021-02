L’USWNT, avec Morgan et Rapinoe de retour, devrait dominer la Coupe SheBelieves 2021. Les Jeux olympiques ensuite?

Alors que nous nous lançons dans la SheBelieves Cup, édition 2021, nous savions qu’elle serait différente de la version 2020. Et, soyons honnêtes, il est impossible d’être à la hauteur de cette version 2020, qui a littéralement grincé lors de son dernier match USWNT contre le Japon le 11 mars, le jour où le monde du sport s’est arrêté brutalement. Alors nous voilà, presque un an plus tard – oui, c’est comme si CINQ – et au lieu d’équipes comme l’Angleterre, l’Espagne et le Japon, cette édition implique le Canada (moins sept de ses étoiles), le Brésil (entraînée par Pia Sundhage … oui, cette Pia Sundhage) et l’Argentine (parce que le Japon s’est retiré en raison de problèmes de COVID-19).

Ce n’est pas le standard des équipes que nous avons vu les années précédentes, mais je suis juste impressionné par le fait que US Soccer soit capable de remporter une Coupe SheBelieves.

– Sam Mewis sort de la SheBelieves Cup avec blessure

– Morgan, presse de retour pour l’USWNT en SheBelieves Cup

– Trinity Rodman prête à faire son propre héritage dans le football féminin

Avec tant de choses à discuter, par où commencer? Commençons par évaluer l’équipe américaine après une année complète de COVID-19 qui a remodelé nos vies, et avec les Jeux olympiques à seulement cinq mois … en supposant que les Jeux olympiques se déroulent réellement.

Je dirais que les États-Unis sont les favoris pour gagner les Jeux Olympiques. Par un mile. Oui, j’ai dit un mile. C’est vraiment remarquable, compte tenu de tous les défis à relever pour obtenir des matchs cohérents aux États-Unis cette année. Comment est-ce possible, demandez-vous? Repos, mentalité, profondeur – dans cet ordre.

Se reposer: Le retard des Jeux Olympiques permettra à cette équipe de se reposer et de récupérer. Tout cela dans un calendrier normal serait impossible. Je pense que c’est pourquoi aucune équipe féminine n’a jamais remporté une Coupe du monde et ensuite remporté les Jeux olympiques l’année suivante; au final, c’est un tour trop serré pour les vainqueurs. Ce retard pourrait être énorme pour l’ensemble des États-Unis – il suffit de demander à Alex Morgan, Carli Lloyd et Megan Rapinoe.

Mentalité: Cette équipe américaine trouve toujours un moyen, que la pandémie soit damnée. Ils trouveront un moyen de s’entraîner, de rivaliser, de grandir et de minimiser les inconvénients d’une pandémie. Vous l’avez vu contre les Néerlandais lors de la victoire de novembre pour clôturer 2020, qui était essentiellement le premier vrai match de l’USWNT en quarantaine, puis à nouveau lors des deux victoires contre la Colombie en janvier. Le premier match était une victoire de 4-0 pour les États-Unis, et le second était une victoire de 6-0.

C’était une équipe colombienne épuisée, oui, mais cela a également donné à l’entraîneur-chef de l’USWNT Vlatko Andonovski une chance de regarder certains de ses jeunes joueurs, à savoir Catarina Macario – qui a récemment reçu l’autorisation de la FIFA de jouer pour les États-Unis au lieu de son Brésil natal. . Et disons simplement que Macario ressemblait à elle appartenait.

Profondeur: Pour les trois matchs de la SheBelieves Cup, les États-Unis ne seront toujours pas au maximum du fait de blessures (Tobin Heath et Sam Mewis) et de clubs réticents à libérer leurs joueurs (Alana Cook au PSG). Mais même à force réduite, les États-Unis regorgent d’options et ont le don d’une liste complète.

Morgan, à droite, est de retour dans le giron de l’USWNT pour la SheBelieves Cup avec plusieurs grands noms, qui feront tous instantanément des États-Unis le favori pour les Jeux olympiques si le tournoi a lieu. Rico Brouwer / Soccrates / Getty Images

Alex Morgan est de retour. Post-grossesse, blessure au genou, prêt post-Tottenham et diagnostic post-coronavirus, elle est de retour et, comme vous pouvez l’imaginer, désireuse de jouer. Lloyd et Rapinoe sont également de retour et ont l’air bien. Les deux ont raté la majeure partie de 2020 en raison de blessures et de temps absents. Selon tous les témoignages, ces deux stars sont revenues aux matchs amicaux de janvier revigorées, en forme et, surtout, affamées.

Christen Press est également de retour, après avoir raté les matches amicaux de janvier en raison d’une maladie prolongée (non liée au COVID-19) en Angleterre pour Manchester City. Kristie Mewis veut prouver que 2021 peut être aussi magique que 2020, et nous avons déjà mentionné à quel point Macario était beau. Ajoutez un autre jeune sur le radar, Sophia Smith, la star de Stanford qui est devenue le choix n ° 1 du repêchage 2020 de la NWSL. Elle aura un bon aperçu du tournoi de la Coupe SheBelieves.

Au niveau de la compétition, il manque malheureusement au Canada certaines de ses plus grandes stars en raison de blessures (Christine Sinclair, Erin McLeod, Diana Matheson et Bianca St-Georges) et des clubs qui ne les libèrent pas (Kadeisha Buchanan, Jordyn Huitema et Ashley Lawrence), ce qui est une déception. Mais je dois admettre que j’ai hâte de voir le match Pia Sundhage avec le Brésil. Pia peut-elle transformer une équipe brésilienne qui a toujours été la demoiselle d’honneur? Peut-elle leur apporter cette première médaille d’or tant attendue au niveau mondial?

Je pense que c’est trop peu, trop tard moi-même pour le Brésil, mais c’est une histoire fascinante. Au minimum, j’espère que Pia va sortir sa guitare, gratter quelques notes, nous donner une sérénade et rétablir le monde. Je ne pense pas que ce soit trop demander.

Peut-être que la SheBelieves Cup 2021 est exactement ce dont nous avons besoin pour nous ramener à la normalité. C’était, après tout, le dernier morceau de normalité que nous ayons eu avant que le monde ne se renverse. Alors, 2021, commençons à vivre à la hauteur de votre potentiel.