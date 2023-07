L’USWNT a besoin d’Alex Morgan pour offrir une autre performance d’embrayage

Martin Rogers FOX Sports Insider

Le moment est venu, Alex Morgan.

Il est temps d’avancer et de montrer une partie de cette magie de Morgan. Il est temps de faire avancer rapidement la campagne de la Coupe du monde féminine des États-Unis plutôt que de la laisser devenir une lutte plus difficile.

Morgan, nommé co-capitaine aux côtés de Lindsey Horan pour le tournoi, est le plus performant de l’équipe américaine. Heck, sa propension à apparaître dans les moments les plus importants et les plus importants est pratiquement inégalée dans tout le sport.

Et maintenant, même si cela ne semble pas aussi grave que lors des Coupes du monde précédentes, c’est le moment critique. Oui, ce n’est que la phase de groupes. Oui, le Portugal sera un outsider important lorsque les équipes se rencontreront à Auckland, en Nouvelle-Zélande (la couverture commence mardi à 1 h HE, avec coup d’envoi à 3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ), mais l’importance pour l’équipe de l’entraîneur Vlatko Andonovski de trouver son vrai rythme et de découvrir son élan est primordiale.

Lorsque certains joueurs d’élite « arrivent par hasard » à être ceux qui rencontrent l’occasion quand cela compte vraiment, encore et encore, c’est rarement par coïncidence. Malgré toutes ses compétences, sa vitesse et ses prouesses techniques, Morgan a la capacité innée de lire le jeu mieux que n’importe quel joueur que j’ai jamais vu dans le football féminin.

Ce sens du timing opportuniste a toujours été là, remontant à ses premiers moments dans l’équipe nationale. Peu de gens se souviennent que les États-Unis n’étaient pas si loin de ne même pas se qualifier pour la Coupe du monde 2011, avant que Morgan ne marque un but critique contre l’Italie en séries éliminatoires.

En demi-finale de ce tournoi, elle a froidement terminé la France avec une merveilleuse échappée sur le gardien de but. En finale, elle en a marqué un et en a placé un autre pour Abby Wambach, avant l’étonnante reprise du Japon.

L’année suivante, Morgan a porté le coup gagnant alors que les Américains ont battu le Canada 4-3 dans une demi-finale palpitante en prolongation aux Jeux olympiques de Londres.

En 2019, alors que la demi-finale contre l’Angleterre offrait le défi le plus difficile de l’événement aux États-Unis, la tête de Morgan sur un brillant centre de Horan s’est avérée être la victoire.

Et en ce moment, après une première victoire contre le Vietnam qui manquait un peu et un match nul avec les Pays-Bas qui a nécessité un revirement majeur, c’est le genre d’intervention inspirée qui est nécessaire.

La partie impitoyable et sans marge d’erreur du tournoi est à nos portes. L’équation est essentiellement la suivante : cinq matchs que les États-Unis doivent gagner (une égalité avec le Portugal serait suffisante pour se qualifier pour la prochaine étape, mais signifierait probablement une deuxième place dans le groupe) s’ils veulent tripler.

Selon tous les critères moyens, les performances de Morgan jusqu’à présent ont été très bonnes. Selon la norme Alex Morgan, ils ont été inférieurs à ce à quoi vous pourriez vous attendre.

« Nous ne sommes pas contents si nous n’obtenons pas la victoire », a déclaré Morgan après le match nul contre le Portugal. « De toute évidence, cela met la première place du groupe à gagner maintenant. Nous devons donc fermer le travail lorsque nous jouerons contre le Portugal. »

On a beaucoup parlé du système de l’équipe, de la façon dont le rôle de Morgan est maintenant de dévier et d’occuper les défenseurs centraux de l’autre équipe et de permettre aux speedsters Trinity Rodman et Sophia Smith de briller. Certains diront que cela réduit l’impact potentiel de Morgan. En réalité, Morgan n’a pas besoin d’excuses pour elle.

« Je pense qu’il n’est pas difficile de réaliser que le rôle d’Alex est légèrement différent de celui auquel nous sommes habitués dans le passé », a déclaré Andonovski aux journalistes. « Elle prépare beaucoup plus les deux autres attaquants.

« Ce n’est pas qu’elle n’est pas capable de marquer des buts ou de se placer derrière des centres, mais nous pouvons aussi la voir jouer des balles à la fois avec Trinity et Soph. »

Alexi Lalas, analyste de FOX et ancienne star de l’équipe nationale masculine, pense que la valeur de Morgan pour le groupe prend de nombreuses formes.

« Elle peut supporter toute la pression sur le terrain et toute l’attention qu’elle reçoit », a déclaré Lalas lors de la Coupe du monde MAINTENANT. « Elle est entrée dans une phase de sa vie et de sa carrière où le jeu avait ralenti pour elle. Elle a toujours la capacité physique, donc cela ne s’est pas encore érodé. Et elle a, je pense, la capacité mentale de comprendre exactement ce qu’elle doit faire. (Cela) pourrait être la tasse de thé dont l’équipe a besoin. »

Morgan a maintenant 34 ans et admet qu’elle est à un certain moment de sa vie. Elle adore être mère et sa fille Charlie est arrivée en Nouvelle-Zélande. Le rôle d’être une voix vétéran de la connaissance lui vient naturellement, car elle a vécu tout le cycle et se souvient quand les stars d’antan l’ont prise sous leur aile.

Et elle est à un point où elle sait que cela ne dure pas éternellement, que oui, il y a plus dans la vie que le football, mais aussi qu’être un artiste à ce niveau est spécial, et aucun moment de cela ne doit être gaspillé.

Des opportunités doivent être saisies. Morgan a la capacité indéniable de changer de jeu, de gagner des matchs et d’influencer des tournois comme celui-ci. Inutile de le garder dans le casier.

Il est juste de dire que même si les États-Unis sont toujours les favoris de cette Coupe du monde, ils ont peut-être une emprise plus fragile et moins certaine sur ce statut qu’ils n’auraient pu s’y attendre.

Pourtant, si l’horloge tourne autour de l’heure de Morgan, l’un des attributs les plus convaincants de l’USWNT aura été restauré.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur de la newsletter FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .

