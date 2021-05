L’USWNT a établi trois matches amicaux en juin avant les Jeux olympiques de Tokyo

L’équipe nationale féminine des États-Unis disputera un trio de matchs amicaux de juin en vue de la préparation des Jeux olympiques de cet été à Tokyo.

L’USWNT disputera deux matches au BBVA Stadium de Houston, le premier contre le Portugal le 10 juin suivi de la Jamaïque trois jours plus tard. Le match final aura lieu au Q2 Stadium d’Austin, au Texas, contre le Nigeria le 16 juin.

Le match contre le Nigeria sera le premier à se dérouler dans le nouveau lieu, domicile de l’équipe d’expansion de la Major League Soccer Austin FC.

Les matchs, présentés comme les séries d’été, serviront de mise au point finale avant que l’entraîneur américain Vlatko Andonovski ne nomme sa liste olympique de 18 joueurs. Les États-Unis sont la seule des quatre équipes de la série d’été à participer aux Jeux olympiques.

Les États-Unis disputeront également deux autres matches amicaux à domicile début juillet avant le départ de l’équipe pour Tokyo.

« En ces temps de COVID, nous sommes reconnaissants que US Soccer ait pu organiser un programme de matchs pour nous préparer pour les Jeux olympiques et obtenir ces trois lors de la série d’été contre des équipes que nous ne jouons pas très souvent sera important dans nous aidant à prendre les décisions finales sur l’équipe olympique », a déclaré Andonovski. « Le choix de l’équipe olympique a été un long processus, avec une grande pause au milieu, mais nous prendrons toutes les informations de nos entraînements, des matchs de l’équipe nationale et des matchs de clubs afin que nous puissions faire les meilleurs choix pour donner à notre équipe le meilleure chance de succès au Japon. «

Une fois au Japon, les États-Unis affronteront la Suède (le 21 juillet à Tokyo), la Nouvelle-Zélande (le 24 juillet à Saitama) et l’Australie (le 27 juillet à Kashima) lors des matches de groupe.

La Fédération américaine de football a également annoncé qu’elle ne tiendrait plus le Tournoi des Nations en raison du changement de la fenêtre des matchs internationaux en juin d’une fenêtre de trois matchs à une fenêtre de deux matchs à partir de 2022.

Les États-Unis ont un bilan combiné de 17-0-0 contre les trois équipes. Le match contre le Nigéria, dirigé par l’entraîneur-chef des femmes de l’Université de Pittsburgh, Randy Waldrum, marquera la première fois que l’USWNT affrontera les Super Falcons en dehors d’une Coupe du monde. La rencontre la plus récente a eu lieu lors de la Coupe du monde 2015 avec les États-Unis l’emportant 1-0 sur un but d’Abby Wambach.

La dernière rencontre avec le Portugal a eu lieu lors du Victory Tour 2019, les Américains s’imposant 3-0 sur deux buts de Carli Lloyd et un autre de Lindsay Horan. Les États-Unis ont affronté la Jamaïque pour la dernière fois lors des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2019, remportant 6-0.

Une fois les équipes arrivées à Houston, et pour les États-Unis et le Nigéria, à Austin, tous les joueurs et le personnel évolueront dans des environnements hautement contrôlés dans les hôtels hôtes. Les entraînements et les matches seront soumis aux protocoles et directives complets de retour au jeu du football américain et aux protocoles de retour au jeu de la CONCACAF. Toute personne entrant dans l’environnement contrôlé sera testée pour COVID-19 avant le voyage, à l’arrivée et périodiquement par la suite. Les équipes ne commenceront pas l’entraînement complet de l’équipe tant que les résultats de tous les tests d’arrivée ne seront pas confirmés.