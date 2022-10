L’USWNT a “une capacité incroyable à supporter autant”

La vétéran de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Megan Rapinoe, a reconnu qu’elle était “épuisée émotionnellement” à la suite des conclusions du rapport de Sally Yates sur les abus systémiques dans la Ligue nationale de football féminin, mais a déclaré que ce n’était rien de nouveau pour elle ou ses coéquipières.

L’enquête indépendante publiée lundi a révélé que les abus contre les joueurs au sein de la NWSL étaient répandus et que les responsables de la ligue et la direction du football américain n’avaient pas correctement protégé les joueurs.

Ce n’est cependant pas la première fois que l’équipe est mise à l’honneur pour des problèmes éloignés de l’action sur le terrain.

“Comme je l’ai dit, aussi malade que cela puisse paraître, j’ai l’impression que nous sommes habitués à devoir assumer bien plus que le plan de match et la tactique”, a déclaré Rapinoe jeudi avant le match amical de haut niveau de l’USWNT contre l’Angleterre au stade de Wembley à Londres. .

“J’ai l’impression que nous avons une capacité incroyable à supporter autant.”

Notamment, avant et après leur triomphe à la Coupe du monde 2019, l’équipe a été enfermée dans une bataille avec US Soccer pour obtenir l’égalité de rémunération.

“Nous avons dû beaucoup supporter cette équipe”, a-t-elle ajouté. “Je pense que nous avons beaucoup d’expérience, en particulier avec le groupe plus âgé, que ce soit le procès ou l’égalité de rémunération, ou à genoux ou quoi que ce soit.

“Je pense que nous avons un peu d’expérience dans ce domaine et que les joueurs plus âgés peuvent aider à protéger et à épauler beaucoup de choses, qu’il s’agisse de l’attention des médias ou simplement de ce que nous faisons, comment agir.”

Megan Rapinoe a régulièrement fait entendre sa voix sur les problèmes affectant l’USWNT. Ira L. Black – Corbis/Getty Images

Rapinoe, comme sa coéquipière Becky Sauerbrunn l’a fait plus tôt dans la semaine, a appelé à rendre des comptes pour ceux qui, selon le rapport, étaient complices de la dissimulation des abus, notamment le propriétaire de Portland Thorns, Merritt Paulson, et le propriétaire des Red Stars de Chicago, Armin Whistler.

Paulson, qui possède également Portland Timbers de MLS, a annoncé qu’il se retirait de toute prise de décision liée aux Thorns et deux dirigeants ont été relevés de leurs fonctions. Whistler, quant à lui, a été démis de ses fonctions de président par le conseil d’administration du club. Ni l’un ni l’autre n’ont indiqué qu’ils prévoyaient de vendre leur équipe.

“Sans responsabilité et sans que les personnes qui ont fait la mauvaise chose soient parties, cela nous dit simplement que personne ne nous entend vraiment”, a déclaré Rapinoe.

“Alors, évidemment, les licenciements à Portland, nous verrons ce qui se passera avec la direction, mais je ne pense pas que Merritt Paulson soit apte à être propriétaire de cette équipe, je ne pense pas qu’Armin [Whistler] est apte à être le propriétaire de Chicago.

“Et nous devons voir ces gens partir pour que les gens qui sont en forme et qui prendront soin du jeu et respecteront le jeu et aideront le jeu à se développer de la meilleure façon possible les remplaceront afin que nous puissions continuer non seulement à avoir des responsabilités et continuez à renforcer les politiques et tout ce qui concerne la ligue, mais aidez la ligue à se développer.”

La double vainqueur de la Coupe du monde a continué à souligner qu’il n’y avait pas grand-chose qui la surprenait dans le rapport, appelant trois entraîneurs qui, selon le rapport, avaient abusé de joueurs.

“Rory est [Dames] J’ai été un connard pendant tout le temps que je l’ai connu, dès la première seconde où je l’ai entendu sur la touche la première saison où j’ai joué.

« celle de Paul [Riley] le même. Je ne connaissais pas personnellement Christy Holly mais tout ce que j’ai entendu à son sujet était horrible. J’ai l’impression que nous le savons en quelque sorte, malheureusement nous avons un peu de pratique et je pense que nous sommes habitués à ce qu’on nous parle historiquement de manière négative ou condescendante et c’est juste quelque chose que nous avons dû surmonter. “

Au milieu des événements sismiques hors terrain, l’attention a été détournée des préparatifs de l’USWNT pour une occasion à guichets fermés à Wembley que Rapinoe a décrit comme “l’un de ces moments de carrière spéciaux qui ne se produisent pas très souvent”.

“Je ne pense pas que ça devrait être comme ça mais [I’m] incroyablement fiers des joueurs du monde entier dans la façon dont nous avons pu assumer cela et continuer à faire notre travail “, a déclaré Rapinoe.” Cette semaine est un peu plus difficile à compartimenter à coup sûr, je pense que le rapport Yates a été dévastateur dans chaque cas. façon.

“Nous souhaitons toujours ne jamais avoir à faire cela, nous souhaitons ne jamais avoir à intenter une action en justice ou à faire l’une des choses que nous avons dû faire et dont nous avons parlé”, a-t-elle poursuivi.

“Mais ce n’est pas la réalité, donc c’est quelque chose dont cette équipe a toujours été fière et que nous laissons le jeu dans un meilleur endroit, et je pense que le jeu est déjà dans un meilleur endroit après ce rapport qu’il ne l’était la veille de sa sortie. “

Et, avec une liste remplie de visages plus frais, les chefs plus âgés sont soucieux de prendre soin de tout le monde dans le groupe, que ce soit pour faire face aux retombées de l’enquête de Yates ou pour naviguer dans les premières casquettes.

“Probablement en tant que jeune joueur, vous vous dites:” Qu’est-ce qui se passe? Comment puis-je gérer ça? dit Rapinoé.

“Ils peuvent toujours se tourner vers nous, tout comme nous pourrions toujours nous tourner vers nos joueurs plus âgés. Je pense que c’est juste que nous comprenons l’ambiance du groupe et que nous nous assurons que nous surveillons tout le monde, mais aussi que nous comprenons que nous sommes vraiment excités. jouer. Je pense que c’est une bonne distraction.