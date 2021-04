L’équipe nationale féminine des États-Unis a été tirée au sort contre d’anciens rivaux, la Suède ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G pour le tournoi olympique de football de Tokyo, a-t-on annoncé mercredi.

La Grande-Bretagne affrontera le Canada, le Chili et accueillera le Japon dans le groupe E tandis que les champions d’Europe des Pays-Bas ont été tirés au sort contre le Brésil, la Chine et la Zambie dans le groupe F.

L’USWNT cherche à devenir la première équipe féminine à remporter une Coupe du monde et une médaille d’or olympique consécutivement.

Il y aura un nouveau vainqueur dans le tournoi féminin avec l’Allemagne, championne de 2016, qui ne se qualifie pas pour l’événement 2020.

Le tirage au sort masculin a vu le Brésil, champion olympique masculin de Rio 2016, être tiré par l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite dans le groupe D.

Le Japon, hôte, affrontera le Mexique, l’Afrique du Sud et la France dans le groupe A tandis que l’Argentine, double championne olympique, affrontera l’Espagne, l’Égypte et l’Australie dans le groupe C.

Le groupe B comprend la Nouvelle-Zélande, la République de Corée, le Honduras et la Roumanie.

Le tournoi de football de Tokyo aura lieu du 21 juillet au 6 août dans six villes du Japon.

Tirage au sort olympique masculin

groupe A

Japon, Afrique du Sud, Mexique, France

Groupe B

Nouvelle-Zélande, République de Corée, Honduras, Roumanie

Groupe C

Égypte, Espagne, Argentine, Australie

Groupe D

Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, Arabie Saoudite

Tirage au sort olympique féminin

Groupe E

Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili

Groupe F

Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas

Groupe G

Suède, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande