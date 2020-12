L’équipe nationale féminine des États-Unis participera à un tournoi nouvellement créé alors que la CONCACAF a annoncé son calendrier international féminin pour 2021 à 2024, qui comprend le format de qualification pour la Coupe du monde 2023.

La Ligue des nations féminine de la CONCACAF fait partie d’une nouvelle initiative visant à doubler le nombre de matchs officiels de l’équipe nationale féminine senior pour les nations d’Amérique du Nord et des Caraïbes par rapport au cycle actuel de compétitions.

« Je suis extrêmement enthousiasmé par la perspective de lancer ces nouvelles compétitions de l’équipe nationale féminine de la CONCACAF », a déclaré le président de la fédération Victor Montagliani. « Je suis convaincu qu’ils fourniront une voie de développement pour toutes nos associations membres, tout en créant des épreuves finales solides et compétitives pour présenter le meilleur du football des équipes nationales féminines dans notre région. »

Karina LeBlanc, responsable du football féminin de la CONCACAF, a ajouté: « Ces nouvelles compétitions seront transformatrices pour la confédération en fournissant une structure cohérente de matches pour toutes les associations membres. Elles accéléreront la croissance du football féminin à la CONCACAF et j’ai hâte pour qu’ils se lancent l’année prochaine. »

En ce qui concerne le format de qualification pour la Coupe du monde 2023, les équipes nationales féminines de la CONCACAF classées troisième et moins au classement de la FIFA seront tirées au sort en six groupes de cinq. Chaque équipe jouera un total de quatre matchs (deux à domicile et deux à l’extérieur). À la fin de la phase de groupes, les six vainqueurs de groupes se qualifieront pour une épreuve finale centralisée.

Les deux premières nations de la CONCACAF au classement de la FIFA d’août 2020, l’USWNT et le Canada, ne participeront pas à la phase de groupes et recevront un laissez-passer directement pour la finale. Si plus de 30 associations membres de la CONCACAF participent à cette compétition, un Play-In sera organisé avant la phase de groupes.

La phase finale des qualifications pour la Coupe du monde 2023 comprendra les six vainqueurs de groupe, ainsi que les deux premières nations classées CONCACAF. Les huit nations seront divisées en deux groupes de quatre. Après un seul tournoi à la ronde, les deux vainqueurs de groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale. La phase finale déterminera les équipes qualifiées pour la Coupe du monde, co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

La Ligue féminine des Nations de la CONCACAF se déroulera pendant les fenêtres internationales en septembre, octobre et novembre 2023 et avril 2024, la finale devant être disputée en juin 2024.

La qualification des équipes nationales féminines de la CONCACAF aux Jeux Olympiques d’été de 2024 à Paris sera structurée à travers ce nouveau calendrier de compétitions. De plus amples informations sur la manière dont la qualification olympique sera déterminée à une date ultérieure.