L’USWNT a tous les outils pour être la première équipe à remporter les Jeux olympiques après avoir remporté la Coupe du monde

Le compte à rebours est officiellement lancé pour les Jeux Olympiques et permettez-moi de vous dire : je n’étais pas entièrement convaincu que nous (« nous » signifiant le monde) arriverions à Tokyo pendant une pandémie, mais nous voici sur le seuil. C’était donc une surprise – et honnêtement, il en faut beaucoup pour me surprendre ces jours-ci – étant donné l’année et demie que nous avons vécue. Mais la semaine dernière, deux autres agréables surprises m’ont également réservé. Ils sont venus sous la forme de Tobin Heath et du Comité international olympique.

Heath semble prêt à rugir. Oui, elle est de retour. Dans une course contre la montre, la question que tout le monde se posait avant la sélection finale de l’équipe féminine américaine pour Tokyo était : Heath reviendrait-il ? Et pas seulement de retour, mais suffisamment en forme pour contribuer étant donné les six mois où elle a été absente du match en raison de blessures à la cheville et au genou. Avant les deux derniers matchs d’envoi des États-Unis contre le Mexique, Heath n’avait pas joué pour l’USWNT depuis le 20 novembre 2020. Son dernier match de compétition était le 20 décembre 2020 avec son club, Manchester United.

Heath m’a même admis au téléphone récemment que « J’ai définitivement eu un moment au début de ma blessure où j’ai pleuré peut-être de ne pas participer à ces Jeux olympiques. Je savais que je pouvais essayer sans jamais y arriver. Je devais l’essayer. tout… vraiment tout donner . »

Et lui donner tout ce qu’elle a fait.

« Chaque jour, je devais vraiment, vraiment cocher toutes les cases, faire tout ce qui était possible pour la préparation. Je sais ce qu’il faut pour jouer dans de grands tournois. Dans cet esprit, tout a été conçu pour ne pas perdre une seule seconde à être là où l’équipe avait besoin que je sois. »

Cette attention aux détails est devenue très claire contre le Mexique. Lors de son premier touché sur le banc à la 74e minute lors du match du 1er juillet, elle a immédiatement regagné un ballon défensivement, a pivoté pour récupérer le ballon tout de suite en transition et a marqué (bien sûr) avec sa deuxième touche du jeu, en convertissant de manière hors des sentiers battus.

Bon retour, en effet.

L’USWNT a une équipe solide, une énergie sans fin et de nombreuses options avant les Jeux olympiques reprogrammés. Maintenant vient le plus dur : tout mettre en place pour gagner l’or et entrer dans l’histoire. Elsa/Getty Images

Lors du deuxième match contre le Mexique, son premier départ pour les États-Unis depuis le 20 novembre 2020, Heath a marqué un but, a frappé un tir sur la barre transversale que Christen Press (avec un peu d’aide du Mexique) a repoussé du rebond, a tiré ce Je pense que cela aurait dû être une pénalité, avoir eu une autre passe décisive à la presse qui a été incorrectement appelée hors-jeu et a créé chance après chance au cours de ses 45 minutes en première mi-temps.

Et oui, le Mexique n’est pas le calibre de l’équipe à laquelle les États-Unis seront confrontés aux Jeux olympiques, mais le mouvement, la netteté et la confiance que vous avez vus en Heath au cours de deux matchs vous ont laissé vous demander comment on pouvait être si vif sans avoir joué depuis six mois. Eh bien, l’entraîneur de l’équipe nationale Vlatko Andonovski et Alex Morgan l’ont tous deux parfaitement résumé : c’est juste Tobin étant Tobin.

Mon autre bonne surprise ? Le roster passe de 18 à 22 joueurs (chaque équipe ne peut habiller que 18 joueurs par match). Je pensais que le Comité international olympique ne ferait pas cela, même en cas de pandémie, du calendrier court des Jeux olympiques – six matchs en 17 jours pour tout gagner – et de la chaleur et de l’humidité de Tokyo. Je ne pensais pas qu’ils changeraient de liste de 18 joueurs.

Pourquoi? Je suppose qu’ils ne voulaient pas (1) dépenser plus d’argent ; et (2) donner un avantage aux nations de football féminin les plus développées (auquel je dis, pourquoi les pays qui investissent dans le football féminin devraient-ils être freinés, car des listes plus complètes sont quelque chose que tout le monde devrait viser ?).

En fin de compte, la bonne décision a été prise.

Passons maintenant aux Jeux et au Groupe G, que j’appelle le Groupe (que tout le monde) Deviné, avec les États-Unis, la Suède, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Bien sûr, ce serait les États-Unis et la Suède, un affrontement apparemment écrit dans les étoiles. Les États-Unis ont affronté la Suède 41 fois, mais ils ont été tirés au sort lors de la phase de groupes de six championnats du monde majeurs, dont cinq lors de la Coupe du monde. Et si l’importance historique ne suffit pas, la Suède a éliminé les États-Unis des Jeux olympiques de Rio 2016 au stade des quarts de finale, marquant la première fois qu’ils étaient éliminés avant les quatre derniers.

Bien sûr, ce serait la Nouvelle-Zélande. Tom Sermanni, entraîneur-chef de la Nouvelle-Zélande, était un ancien entraîneur-chef de l’USWNT, pour un court passage en 2013-2014. Il a également été l’entraîneur-chef de l’équipe féminine d’Australie à la fin des années 1990 et à nouveau au milieu des années 2000.

Bien sûr, cela allait être l’Australie, dont l’entraîneur-chef est maintenant Tony Gustavsson, ancien entraîneur adjoint de longue date de l’équipe féminine américaine sous Pia Sundhage et Jill Ellis, remportant deux Coupes du monde avec Jill et des Jeux olympiques avec Pia. Tony est également originaire de Suède (bien sûr qu’il le fait). Il m’a même reconnu récemment que c’était en fait le groupe exact qu’il devinait également.

Alors voilà : le groupe que tout le monde a deviné. Soit dit en passant, Tony connaît cette équipe américaine mieux que quiconque, et nous avons vu comment cela s’est passé aux derniers Jeux olympiques avec Sundhage à la barre pour la Suède, fraîchement sortie de son temps avec l’équipe américaine. Ce match contre l’Australie sera difficile.

Pour ce qui est du groupe G, c’est globalement difficile. Je dirais que chaque équipe est la meilleure équipe de leurs pots respectifs du tirage olympique. Les États-Unis affrontent la Suède le 21 juillet, la Nouvelle-Zélande le 24 juillet et l’Australie le 27 juillet, et j’aime le fait que les États-Unis jouent d’abord contre la Suède.

Heath, deuxième en partant de la gauche, était à son meilleur niveau dans la série Send-Off après n’avoir pas joué pendant plus de six mois en raison de diverses blessures. Cela témoigne de la profondeur remarquable de cette équipe de l’USWNT, quelque chose qui a toujours été un point fort. Maddie Meyer/Getty Images

Les États-Unis seront frais, excités et pleins à craquer pour sortir et jouer. Si l’USWNT peut obtenir trois points lors de ce premier match, je pense que pour le deuxième match contre la Nouvelle-Zélande, nous verrions un schéma de rotation similaire à celui que nous avons vu tout au long du mandat d’Andonovski en tant qu’entraîneur. Carli Lloyd commencera pour Alex Morgan lors de ce deuxième match, avec l’un des milieux de terrain du seau Rose Lavelle/Lindsay Horan/Julie Ertz/Sam Mewis s’insérant dans le tiercé pivot du milieu de terrain. De plus, à ajouter à ce mélange de milieu de terrain : Kristie Mewis et/ou Catarina Macario.

C’est en effet la superpuissance des femmes américaines à ces Jeux olympiques : la capacité de faire 4-5 changements sans perdre grand-chose du tout. Et enfin, pour ce troisième match contre l’Australie, je pense que vous verriez quelque chose de similaire au premier match en termes d’alignement de départ, si tout le monde est en bonne santé. Et à partir de là, l’expérience et la profondeur des États-Unis jouent vraiment un rôle.

Les tournois de football à élimination directe sont quelque chose que les États-Unis connaissent mieux que quiconque. Sur les 18 joueurs initiaux nommés sur la liste olympique le 23 juin, ils comptent en moyenne 111 sélections internationales par joueur et totalisent 77 apparitions olympiques. Elles ont également un âge moyen de 30,8 ans, même si je pense que les femmes américaines ont été à l’avant-garde de la redéfinition de la durée pendant laquelle une femme peut jouer au niveau international et professionnel.

Et la plupart, sinon la totalité, des six premiers américains ne joueront pas trois matchs de 90 minutes en phase de groupes.

C’est là que toute la profondeur de l’équipe aidera l’USWNT. Les jambes fraîches seront tout dans cette chaleur, ainsi qu’avec le virage serré entre les matchs. Chaque équipe aux Jeux olympiques, contrairement aux Coupes du monde, a exactement la même quantité de repos (deux jours) entre les matchs, mais pas la même quantité de fatigue si vous êtes capable de faire tourner vos listes. C’est aussi pourquoi ce premier match contre la Suède est si crucial, car trois points là-bas mettent les États-Unis en grande forme pour utiliser cette rotation complète. Et lorsque vous ajoutez Heath et Julie Ertz sur le point de revenir de sa blessure au genou, le remaniement de la liste américaine est devenu immensément plus fort.

Alors voilà : des JO qui ne seront pas comme les autres. Aucun membre de la famille dans le camp, des fans locaux limités et des protocoles stricts gardant les équipes dans leurs bulles définiront ces Jeux olympiques, mais ce sera également la meilleure chance que les femmes américaines aient eu de faire ce qui n’a jamais été fait auparavant par aucune autre équipe féminine : gagner les Jeux olympiques après avoir remporté la Coupe du monde féminine.

Personne n’a fait le double coup sur coup, et cette équipe américaine a tous les outils pour le faire. Et après une semaine — soyons honnêtes, une année entière — de surprises, celle-ci ne serait pas une surprise du tout.