L’USWNT affrontera le Nigeria lors de deux matches amicaux en septembre

L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera le Nigéria, 11 fois championne d’Afrique, lors d’une série amicale de deux matches en septembre, a-t-on annoncé mercredi.

Le premier match se jouera le 3 septembre au Children’s Mercy Park de Kansas City et le second le 6 septembre au Audi Field de Washington, DC.

C’est la sixième fois que l’USWNT jouera au Children’s Mercy Park, mais c’est leur première fois au Audi Field, bien qu’ils aient déjà joué 10 fois à Washington, tous au RFK Stadium.

Une déclaration de US Soccer disait: “Les deux matches se joueront sur les sites de la National Women’s Soccer League [NWSL] équipes, dans le courant de Kansas City et les champions en titre de la ligue Washington Spirit ainsi que les clubs de football de la Major League Sporting Kansas City et DC United, respectivement.

“Ce seront les premiers matches nationaux de l’USWNT depuis les qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023.”

Le Nigeria devrait disputer jeudi son quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine contre son rival camerounais, le vainqueur remportant l’un des quatre billets africains pour la Coupe du monde de football 2023 en Nouvelle-Zélande.

Crystal Dunn de l’USWNT affronte la Nigériane Michelle Alozie lors d’un match amical au Texas en 2021. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

L’entraîneur de l’USWNT, Vlatko Andonovski, a déclaré qu’il était ravi d’envoyer ses joueurs contre les Super Falcons : “Tout d’abord, je suis juste ravi de jouer deux matchs contre le Nigeria. Ils ont des joueurs très talentueux qui nous poseront beaucoup de problèmes différents à résoudre. des deux côtés du ballon.

“Deuxièmement, bien sûr, nous sommes impatients de ramener l’équipe dans l’un des meilleurs stades de football des États-Unis à Kansas City, ainsi que de pouvoir jouer notre premier match à Audi Field, que j’ai visité plusieurs fois. pour les matchs de la NWSL et c’est aussi un endroit fantastique pour que notre équipe joue devant nos supporters locaux.”

L’USWNT est l’équipe la plus titrée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, ayant remporté quatre des huit éditions disputées jusqu’à présent, depuis qu’elles sont devenues championnes de la toute première édition en Chine en 1991.

Ils ont ensuite gagné à domicile en 1999, au Canada en 2015 et en France il y a trois ans. L’équipe a également remporté quatre médailles d’or olympiques de football féminin et huit titres de la CONCACAF.

Les Super Falcons ont remporté le championnat d’Afrique à 11 reprises, ont disputé toutes les éditions de la Coupe du monde féminine de la FIFA et ont également participé aux tournois olympiques de football féminin de 2000, 2004 et 2008. Ils restent l’équipe féminine la plus titrée du continent africain. L’USWNT s’est déjà qualifiée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023, devenant la 12e équipe à atteindre la finale et la première équipe de la région CONCACAF.

Les Falcons nigérians sont également entraînés par Randy Waldrum, entraîneur américain de longue date de l’université et de la NWSL, qui vise un billet pour la Coupe du monde et son premier titre africain avec le Nigeria au Maroc.

Les équipes se sont rencontrées pour la première fois lors de la Coupe du monde 1999, lorsque l’USWNT est revenu en force après un but précoce de Nkiru Okosieme, pour remporter une victoire catégorique 7-1.