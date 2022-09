L’USWNT a-t-il de la place pour Tobin Heath et Mia Fishel ?

Chaque fois qu’il y a une annonce de composition pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, il est garanti qu’il y aura la question : “Pourquoi n’a-t-il pas été [insert player’s name] appelé ?” Il s’agit d’une enquête permanente, qui est posée à chaque appel des médias à propos d’une annonce de liste.

Au cours de la dernière année sous la direction de l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski, les noms impliqués ont été plus importants et les réponses ont été plus difficiles alors qu’il fait la transition d’une nouvelle génération de joueurs dans l’équipe. Même si des joueurs supplémentaires gagnent des appels, les fans et les experts ont remis en question les absences de noms de jeunes et de vétérans – tout le monde, des vainqueurs de la Coupe du monde comme Tobin Heath et Christen Press aux nouveaux venus comme Mia Fishel.

La Coupe du monde 2023 est dans moins d’un an, ce qui soulève la question : y a-t-il de la place pour tous ceux qui pourraient mériter une place ?

Non, est la réponse courte. C’est ainsi que fonctionne une liste de Coupe du monde, en particulier pour une puissance mondiale pérenne comme l’USWNT.

La liste initiale pour cette fenêtre internationale, lorsque les États-Unis affronteront le Nigeria deux fois, était le groupe exact qui a remporté le tournoi de qualification du championnat CONCACAF W en juillet, que l’USWNT a remporté, moins une Emily Sonnett blessée. Quelques remplacements ont été effectués depuis, mais le message est clair : il s’agit du groupe central qui travaille pour l’été prochain, lorsque l’USWNT tentera de remporter une troisième Coupe du monde consécutive sans précédent.

“Nous n’entraînons pas en vue du prochain match, nous entraînons en vue de la Coupe du monde”, a déclaré Andonovski la semaine dernière. “Tout ce que nous faisons maintenant est une préparation pour la Coupe du monde, et cela a commencé après avoir remporté le deuxième match de la CONCACAF [qualifying].”

Seuls sept joueurs sur la liste officielle de 23 joueurs de l’USWNT pour les matchs contre le Nigeria faisaient partie de l’équipe vainqueur de la Coupe du monde 2019. Kelley O’Hara (qui aurait été la huitième) a été remplacée sur cette liste en raison d’une blessure persistante, et plusieurs autres joueurs qui faisaient partie de cette équipe de 2019 sont blessés gravement.

Hailie Mace, une joueuse polyvalente qui joue fréquemment à l’arrière du Kansas City Current, a remplacé O’Hara sur la liste pour sa première convocation en plus de quatre ans, et la candidate recrue de l’année de la National Women’s Soccer League Savannah DeMelo a remplacé Trinity Rodman, qui sera absente en raison d’un engagement familial. Ces ajouts réitèrent que la forme du club est importante, ce qu’Andonovski a déclaré depuis qu’il a pris ses fonctions il y a près de trois ans. Pourtant, ils suggèrent également qu’il existe encore des opportunités de percer dans l’équipe qui ira finalement à la Coupe du monde.

Vlatko Andonovski a tourné la page de l’alignement de l’USWNT, ce qui signifie que des joueurs comme Christen Press se sont retrouvés sans place. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

À l’inverse, la décision de s’en tenir au groupe exact des qualifications du mois dernier indique clairement que le bassin de joueurs envisagés pour la Coupe du monde se rétrécit.

“Nous avons décidé de rester avec la même liste de joueurs qui étaient avec nous parce que nous étions très satisfaits du niveau de jeu que ces joueurs ont affiché lorsqu’ils sont dans notre environnement”, a déclaré Andonovski. “Et c’est pourquoi, à l’avenir évidemment, nous allons voir beaucoup de ces joueurs revenir s’ils continuent à rester dans la forme dans laquelle ils se trouvent.”

Chaque camp d’entraînement et match américain, en plus de chaque match de club, est un “essai”, a déclaré Andonovski. Il est implicite dans tous ses commentaires au cours des derniers mois que toute personne actuellement en dehors du groupe doit faire quelque chose de spécial pour perturber le tableau de profondeur, et cela n’est nulle part plus évident qu’à la position avancée.

Les absences marquantes du groupe central de la dernière décennie incluent Heath et Press. Aucun des deux joueurs n’a joué pour les États-Unis depuis l’automne dernier. Heath est toujours en train de revenir à des minutes constantes depuis qu’elle a rejoint OL Reign en juin. La presse a déchiré son ACL début juin, deux jours avant l’annonce de la liste de qualification de l’USWNT pour la Coupe du monde. Andonovski a déclaré de manière controversée que Press n’avait pas été sélectionnée même avant la blessure malgré sa forme exceptionnelle pour Angel City FC au cours des deux premiers mois de jeu de la NWSL.

Tobin Heath n’a pas joué pour l’USWNT depuis l’année dernière. Stephen Brashear / USA AUJOURD’HUI Sports

“Je pense qu’elle se comporte bien”, a déclaré Andonovski après avoir souhaité à Press un prompt rétablissement, “mais ce n’est pas seulement elle maintenant. À ce stade, c’est elle qui rivalise avec les joueurs qui sont devant elle. Je veux dire, pour que Christen soit retour [on the U.S. national team] n’est pas seulement de bien faire ou de bien performer dans son environnement de club – c’est aussi de surpasser les joueurs avec lesquels elle est en compétition. Et ce serait des joueurs comme Mallory Pugh et Sophia Smith et Alex Morgan, Ashley Hatch, Trinity Rodman.

“Ce n’est pas facile d’être un attaquant aux États-Unis en ce moment. Évidemment, c’est génial, mais ce n’est pas facile parce que la compétition est devenue de plus en plus grande.”

La forme récente de Fishel a suscité la même réponse d’Andonovski la semaine dernière. Fishel, 21 ans, marque en moyenne environ un but par match cette saison pour les Tigres en Liga MX, où elle a signé plus tôt cette année malgré sa sélection n ° 5 au classement général par l’Orlando Pride lors du repêchage de la NWSL 2022. Andonovski a déclaré qu’il souhaitait voir plus de cohérence de la part de Fishel sur une plus longue période.

“Je n’ai pas eu de conversations avec Mia”, a-t-il déclaré. “Nous suivons sa forme et ses performances, mais je dois aussi dire qu’il y a beaucoup de joueuses dans la NWSL qui performent aussi bien ou peut-être mieux que Mia dont nous sommes très satisfaits, car finalement c’est ce qui élève le niveau de jeu pour tout le monde.”

Morgan, Smith et Pugh sont les trois premiers de départ préférés d’Andonovski depuis juin et il est difficile de contester leur forme. Les trois joueurs connaissent leurs meilleures saisons en club à ce jour et sont sans doute les trois meilleurs candidats pour le NWSL MVP. Morgan, 33 ans, mène la ligue pour les buts en saison régulière avec 13. Smith est à deux de ce rythme, tandis que Pugh a huit buts et cinq passes après une performance électrique de deux buts et deux passes décisives à Louisville vendredi.

Pourtant, la fenêtre n’est pas entièrement fermée pour ceux de l’extérieur qui regardent à l’intérieur. Mace et DeMelo ont reçu l’appel de ce camp pour un jeu exceptionnel de la NWSL, tandis que le premier appel senior de Taylor Kornieck est venu pour les qualifications après un début prometteur de la saison de la NWSL. Sam Coffey est passé d’une recrue NWSL avec du potentiel à un joueur de remplacement sur la liste de qualification en quelques mois après avoir joué pour Portland. Le milieu de terrain Jaelin Howell et le défenseur Carson Pickett ont également gagné des regards au camp d’entraînement avant le championnat CONCACAF W.

Alex Morgan, à gauche, et Sophia Smith semblent tous deux fermement dans les plans de Vlatko Andonovski pour aller de l’avant. Omar Véga/Getty Images

Mais la compétition pour entrer dans l’équipe américaine ne sera pas plus facile. Le triomphe de l’USWNT au championnat CONCACAF W – qui a abouti à une place pour la Coupe du monde 2023 et les Jeux olympiques 2024 – s’est déroulé sans plusieurs joueurs de premier plan, mais blessés, qui devraient faire pression pour reconquérir leurs rôles: l’attaquant Catarina Macario, milieu de terrain Sam Mewis, la défenseure Tierna Davidson et l’attaquante Lynn Williams.

Crystal Dunn est de retour au camp pour s’entraîner avec les États-Unis après avoir donné naissance à son premier enfant en mai et pourrait jouer à la fois pour les États-Unis et Portland Thorns avant la fin de l’année, mais elle ne jouera pas dans ces jeux. Dunn est polyvalente et a longtemps dit qu’elle préférait jouer plus haut sur le terrain, mais elle a surtout joué en arrière pour les États-Unis (y compris en tant qu’arrière gauche de départ à la Coupe du monde 2019) et est susceptible de revenir à cette position, une dans laquelle les États-Unis ont besoin de plus de profondeur et d’expérience.

“A Crystal, nous voyons quelqu’un qui sera un joueur très important pour nous à l’avenir si elle peut se rapprocher de son meilleur niveau”, a déclaré Andonovski la semaine dernière. “Parce que nous savons à quel point elle est bonne sur le terrain, mais aussi son expérience et ses qualités de leadership en dehors du terrain seront importantes pour le jeune groupe que nous avons.”

Le leadership a pesé lourdement dans les décisions de garder quelques vétérans de renom dans le mélange. Morgan, Becky Sauerbrunn et Megan Rapinoe ont toutes été spécifiquement mentionnées par Andonovski lors de la nomination de son alignement pour le championnat CONCACAF W.

Sauerbrunn, à 37 ans, en est à son deuxième passage en tant que capitaine. Rapinoe, également âgée de 37 ans, a toujours fait partie du plan d’Andonovski et a justifié la vision à long terme de l’entraîneur avec sa forme récente : depuis son retour du championnat CONCACAF W, elle a inscrit quatre buts et trois passes décisives en quatre matchs, dont une superbe passe décisive et un arrêt dramatique. temps vainqueur pour OL Reign samedi.

La réintégration d’autres vétérans des cycles précédents de la Coupe du monde, au-delà de ceux qui font déjà partie du plan ou qui reviennent d’une blessure, semble peu probable. Alors que l’ancien entraîneur américain Jill Ellis coincé a finalement décidé de rester avec plus de vétérans pour la Coupe du monde 2019 après avoir expérimenté plus tôt dans le cycle, la formation américaine qui participera à la Coupe du monde 2023 sera probablement plus jeune que les équipes qui ont remporté les deux derniers. éditions en tant qu’équipe la plus âgée du tournoi à chaque fois.

“Je suis content de là où nous en sommes”, a déclaré Andonovski. “Nous sommes encore capables de trouver le bon mélange. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous allons dans la bonne direction. Et quand je dis le bon mélange, je veux dire le bon mélange de jeunesse et d’expérience, parce que nous avons besoin de jeunes joueurs – mais pas de jeunes joueurs. Nous parlons de qualité, de jeunes joueurs comme Sophia Smith et Mallory Pugh, Catarina Macario. Nous voyons Naomi Girma maintenant et [Emily] Fox, ils vont très bien.

“Mais nous avons aussi besoin que les joueuses expérimentées soient là pour leur montrer le chemin. Je pense que le groupe le plus important est le groupe intermédiaire, pour moi, et ce sont les Lindsey Horans et Rose Lavelles, qui ont encore la motivation, le désir, la volonté de faire le sale boulot, mais aussi d’avoir de l’expérience, d’avoir participé à de grands tournois, d’avoir remporté de grands tournois.”

D’ici la fin de l’année, ce groupe aura joué plusieurs autres matchs de haut niveau ensemble, et ce n’est pas une coïncidence : Andonovski a élaboré un plan l’année dernière pour arriver à ce point avec un noyau qui a maintenant le goût de jouer dans des situations de pression. C’est pourquoi il n’a pas changé son onze de départ lors de la victoire 1-0 contre le Canada lors du championnat CONCACAF W en juillet. Il voulait que son équipe – qui comprenait cinq partants jouant dans leur premier tournoi de qualification senior – ressente ce que c’était que d’être dans cette situation.

Ensuite, le calendrier se tourne vers 2023, date à laquelle Andonovski connaîtra probablement la plupart des joueurs qu’il des plans sur sa participation à la Coupe du monde. Inclus dans ce groupe pourraient être plusieurs joueurs importants revenant de blessures. Comment ces dernières places sur la liste seront remplies – ou du moins devrait — descendent pour se former au printemps.

“Aucune joueuse qui joue pour son club, que ce soit la NWSL ou n’importe où en dehors de la NWSL, n’est exclue de la sélection pour les camps et les matchs”, a déclaré Andonovski.