L’équipe nationale féminine des États-Unis affrontera l’Allemagne, finaliste de l’Euro 2022, lors de deux matches amicaux en novembre, US Soccer a annoncé mardi.

La première rencontre se jouera le 13 novembre au stade DRV PNK à Fort. Lauderdale, Floride, avec un affrontement de suivi à la Red Bull Arena à Harrison, NJ le 13 novembre. Les affrontements verront les deux meilleures équipes du classement mondial féminin de la FIFA (les États-Unis en premier et l’Allemagne en deuxième) aller tête à tête.

L’Allemagne posera un test difficile aux États-Unis après avoir été propulsée au titre de l’Euro 2022 en prolongation contre l’Angleterre en juillet. Les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde féminine de l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

“Jouer contre l’Allemagne lors des derniers matches de l’année sera idéal pour nos préparations à la Coupe du monde pour tous nos joueurs et notre équipe d’entraîneurs, mais c’est aussi fantastique pour tous les fans”, a déclaré l’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski dans un communiqué.

“Les États-Unis et l’Allemagne sont toujours l’un des affrontements les plus divertissants du football international féminin et c’est une rivalité qui a également une histoire merveilleuse.”

Avant d’affronter l’Allemagne, les États-Unis affronteront d’abord l’Angleterre au stade de Wembley à Londres le 7 octobre avant d’affronter l’Espagne à El Sadar à Pampelune le 11 octobre.