L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera l’Espagne le 11 octobre (14 h 30 HE) à Pampelune pour terminer une tournée européenne de deux matchs qui débutera par un match contre l’Angleterre à Londres le 7 octobre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Ce sera la quatrième fois que l’USWNT jouera La Roja et c’est juste la deuxième fois qu’il joue en Espagne et terminera le voyage.

L’Espagne était l’une des favorites avant le tournoi à l’Euro, mais a perdu deux meilleures attaquantes, Jenni Hermoso et Alexia Putellas, sur blessure avant le début de la compétition. L’Espagne est classée huitième au monde et l’Angleterre est actuellement quatrième.

Les équipes se sont rencontrées pour la toute première fois en janvier 2019, une victoire 1-0 pour les États-Unis à Alicante, en Espagne, qui a été suivie plus tard dans l’année par une victoire 2-1 des États-Unis en huitièmes de finale de la FIFA Women’s 2019. Coupe du monde en France.

Les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors de la SheBelieves Cup 2020, une victoire américaine 1-0 qui a été marquée par une tête spectaculaire de Julie Ertz à la 87e minute.

L’Espagne n’était qu’à quelques minutes d’éliminer l’Angleterre hôte en quarts de finale de l’Euro féminin de l’UEFA 2022 avant qu’une égalisation à la 86e minute d’Ella Toone n’envoie le match en prolongation pour une victoire 2-1 pour l’Angleterre. Les Lionnes ont ensuite remporté le tournoi, battant l’Allemagne 2-1 en prolongation.

“Je sais que l’Espagne n’a pas atteint ses objectifs à l’Euro, mais c’est une équipe fantastique, l’une des meilleures au monde, avec des joueurs de classe mondiale sur tout le terrain et en tant qu’entraîneurs, nous sommes vraiment impatients de relever les défis. ces deux matchs représenteront pour notre équipe”, a déclaré l’entraîneur américain Vlatko Andonovski.

“Les matches à l’extérieur contre l’Angleterre et l’Espagne sont parmi les matches amicaux les plus difficiles et les plus médiatisés qu’une équipe puisse jouer et vivre ces expériences sera précieux à bien des égards pour nos préparatifs continus pour la Coupe du monde.”

L’Espagne est l’une des neuf équipes européennes à s’être qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La séquence de victoires de l’USWNT est maintenant à 13 après des victoires consécutives contre le Nigeria la semaine dernière aux États-Unis.

L’USWNT s’est qualifiée à la fois pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 et les Jeux olympiques de Paris 2024 via une série de cinq victoires au championnat Concacaf W au Mexique qui s’est terminée par une victoire 1-0 contre le Canada lors du match de championnat le 18 juillet.

Le match contre l’Angleterre à Londres sera la première rencontre de l’Angleterre avec l’USWNT depuis les phases de groupes de la SheBelieves Cup en mars 2020.

Phil Neville était alors manager de l’équipe, et il a supervisé une défaite 2-0 avec Christen Press et Carli Lloyd qui ont tous deux marqué.