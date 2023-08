L’USWNT a été médiocre mais les joueurs ne paniquent pas

MELBOURNE, Australie – Fraîchement sortie de sa pire phase de groupes de l’histoire de la Coupe du monde féminine, l’équipe nationale féminine des États-Unis entre dans la phase à élimination directe en ressemblant à un imposteur de l’équipe qui a remporté la Coupe du monde il y a quatre ans.

Les problèmes de cet USWNT ont été bien documentés, et ils sont innombrables. Ils ne parviennent pas à mettre des tirs cadrés ou à marquer des buts. Ils ont du mal à passer le ballon ou à conserver la possession pendant un laps de temps prolongé. Ils manquent de créativité et sont trop prévisibles. Les joueurs ont l’air serrés et sans joie. Et ainsi de suite.

Mais voici la mise en garde : il s’agit toujours de l’équipe nationale féminine des États-Unis, et ils peuvent toujours battre la Suède pour progresser dans ce tournoi – et peut-être gagner le tout.

« Ce n’est un secret pour personne que leurs matches de groupe ne se sont pas déroulés exactement comme ils le souhaitaient », a déclaré la défenseure suédoise Nathalie Björn. « Mais c’est le problème avec les États-Unis: vous ne pouvez jamais les compter. »

En effet, l’USWNT n’a jamais manqué d’atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde. Même lorsque leurs performances étaient assez mauvaises en 2015, certains anciens joueurs ont appelé au licenciement de l’entraîneur de l’époque, Jill Ellisl’équipe a continué à progresser et a finalement remporté le tournoi.

Bien sûr, même en 2015, les résultats sont tombés d’une manière ou d’une autre – ils ont remporté deux de leurs matchs de phase de groupes, en faisant match nul. Dans cette phase de groupes, l’USWNT n’a gagné qu’une seule fois contre le Vietnam, faisant match nul contre les Pays-Bas et le Portugal. Avant ce tournoi, les États-Unis n’avaient jamais gagné moins de deux matchs ni obtenu moins de six points dans une phase de groupes de la Coupe du monde féminine.

Mais les résultats ne sont pas loin non plus d’être à la hauteur de l’USWNT. Aussi moche que soit le football, la ligne de démarcation entre les résultats médiocres obtenus par l’USWNT et les bons résultats souhaités par l’équipe est mince.

L’USWNT n’a marqué que quatre buts en phase de groupes, mais ses buts attendus (xG) étaient de huit. Cela signifie que, selon des mesures avancées, l’USWNT crée des occasions qui devraient normalement se traduire par huit buts au cours de ces trois premiers matchs du tournoi. Ils ont également réussi 62 tirs, le deuxième plus élevé de toutes les équipes de la phase de groupes du tournoi, ce qui a entraîné un terrible taux de conversion des tirs au but de seulement 6 %.

Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, s’ils commencent à convertir un peu plus de leurs tirs en buts et s’ils commencent à se rapprocher de l’endroit où les métriques xG disent qu’ils le devraient, l’USWNT gagnera soudainement des matchs, potentiellement par plusieurs buts. Le taux de conversion moyen lors de la Coupe du monde précédente était de 11 %, et il va de soi que l’USWNT devrait commencer à convertir plus de 6 % des prises de vue.

L’entraîneur suédois Peter Gerhardsson est préparé à une telle éventualité.

« Nous savons que les États-Unis sont une très bonne équipe », a-t-il déclaré samedi en anglais. « Parfois, vous pouvez parler de régression vers la moyenne. Si vous jouez très mal, ça va s’améliorer. Si vous jouez très bien, c’est parfois vers le milieu. »

Gerhardsson a ajouté, en suédois par l’intermédiaire d’un interprète : « S’ils avaient cadré tous leurs ballons, s’ils avaient marqué, qui sait ce qui se serait passé ? »

L’USWNT n’a marqué que quatre buts en phase de groupes mais a vu des statistiques xG élevées. Carmen Mandato/USSF/Getty Images

Comme l’ailier Lynn Williams l’a dit récemment : les mauvaises performances offensives de l’USWNT signifient qu’ils ne peuvent que s’améliorer.

« Nous ne paniquons pas », a-t-elle déclaré. « Nous avons atteint les huitièmes de finale et nous n’avons pas encore joué notre meilleur football, ce qui est la partie la plus excitante pour nous. Et même lorsque nous n’avons pas joué notre meilleur football, nous n’avons accordé qu’un seul tir sur but – malheureusement pour nous, il est entré, mais c’est un match sur trois. »

Mais maintenant, compte tenu de la façon dont la phase de groupes s’est déroulée, les États-Unis entrent dans le match des huitièmes de finale de dimanche en ressemblant à un outsider. C’est une position rare pour les Américains, mais l’histoire récente de ces deux équipes a impliqué la Suède humiliant à plusieurs reprises l’USWNT.

Les États-Unis ont subi leur première sortie dans un tournoi mondial aux Jeux olympiques de 2016 lorsqu’une équipe suédoise de transition, bunker et compteur, les a fait rebondir du tournoi en quart de finale grâce à des tactiques défensives bien exécutées.

Cinq ans plus tard, aux Jeux olympiques de 2021, les États-Unis ont ouvert le tournoi avec l’humiliation de la Suède. N’étant plus une équipe de transition, la Suède a pressé sans relâche, forcé les revirements, puis est allée droit au but, gagnant 3-0 tandis que l’USWNT chassait les ombres.

Le co-capitaine de l’USWNT, Alex Morgan, a insisté sur le fait que les joueurs ne laissent pas ces rencontres précédentes contre la Suède s’attarder dans leur esprit.

« Ce qui s’est passé contre la Suède dans le passé appartient au passé », a déclaré Morgan. « Nous retirons évidemment beaucoup de choses en termes de style de jeu et comment les décomposer, mais je ne pense pas qu’il y ait des sentiments envers les matchs que nous avons joués contre eux dans le passé que nous apportons demain. «

Vous vous attendriez à ce qu’elle dise cela, bien sûr. Les joueurs disent toujours les bonnes choses à propos de prendre les choses un match à la fois et de ne regarder que ce qui est devant eux, mais il est terriblement difficile de ne pas regarder en arrière – pas quand certaines des pires pertes de l’USWNT de l’histoire sont venues aux mains de Suède. C’est un scénario de victoire ou de retour à la maison – un scénario qui pourrait devoir être décidé par le coup de dés des tirs au but s’il n’est pas résolu en 120 minutes – ne fait qu’ajouter plus de pression.

La Suède à laquelle l’USWNT sera confrontée dimanche ressemblera probablement beaucoup à la Suède de 2021, ce qui signifie que ce sera un type d’adversaire différent de celui que les États-Unis ont vu lors de la phase de groupes. C’est une bonne raison parmi d’autres pour que les Américains espèrent qu’ils pourront eux aussi réaliser une performance différente alors qu’ils entrent dans cette nouvelle phase du tournoi.

« Ce n’est pas le tournoi que j’aurais espéré », a déclaré Morgan. « Mais en même temps, avoir cette incroyable opportunité devant nous en huitièmes de finale, face à la Suède, une équipe que nous connaissons extrêmement bien, il ne fait aucun doute que nous sommes très motivés pour jouer ce match. »