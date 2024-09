L’USWNT a remporté l’or olympique sans Alex Morgan, mais son impact s’étend au-delà des victoires sur le terrain

Note de l’éditeur : Ceci est une version mise à jour d’un article pour refléter l’annonce de la retraite d’Alex Morgan le 5 septembre 2024. L’histoire a été publiée pour la première fois le 1er août 2024.

Alex Morgan était incontournable cet été, mais pas parce qu’elle a participé aux Jeux olympiques. Que ce soit dans les publicités de Coca-Cola ou sur Instagram de Reese, elle était présente sur tous les écrans et sur tous les appareils. Les sponsors ont conclu ces accords en espérant qu’Alex Morgan fasse partie de l’équipe nationale féminine américaine pour les Jeux de Paris. Mais lorsque l’entraîneuse en chef Emma Hayes a annoncé la composition de son équipe en juin, l’impensable s’est produit : pas d’Alex Morgan.

C’était une surprise et pourtant ce n’était pas le cas.

Morgan a représenté les États-Unis dans tous les tournois majeurs auxquels ils ont participé depuis 2011. Elle a remporté la Coupe du monde à deux reprises, a remporté des médailles d’or et de bronze olympiques et, avec 123 buts, est huitième sur la liste des buteuses internationales de tous les temps chez les femmes. Elle est également sur la pente descendante de sa carrière, ayant depuis longtemps laissé derrière elle le surnom de « bébé cheval » que lui avaient affectueusement attribué ses coéquipières seniors pour devenir elle-même sa coéquipière senior.

« En constituant une équipe, vous allez toujours décevoir quelqu’un », a déclaré Hayes lors d’une Enregistrement du podcast « The Women’s Game » avec Sam Mewis. « Je pense que lorsqu’il s’agit d’Alex, tout d’abord, il n’y a pas de moyen facile de donner à quelqu’un de mauvaises nouvelles… Pour moi, l’aspect humain réside dans la transmission de ces nouvelles. Mais il faut aussi accepter que, quelle que soit la situation, il y aura toujours quelqu’un qui n’aimera pas la décision. »

Sur le plan émotionnel, c’est toujours un choc de voir une grande joueuse d’une génération se faire larguer par un entraîneur. Le nom d' »Alex Morgan » est synonyme de l’USWNT depuis plus d’une décennie. Mais d’un point de vue logistique et tactique, il y avait certainement un argument pour laisser Morgan, 35 ans, au profit d’une nouvelle génération de talent buteur, toujours renforcée par la présence des vétérans Crystal Dunn, Lindsey Horan, Lynn Williams et Rose Lavelle.

Alors que l’équipe américaine féminine a remporté l’or face au Brésil, il n’était pas question d’avoir besoin d’une autre joueuse expérimentée. Les trois joueuses préférées de Hayes, Sophia Smith, Mallory Swanson et Trinity Rodman, ont ébloui, avec la recrue Croix Bethune qui attendait dans les coulisses.

La fin du séjour de Morgan avec les États-Unis était déjà annoncée lorsque Hayes l’a écartée de la liste de la W Gold Cup en février. Morgan n’a été rappelée qu’après que l’attaquante de Chelsea Mia Fishel se soit déchirée le ligament croisé antérieur à l’entraînement. Il est difficile de ne pas attribuer un caractère symbolique à l’image de Morgan portant un maillot portant un numéro différent, arborant un numéro 7 à la place de son emblématique numéro 13 en raison des règles de la CONCACAF qui imposent de porter le même numéro que le joueur que l’on remplace. Après 14 ans sous le numéro 13, le numéro fait presque autant partie de sa marque que son jeu sur le terrain.

Morgan a marqué deux buts lors de ce tournoi, dont un sur penalty. C’était son premier but en 10 matchs internationaux, sur une période de plus d’un an. Jeudi, elle a annoncé qu’elle se retirait du sport et qu’elle attendait son deuxième enfant. Son dernier match aura lieu dimanche contre North Carolina Courage en NWSL.

Son rôle sur le terrain est devenu de plus en plus axé sur les dégâts qu’elle peut encaisser en détournant l’attention des autres joueuses, plutôt que sur le fait de marquer. Cette attention défensive est la marque du respect qu’elle continue d’accorder, du danger qu’elle représente toujours devant le but. Mais ce n’est plus assez constant, varié ou efficace pour justifier une place dans l’effectif international le plus difficile à intégrer, du moins pas dans l’esprit de Hayes.

Malgré la baisse de ses statistiques, Morgan a toujours été considérée comme une vétérante et une leader. Jusqu’à récemment, elle était co-capitaine avec Lindsey Horan, une personne dont la voix faisait autorité auprès de ses coéquipières et des fans. Lorsque les publications anti-LGBTQ de la milieu de terrain Korbin Albert sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler largement, Morgan était devant les caméras avec Horan à ses côtés, lisant une déclaration d’équipe préparée sur le maintien d’un espace respectueux et le dialogue interne avec Albert. C’était incontestablement le travail d’un capitaine, intercepter les regards scrutateurs au nom de l’équipe, le genre de tâche ingrate qui vient avec le brassard.

Horan a également pris des leçons de leadership auprès de Morgan, alors qu’elle est encore en train d’apprendre sur le terrain en tant que nouvelle et unique capitaine de l’équipe.

« Vivre une Coupe du monde avec Alex a été crucial pour cette expérience », a déclaré Horan à New York avant de partir pour la France.



Horan remercie Morgan de l’avoir aidée à assumer le rôle de capitaine (Brad Smith, Getty Images)

Avant Horan, Morgan et Megan Rapinoe étaient co-capitaines. Les deux organisaient des dîners d’équipe avant les camps afin que les joueurs puissent nouer des liens et passer une soirée ensemble.

« Il y a des choses que les leaders et les vétérans de cette équipe font depuis de nombreuses années et qui ont en quelque sorte été transmises », a déclaré la défenseuse Naomi Girma, qui a déclaré que dans cette itération de l’USWNT, Emily Sonnett et Lavelle ont organisé le dernier dîner d’équipe à New York. « Chacune est si spéciale à sa manière, donc il n’y aura jamais un autre Alex ou Pinoe. »

Sonnet, qui faisait partie des équipes de la Coupe du monde 2019 et 2023 avec Morgan et Rapinoe, a déclaré que les joueurs font souvent des choses qu’ils pensent que les deux anciens dirigeants auraient faites.

« Alex est une leader incroyable et elle fait partie de cette équipe depuis de nombreuses années », a déclaré Sonnett. « Des leaders comme Lindsey, Mal (Swanson), Rose, se souviennent certainement de choses qu’Alex, Pinoe, qui ne sont pas dans cette équipe, de ce qu’ils feraient parce que nous les côtoyons depuis tant d’années. »

Aux côtés de ses coéquipières, Morgan a participé à des négociations historiques sur une convention collective qui ont contribué à ouvrir la voie à l’USWNT telle qu’elle existe aujourd’hui, avec non seulement de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, mais aussi des avantages comme un congé parental et une invalidité de courte durée.

Elle s’est exprimée sur les droits LGBTQ+, notamment Soutenir les enfants trans dans le sportet a suivi Rapinoe en 2020 en s’agenouillant pendant l’hymne national pour protester contre la brutalité policière et le racisme anti-noir. Lorsqu’elle était prêtée à Tottenham Hotspur en 2020, elle a vu l’équipe senior féminine s’entraîner dans une installation inférieure et convaincu le club pour permettre aux femmes d’utiliser les mêmes nouvelles installations d’entraînement que les hommes. Sara Björk Gunnarsdóttir a poursuivi son propre club lyonnais pour avoir retenu son salaire lorsqu’elle est tombée enceinte, Morgan a de nouveau plaidé en faveur des normes que les clubs devraient fournir aux parents.

À travers l’histoire de Sara, je me sens obligée d’exprimer comment au moins une équipe peut soutenir sa joueuse qui est une mère. 1. Fournir leur propre chambre d’hôtel lors des voyages à l’extérieur (oui, nous avons généralement des colocataires 2. Fournir une chambre d’hôtel pour la nounou/la soignante 3. Fournir des sièges sur le… — Alex Morgan (@alexmorgan13) 19 janvier 2023

Et elle se sent obligée de s’exprimer en tant que l’une des joueuses les plus visibles, sinon la plus visible, partout où elle va, déclarant publiquement qu’elle était déçue d’entendre parler des allégations de harcèlement contre la présidente de Wave, Jill Ellis, écrivant sur X : « Il est important pour moi que nous créions cet environnement pour les joueurs ET le personnel dans toute l’organisation. »

Le plaidoyer de Morgan pour diverses causes aurait pu se retourner contre elle en termes de commercialisation. Mais ce n’est pas le cas. Elle est une marque aussi puissante que jamais, atterrissant sur Liste des athlètes féminines les mieux payées selon Forbes en 2023 avec des contrats estimés à environ 7 millions de dollars. En 2021, elle a fondé TOGETHXR, une société de médias et de commerce, aux côtés de Chloe Kim, Simone Manuel et Sue Bird. Son dynamisme est admirable jusqu’au pathétique. Au cours d’une scène du documentaire « Under Pressure » de Netflix, elle réconforte sa fille Charlie tandis que celle-ci pleure pour attirer l’attention au milieu de l’ouverture d’un magasin de football par Morgan – un rappel de Morgan, la mère.

Mais la réalité d’être une femme dans le football professionnel est que personne, pas même Morgan, ne va gagner assez d’argent pour prendre sa retraite sans un investissement et une image de marque réfléchis et calculés. De la même manière, des joueurs de haut niveau peuvent s’établir presque uniquement grâce à leurs performances pures. N’importe quel homme qui réalise des chiffres comme Morgan au cours de sa carrière gagnera des millions rien qu’avec son salaire, sans parler des contrats publicitaires.



Morgan a défendu les droits parentaux au niveau du club et au niveau national (Brad Smith, Getty Images)

Mais Morgan a dû tirer profit de son talent unique tout en tirant parti de ses privilèges : elle est blanche, hétérosexuelle et se présente comme une femme. Cela fait d’elle une marque plus acceptable pour les entreprises et le public dans un pays qui a une histoire bien documentée de racisme, de misogynie et de transphobie envers les athlètes qui ne se conforment pas à une représentation stéréotypée de la féminité, comme Rapinoe, Serena Williams, Katie Ledecky, Brittney Griner, Simone Biles et Sha’Carri Richardson. L’espace dont Morgan dispose pour s’exprimer et s’exprimer est donc plus grand que celui de Dunn ou même de Rapinoe, dont le franc-parler a suscité des critiques qu’elle a surmontées en raison de son propre niveau unique de « s’en foutre ».

Morgan a su admirablement concilier performance et image de marque, franchise et valeur marchande. Elle s’est présentée comme une joueuse, une mère et une défenseure tout en préservant sa vie privée.

Avec une personnalité aussi célèbre que Morgan, qui a en partie bâti sa réputation sur son rôle de modèle et en partie sur la responsabilité qui lui a été confiée par les attentes sociales envers les femmes dans le sport, il existe un désir naturel de vouloir connaître ce moi authentique et privé. L’un des aspects de son marketing intelligent a consisté à donner un aperçu suffisant de cette vie privée – comme dans la scène susmentionnée avec Charlie – tout en maintenant une frontière assez stricte entre elle et le public.

Ses publications sur les réseaux sociaux concernant sa famille sont chaleureuses et personnelles, mais ne révèlent rien de plus que ce que Morgan veut révéler. Elle est drôle et charmante devant la caméra et n’hésite pas à parler franchement de sujets de justice sociale, mais ces moments sont organisés, généralement avec le temps nécessaire pour les planifier à l’avance. Vous ne verrez pas les détails de sa journée, les ragots qu’elle partage avec ses amis ou les désaccords avec sa famille. Comme tout athlète, Morgan a le droit à la vie privée et à décider comment et quand elle veut partager une partie d’elle-même. Et sa capacité à choisir le bon comment et le bon moment lui a bien servi.

Qui est le prochain ?

En marchant dans la rue et en demandant à quelqu’un de nommer une joueuse de football féminin, vous pourriez obtenir un mélange de Morgan, Mia Hamm, Marta, peut-être Wambach.

Dans cette nouvelle ère du football féminin, est-il encore plus difficile de devenir une mégastar générationnelle qui porte le statut de « seul nom que je connais » ? Alors que le football féminin devient de plus en plus populaire, il devient également plus compétitif et donc plus difficile de se démarquer du lot. Obtenir des statistiques de niveau Morgan semble plus difficile à atteindre, mais certainement pas impossible.

Il y a quelques prétendants américains à la couronne, sur la base des axes de mesure performance-personnalité que Morgan a si bien joué : les trois de devant, Rodman, Smith et Swanson.



Swanson, Smith et Rodman se sont révélés être un trio de buteurs aux Jeux de Paris. (Photo de Brad Smith, Getty Images).

Le trio a déjà construit une solide base de fans, à la fois individuellement et en tant que groupe, au cours des dernières années et ne pourra que gagner en influence s’il remporte le succès ultime aux Jeux olympiques cet été. Le public américain aime les médailles d’or, parfois au point de les valoriser à l’extrême, et US Soccer a déjà programmé ses premiers matchs amicaux post-olympiques en octobre contre l’Islande, espérant sans doute faire défiler une équipe de vainqueurs.

Même si la carrière de Morgan touche à sa fin sur le terrain, son impact en dehors du terrain ne s’est pas arrêté là. Elle est toujours là. Elle continue à s’exprimer. Elle se sent toujours responsable dans des situations qui nécessitent une voix de leader. L’exemple qu’elle donne est la norme que de nombreuses joueuses suivent pour réussir.

Il y a un trou dans l’équipe nationale féminine américaine, mais il est également rempli par tous les types de joueuses, de toutes sortes de manières. Morgan, qui s’est battue si durement pour que l’équipe féminine américaine soit traitée avec respect, pour qu’elle soit préparée à gagner en toutes circonstances, est en quelque sorte l’architecte de sa propre absence. C’est une équipe qui peut exister sans Morgan et c’est finalement une bonne chose.

(Photo du haut : Brad Smith/Getty Images ; conception : Dan Goldfarb)